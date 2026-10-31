Metro CDMX ampliará horario de apertura por el Gran Premio de México 2026: habrá operativo especial en Línea 9

Horario especial en el Metro CDMX por la F1 Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por el organismo, este domingo 1 de noviembre las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 comenzarán a ofrecer servicio desde las 5:00 horas, con el propósito de ampliar las opciones de movilidad para quienes se dirijan al recinto automovilístico y evitar mayores complicaciones en los desplazamientos durante la jornada.

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La medida forma parte de las acciones especiales implementadas por el Gg obierno capitalino ante la concentración de visitantes que genera uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario internacional de automovilismo.

Además del ajuste en el horario, el Metro desplegará un dispositivo especial de seguridad en la Línea 9, que conecta con las estaciones más próximas al Autódromo Hermanos Rodríguez. El operativo estará vigente del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Despliegan a 550 elementos de seguridad en la Línea 9

Metro CDMX Línea 9 operativo especial F1

Para garantizar la seguridad de los usuarios y agilizar los desplazamientos hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez, el STC Metro desplegará un operativo especial en la Línea 9, con la participación de 510 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 40 vigilantes del propio organismo.

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El dispositivo comenzó el viernes 30 de octubre y permanecerá activo hasta el domingo 1 de noviembre, durante los tres días de actividades del Gran Premio de México.

Las acciones tendrán especial atención en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, debido a su cercanía con el recinto donde se desarrolla la competencia automovilística.

La estrategia responde a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para reforzar la vigilancia y ofrecer condiciones de seguridad a los miles de aficionados que utilizan el transporte público para llegar al evento.

Por su parte, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, supervisará la operación del servicio y el desarrollo del dispositivo de vigilancia durante el fin de semana.

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Exhiben automóvil de Fórmula 1 en estación Ciudad Deportiva

Metro CDMX auto réplica F1

Como parte del ambiente que genera el Gran Premio de México 2026, el Metro también instaló un automóvil monoplaza de exhibición en la estación Ciudad Deportiva, correspondiente a la Línea 9.

La exhibición permite que los aficionados al automovilismo y usuarios del transporte público conozcan de cerca un vehículo inspirado en los autos de la máxima categoría, sin necesidad de ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El automóvil destaca por su carrocería negra, detalles en color naranja y elementos gráficos alusivos a las 12 líneas del Metro capitalino. También se habilitó como un atractivo para que los visitantes puedan tomarse fotografías durante el fin de semana del Gran Premio.

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Esta actividad se suma a los eventos que se organizaron en la capital para acercar la Fórmula 1 a los aficionados. Uno de los más destacados fue el Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien el miércoles 28 de octubre condujo un monoplaza de Cadillac sobre Paseo de la Reforma.

La exhibición tuvo un significado especial para el piloto mexicano, pues marcó su regreso a México y la celebración de sus 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. También representó la primera aparición de Cadillac como escudería de la máxima categoría en territorio mexicano.

Cabe señalar que el automóvil exhibido en Ciudad Deportiva es distinto de la réplica oficial del monoplaza MAC-26 de Cadillac, presentada previamente en Antara Polanco como parte de las actividades promocionales del equipo.

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Recomendaciones para usuarios del Metro

Ante el incremento de pasajeros durante el Gran Premio de México, las autoridades del transporte capitalino hicieron un llamado a respetar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar ingresar a las estaciones con bebidas embriagantes, mantener bien sujetas las pertenencias y no acercarse demasiado al borde de los andenes.

El Metro recordó que la caída de objetos metálicos a las vías puede provocar afectaciones al servicio, por lo que pidió especial atención a los usuarios durante sus traslados.