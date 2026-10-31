Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

El hermano de Kbeto Zuleta dio detalles de su tratamiento en cuidados intensivos - crédito @kbetozuleta/ Instagram

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Héctor Zuleta aseguró que su hermano, el cantante Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta, sigue en estado crítico, aunque estable, y que deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica como parte del tratamiento que recibe después del accidente de tránsito ocurrido el 26 de octubre en Bosconia, Cesar. El familiar explicó que la evolución del cantante vallenato se revisa día a día por la complejidad de las lesiones.

El artista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla. Allí, el personal médico vigila el funcionamiento de distintos órganos y sistemas afectados por el fuerte impacto que sufrió durante el volcamiento del bus en el que viajaba la agrupación.

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Kbeto Zuleta sufrió graves traumatismos, un trauma pulmonar y la amputación de una pierna tras el aparatoso accidente - crédito Colprensa

“Mientras haya vida y esperanza, él está vivo. Al día de hoy todavía se encuentra en un estado crítico, pero está estable, para la gloria de Dios”, expresó Héctor Zuleta al referirse a la condición de su hermano en rueda de prensa a las afueras del centro médico.

Sus palabras dieron cuenta de la cautela con la que la familia sigue el proceso médico. El cantante permanece bajo observación permanente luego de sufrir graves traumatismos, una lesión pulmonar que requirió intubación y la amputación de su pierna izquierda.

Héctor Zuleta dijo que la respuesta médica se mide jornada tras jornada

El hijo del reconocido cantante vallenato Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta señaló que el estado del paciente no puede evaluarse de forma definitiva a partir de una sola jornada. Según explicó, los médicos comparan su condición clínica con la del día anterior para establecer si hay avances, retrocesos o nuevos aspectos que demanden atención.

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“Es una constante evolución. Aquí hay que evaluar día a día cómo está él conforme al día anterior. El accidente fue muy fuerte, pero creemos que vamos avanzando; como siempre lo digo, cada día es un día”, afirmó.

La familia mantiene la expectativa de que el cantante pueda responder favorablemente a los procedimientos. Héctor Zuleta evitó establecer plazos sobre una recuperación y señaló que las próximas decisiones médicas dependerán de cómo evolucione su organismo.

Kbeto sigue bajo soporte especializado mientras los médicos definen los próximos procedimientos - crédito (Kbeto Zuleta / Instagram)

El accidente ocurrió en la madrugada del 26 de octubre, cuando el vehículo que transportaba a los músicos se volcó en inmediaciones del río Ariguaní, en la vía que conecta a Bosconia. El hecho dejó heridos entre los integrantes y acompañantes de la agrupación.

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Los médicos revisan las funciones pulmonar, cerebral, renal y respiratoria

Héctor Zuleta detalló que el seguimiento clínico no se limita a las heridas externas. Dijo que el personal de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla debe revisar de manera constante las funciones pulmonares, cerebrales, renales y respiratorias de su hermano.

“Se tienen que evaluar todos los órganos vitales, la parte pulmonar, la parte cerebral, la parte renal, la parte respiratoria, y bueno, cada uno de cierta manera hay un compromiso”, manifestó.

El familiar describió la atención como un proceso que exige control permanente, debido a las consecuencias que pueden derivarse de un accidente de esta magnitud. Por ello, la prioridad médica se centra en estabilizar al paciente, tratar las lesiones y vigilar la respuesta de los órganos comprometidos.

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La condición crítica, aunque estable, implica que aún requiere soporte especializado y decisiones médicas sujetas a su evolución. La familia ha pedido prudencia ante las versiones sobre su recuperación y ha concentrado su atención en los reportes de los especialistas.

Kbeto Zuleta continúa con lavados quirúrgicos y sistema de presión negativa

Héctor Zuleta informó que su hermano ha recibido lavados quirúrgicos como parte de la atención de las heridas. Los médicos también utilizan un sistema de presión negativa, conocido como sistema VAC, que se aplica en lesiones complejas para contribuir al manejo de los tejidos afectados.

Héctor Zuleta confirmó que su hermano será intervenido nuevamente en los próximos días - crédito @kbetozuleta/Instagram

“Hoy está un nuevo lavado quirúrgico. Los pasos siguientes están con sistema de presión negativa, sistema VAC. Están esperando que dentro de poco va a ser nuevamente intervenido”, indicó.

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La próxima cirugía forma parte de la estrategia médica prevista para atender las consecuencias de los traumatismos. El familiar no precisó la fecha del procedimiento, ya que su realización dependerá de la evaluación que haga el equipo médico durante los siguientes días.