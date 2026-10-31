México

Metro CDMX ampliará horario de apertura por el Gran Premio de México 2026: habrá operativo especial en Línea 9

Se espera que 510 policías y 40 vigilantes reforzarán la seguridad en las estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizará el Gran Premio de México de Fórmula 1

Metro CDMX inicio de operaciones
Horario especial en el Metro CDMX por la F1 Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México adelantará el inicio de operaciones de cinco líneas para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, cuya actividad se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por el organismo, este domingo 1 de noviembre las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 comenzarán a ofrecer servicio desde las 5:00 horas, con el propósito de ampliar las opciones de movilidad para quienes se dirijan al recinto automovilístico y evitar mayores complicaciones en los desplazamientos durante la jornada.

PUBLICIDAD

La medida forma parte de las acciones especiales implementadas por el Gg obierno capitalino ante la concentración de visitantes que genera uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario internacional de automovilismo.

Además del ajuste en el horario, el Metro desplegará un dispositivo especial de seguridad en la Línea 9, que conecta con las estaciones más próximas al Autódromo Hermanos Rodríguez. El operativo estará vigente del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Despliegan a 550 elementos de seguridad en la Línea 9

Metro CDMX Línea 9 operativo especial F1
Metro CDMX Línea 9 operativo especial F1

Para garantizar la seguridad de los usuarios y agilizar los desplazamientos hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez, el STC Metro desplegará un operativo especial en la Línea 9, con la participación de 510 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 40 vigilantes del propio organismo.

PUBLICIDAD

El dispositivo comenzó el viernes 30 de octubre y permanecerá activo hasta el domingo 1 de noviembre, durante los tres días de actividades del Gran Premio de México.

Las acciones tendrán especial atención en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, debido a su cercanía con el recinto donde se desarrolla la competencia automovilística.

La estrategia responde a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para reforzar la vigilancia y ofrecer condiciones de seguridad a los miles de aficionados que utilizan el transporte público para llegar al evento.

Por su parte, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, supervisará la operación del servicio y el desarrollo del dispositivo de vigilancia durante el fin de semana.

Exhiben automóvil de Fórmula 1 en estación Ciudad Deportiva

Metro CDMX auto réplica F1
Metro CDMX auto réplica F1

Como parte del ambiente que genera el Gran Premio de México 2026, el Metro también instaló un automóvil monoplaza de exhibición en la estación Ciudad Deportiva, correspondiente a la Línea 9.

La exhibición permite que los aficionados al automovilismo y usuarios del transporte público conozcan de cerca un vehículo inspirado en los autos de la máxima categoría, sin necesidad de ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El automóvil destaca por su carrocería negra, detalles en color naranja y elementos gráficos alusivos a las 12 líneas del Metro capitalino. También se habilitó como un atractivo para que los visitantes puedan tomarse fotografías durante el fin de semana del Gran Premio.

Esta actividad se suma a los eventos que se organizaron en la capital para acercar la Fórmula 1 a los aficionados. Uno de los más destacados fue el Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien el miércoles 28 de octubre condujo un monoplaza de Cadillac sobre Paseo de la Reforma.

La exhibición tuvo un significado especial para el piloto mexicano, pues marcó su regreso a México y la celebración de sus 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. También representó la primera aparición de Cadillac como escudería de la máxima categoría en territorio mexicano.

Cabe señalar que el automóvil exhibido en Ciudad Deportiva es distinto de la réplica oficial del monoplaza MAC-26 de Cadillac, presentada previamente en Antara Polanco como parte de las actividades promocionales del equipo.

Recomendaciones para usuarios del Metro

Ante el incremento de pasajeros durante el Gran Premio de México, las autoridades del transporte capitalino hicieron un llamado a respetar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar ingresar a las estaciones con bebidas embriagantes, mantener bien sujetas las pertenencias y no acercarse demasiado al borde de los andenes.

El Metro recordó que la caída de objetos metálicos a las vías puede provocar afectaciones al servicio, por lo que pidió especial atención a los usuarios durante sus traslados.

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCLínea 9F1Gran Premio México 2026GP México 2026mexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 31 de octubre

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

La calidad del aire en la CDMX este 31 de octubre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 31 de octubre en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 31 de octubre en Nuevo León?

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este sábado 31 de octubre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este sábado 31 de octubre

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este sábado 31 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este sábado 31 de octubre

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 30 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Seis personas ajenas a los enfrentamientos murieron por los narcobloqueos en Matamoros tras caída de “El Titán”

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Clave Especial: quiénes son los músicos de EEUU cuyo concierto fue suspendido y ahora son investigados en México

Clave Especial: quiénes son los músicos de EEUU cuyo concierto fue suspendido y ahora son investigados en México

Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del ICE: ¿podrá pagar una fianza para quedar en libertad como lo hizo su esposo?

¿Qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención en Miami, Florida?

Muere el bebé de El Komander a meses de su nacimiento: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

Inés Gómez Mont impacta por asombroso cambio físico en Miami, pero pulsera de miles de dólares delata su fidelidad al lujo

DEPORTES

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026