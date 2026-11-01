Colombia

Iván Cepeda denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra tras debate al ministro de Agricultura en el Senado: “Su propósito es silenciarme”

El senador del Pacto Histórico afirmó que sectores de extrema derecha preparan acciones para judicializarlo en Colombia o en el exterior, con la que, según él, pretenden afectar su reputación

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Iván Cepeda anunció otro debate de control político sobre Colombia y Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia
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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, denunció que sectores de extrema derecha estarían preparando acciones de calumnia y difamación en su contra luego de su reciente debate en el Senado de la República y ante la convocatoria a una nueva sesión de control político.

El congresista sostuvo que recibió información de “múltiples fuentes” sobre maniobras orientadas a judicializarlo dentro y fuera de Colombia, además de iniciativas que, según dijo, buscan afectar su reputación.

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Cepeda no identificó a las personas, organizaciones o grupos que estarían detrás de esas acciones ni presentó pruebas públicas en su declaración.

“Están desarrollando y preparando toda clase de campañas de calumnia y difamación”, expresó el senador. Sus señalamientos se producen después de una intervención en el Congreso donde realizó un debate de control político en contra del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

Iván Cepeda afirmó que buscan silenciar sus denuncias con acciones judiciales y ataques a su honra - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda afirmó que buscan silenciar sus denuncias con acciones judiciales y ataques a su honra - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda atribuyó las acciones a un intento por frenar sus denuncias

El dirigente del Pacto Histórico sostuvo que las eventuales denuncias judiciales y los ataques contra su nombre formarían parte de una misma estrategia. A su juicio, el propósito sería limitar su actividad legislativa y cuestionar las acusaciones que ha planteado desde el Congreso.

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“Su único y verdadero propósito es silenciarme”, manifestó Cepeda al referirse a quienes, según su versión, buscan que abandone las investigaciones que adelanta como senador. También indicó que esas campañas pretenden poner en duda su legitimidad y su “autoridad moral” para formular nuevas denuncias.

El congresista ha sido una de las voces más activas del oficialismo en debates sobre asuntos políticos, judiciales y de seguridad. En su mensaje, insistió en que no modificará su agenda parlamentaria a raíz de las advertencias que dijo haber recibido.

Cepeda aseguró que su vida puede ser examinada por autoridades, medios de comunicación y ciudadanos. “Mi vida es totalmente transparente”, señaló, al tiempo que afirmó que está dispuesto a responder cualquier cuestionamiento que se formule por las vías institucionales.

Iván Cepeda aseguró que las supuestas campañas buscan frenar sus investigaciones y cuestionar su legitimidad - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda aseguró que las supuestas campañas buscan frenar sus investigaciones y cuestionar su legitimidad - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador anunció otro debate sobre Colombia y Estados Unidos

Entre los puntos centrales de su pronunciamiento, Iván Cepeda ratificó que realizará una nueva sesión de control político. El tema estará relacionado con hechos que, según adelantó, involucran los vínculos entre Colombia y Estados Unidos.

El senador no detalló la fecha de la citación ni precisó cuáles serán los asuntos que llevará al recinto. Tampoco informó qué funcionarios, entidades o representantes diplomáticos podrían ser convocados para responder sobre el tema.

“Mi próximo debate será sobre graves hechos que conciernen las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, indicó. La frase anticipa que la discusión podría incluir asuntos de política exterior, cooperación bilateral o decisiones que comprometan a instituciones de ambos países.

Las sesiones de control político permiten a los congresistas citar a integrantes del Gobierno y a otros funcionarios para solicitar explicaciones sobre decisiones públicas. También constituyen uno de los mecanismos de supervisión que ejerce el Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

Cepeda afirmó que continuará con esa tarea pese a lo que describió como intentos de presión. “Seguiré haciendo control político”, dijo en su declaración. Añadió que no cederá ante eventuales amenazas, chantajes o ataques contra su honra.

crédito Catalina Olaya / Colprensa
Iván Cepeda dijo que no frenará su agenda legislativa ante presiones y amenazas - crédito Catalina Olaya / Colprensa

No presentó nombres ni evidencias sobre los presuntos responsables

Hasta el momento, el senador no divulgó documentos, denuncias formales, comunicaciones o testimonios que permitan establecer quiénes estarían involucrados en la supuesta campaña.

El mensaje de Cepeda plantea dos posibles líneas de acción que, de acuerdo con su versión, avanzarían en paralelo. Una estaría enfocada en procesos judiciales en Colombia o en otros países. La otra buscaría instalar cuestionamientos públicos sobre su conducta y su trayectoria.

“Si se trata de presionarme, extorsionarme o intimidarme para que me calle, pierden el tiempo. Así me sometan a toda clase de amenazas, intentos de chantaje, y ultrajes, mi labor continuará normalmente”, afirmó el senador.

Por último, el legislador no precisó si presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación u otra autoridad por posibles amenazas o actos de intimidación.

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