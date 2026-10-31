Esta es la millonada que le comprará el Banco de la República al Gobierno de Abelardo de la Espriella antes de que termine 2026: cuál es la finalidad

El Banco de la República autorizó la compra directa de US$ 2.000 millones al Gobierno nacional antes de que culmine 2026 - crédito John Vizcaíno/Reuters

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La Junta Directiva del Banco de la República autorizó la compra directa de US$2.000 millones al Gobierno nacional antes de que termine el año 2026, con el objetivo de elevar las reservas internacionales de Colombia ante la incertidumbre externa, las altas tasas de interés globales y las condiciones financieras restrictivas.

La transacción se realizará a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Gobierno entregará dólares y recibirá pesos colombianos, calculados con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el día en que se concrete la operación.

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“El Gobierno le hizo al BanRep una solicitud expresa de revisar la posibilidad de comprar directamente un monto importante de recursos. El Banco consideró que esa compra era viable, por cuanto la situación de reservas internacionales, aunque es confortable, puede estar aún mejor y podemos ubicarnos más cerca todavía de lo que se considera óptimo”, dijo el presidente de la entidad Leonardo Villar, en declaraciones citadas por Valora Analitik.

El banco central no informó si la adquisición se hará en una sola transacción o mediante varias compras, ni precisó la fecha de ejecución. El valor final que recibirá la Nación en pesos dependerá de la cotización de la TRM en ese momento.

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El gerente Leonardo Villar sostuvo que la operación situará las reservas del país más cerca de un nivel considerado óptimo - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Las reservas internacionales son activos externos administrados por la autoridad monetaria que funcionan como respaldo frente a choques provenientes del exterior, dificultades de financiamiento o episodios de volatilidad en los mercados. Los dólares adquiridos pasarán a integrar esos recursos de respaldo.

“Ciertamente, la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno está vinculada con la colocación grande que hizo el Gobierno de bonos en el mercado internacional hace unos pocos días (unos US$5.200 millones)”, añadió el directivo.

Una compra adicional al programa iniciado en agosto

La nueva adquisición de divisas se sumará al esquema regular de acumulación de reservas que el emisor ejecuta desde agosto de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La operación se sumará al programa de acumulación de reservas internacionales que el Banco de la República ejecuta desde agosto de 2026. Ese esquema continuará con las mismas condiciones y el calendario anunciados previamente.

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La disponibilidad de divisas del Gobierno fue uno de los factores considerados para aprobar la compra. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que el Ejecutivo solicitó revisar la posibilidad de una adquisición directa de recursos.

Villar sostuvo que la posición de reservas ya es adecuada, aunque puede fortalecerse: “El Banco consideró que esa compra era viable, por cuanto la situación de reservas internacionales, aunque es confortable, puede estar aún mejor y podemos ubicarnos más cerca todavía de lo que se considera óptimo”.

El directivo vinculó los dólares disponibles para la venta con una reciente colocación de bonos del Gobierno en el mercado internacional por USD 5.200 millones. Esa operación permitió al Tesoro contar con recursos en moneda extranjera para transferir al banco central.

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La autoridad monetaria señaló que la compra responde a un escenario de “alta incertidumbre internacional, con tasas de interés altas a nivel global y condiciones financieras estrechas”. Bajo esas condiciones, consideró conveniente disponer de más divisas para afrontar eventuales episodios de inestabilidad externa.

El efecto sobre los pesos y las tasas de corto plazo

Los dólares disponibles para la venta proceden de una colocación de bonos del Gobierno en el mercado externo por US$ 5.200 millones - crédito Dado Ruvic/Reuters

La compra de dólares tendrá un efecto sobre la liquidez en pesos, ya que el Banco de la República entregará moneda colombiana al Gobierno como contraprestación por las divisas. Una mayor cantidad de pesos en circulación puede influir sobre las tasas de interés de corto plazo.

La Junta Directiva indicó que la magnitud de la operación contempló la necesidad de aplicar medidas compensatorias. El propósito es que las tasas de corto plazo se mantengan alineadas con la tasa de política monetaria fijada por la autoridad monetaria.

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El Banco no detalló cuáles serán los instrumentos para compensar ese efecto ni el volumen de las operaciones que podría utilizar. Tampoco anunció cambios en la tasa de política monetaria como consecuencia de la adquisición.