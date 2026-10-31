Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 30 de octubre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este viernes 30 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados del Super Astro Luna

Fecha:viernes 30 de octubre de 2026.

Número ganador: 2259.

Signo ganador: Virgo.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de octubre

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de octubre

Esta es la receta rendidora de arroz atollado colombiano: tradicional, económico y con sabor de hogar para toda la familia

Reúne en una sola olla ingredientes sencillos y técnicas caseras para lograr una preparación abundante, carnuda, aromática y perfecta para compartir en casa

Esta es la receta rendidora de arroz atollado colombiano: tradicional, económico y con sabor de hogar para toda la familia

Las mascotas también serían ‘golpeadas’ por proyecto de ley de rescate económico: dueños pagarían más impuesto por el alimento

La senadora Esmeralda Hernández denunció la propuesta presentada en el Congreso que impondría una nueva carga tributaria a las familias con animales de compañía

Las mascotas también serían ‘golpeadas’ por proyecto de ley de rescate económico: dueños pagarían más impuesto por el alimento

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

A pocas horas de la esperada Noche de Brujas, los internautas buscan las mejores opciones del cine de terror

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

Cuándo es Halloween 2026 en Colombia: qué día cae este año y cuál es el verdadero origen de la fiesta

La fecha está asociada con disfraces y dulces, y tiene antecedentes en ritos celtas, tradiciones medievales europeas y costumbres llevadas a Estados Unidos por inmigrantes irlandeses

Cuándo es Halloween 2026 en Colombia: qué día cae este año y cuál es el verdadero origen de la fiesta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Deportes

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Millonarios reconoció fallo de la Corte Constitucional sobre pancartas contra el club: qué dijo

Esto le falta a Atlético Nacional para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2027: lo puede definir en los próximos días

Juan Pablo Montoya cree que el campeonato de Fórmula 1 se cierra en México: “Antonelli va a ganar todas las carreras”

AC Milan vs. Inter: hora y dónde ver en Colombia el clásico italiano de la Serie A

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz