Colombia

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

La exreina colombiana respondió a las críticas luego de contraer matrimonio con el empresario neerlandés, 18 años mayor que ella, celebrada el 24 de octubre en Cartagena

La exreina colombiana aseguró que merece lo mínimo porque es una mujer que trabaja desde hace años - crédito @miro_realitys._/TikTok
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Un video de Ariadna Gutiérrez grabado en 2024 durante el segmento Rincón en casa, del programa En Casa con Telemundo, volvió a hacerse viral luego de que la modelo colombiana defendiera su preferencia por hombres mayores y con estabilidad económica, argumentando que esas son, para ella, las cualidades mínimas que exige en una relación.

Las declaraciones cobraron nueva relevancia tras conocerse su matrimonio con el empresario neerlandés Guus Franke, al considerar que el hombre es 18 años mayor que ella.

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La exreina de belleza colombiana, quien dio el sí el 24 de octubre en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena, ha sido tema de conversación entre sus haters, teniendo en cuenta los comentarios que cuestionaron su elección de pareja.

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Él es el esposo de Ariadna Gutiérrez, más allá de lo que se conoce sobre su carrera como empresario - crédito @gussfranke/IG

En el clip, Gutiérrez fue directa: aseguró que no tiene intención de disculparse por sus preferencias y que merece estar con alguien que “verdaderamente aporte” a su vida. “No me quiero casar con un peladito inmaduro”, expresó la modelo, según recogió el programa En Casa con Telemundo.

Y agregó: “¿Por qué la gente se ofende si yo trabajo, gano bien, soy una chica linda, educada, preparada, exitosa, alguien que respeta a las otras personas? ¿Yo por qué voy a salir con alguien que tenga menos que yo, y no solamente de la billetera, sino intelectualmente?”.

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Las reacciones en el video no se hicieron esperar y mensajes como: “Tan de acuerdo con ella, ya de por sí es famosa, cuál es el problema de que escoja el hombre que le dé la gana”; “Y si fuera por la billetera, quién la está manteniendo, si ella es feliz así, que viva la vida”, entre otros más.

La pareja se conoció a principios de 2025 en los círculos de la moda y los negocios europeos

Una novia con vestido blanco y un novio de esmoquin caminan tomados de la mano en una iglesia rodeados de flores e invitados.
Ariadna Gutiérrez y Guss Frankee caminan tomados de la mano por el pasillo de una iglesia decorada con flores blancas tras su ceremonia matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Gutiérrez y Franke se mantuvo bajo una discreción casi absoluta durante aproximadamente un año y medio antes de la boda. Según reportes del entretenimiento, ambos coincidieron a principios de 2025 a través de los círculos sociales de la moda y los negocios europeos, escenarios en los que la modelo transita con frecuencia por sus compromisos de alta costura y en los que Franke lidera transacciones a nivel global.

Ninguno de los dos ha revelado públicamente el lugar ni las circunstancias exactas de ese primer encuentro. La primera versión pública sobre su relación surgió a comienzos de octubre de 2026, cuando el presentador venezolano Rodner Figueroa contó en su pódcast Cara a Cara con Rodner que se había cruzado con la colombiana en Gstaad, Suiza, y que ella le había presentado a Franke como su esposo.

Poco después, el comunicador Ariel Osorio adelantó que la ceremonia religiosa se realizaría a finales de octubre en Cartagena. Las especulaciones se alimentaron también de imágenes que circularon en redes sociales en las que Gutiérrez lucía un llamativo anillo de diamantes.

Guus Franke inició su carrera en KPMG y construyó un patrimonio en el sector tecnológico

El vestido nupcial combinó mangas de encaje floral, falda recta en satén y un manto de tul gris - crédito @regiacol/Instagram
El vestido nupcial combinó mangas de encaje floral, falda recta en satén y un manto de tul gris - crédito @regiacol/Instagram

Franke es un ejecutivo con una trayectoria consolidada en el mundo corporativo internacional. Comenzó su carrera en la consultora KPMG, donde adquirió experiencia en análisis financiero, antes de independizarse y participar en firmas europeas como Pilatus AG y RiverRock European Capital Partners, al frente de la cual estuvo entre 2020 y 2021. En 2018 fundó Axiom, una firma especializada en asesoría para fusiones y adquisiciones empresariales.

Posteriormente, creó Circle8 Group, compañía que dirige actualmente y que conecta a empresas europeas con profesionales especializados en inteligencia artificial, servicios en la nube y seguridad digital. La firma cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo CIRC.

De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Franke acumula un patrimonio en acciones cercano a los USD 48,3 millones como director ejecutivo de esa compañía. En 2026 asumió además el cargo de director ejecutivo de Atlantic International Corp., tras la venta de Circle8 a esa corporación, operación por la que recibió 12.516.070 acciones equivalentes al 19,99% de Atlantic.

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