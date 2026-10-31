Mauricio Gómez, ministro de Comercio, denunció supuestas cifras “infladas” en turismo durante el gobierno Petro y su antecesora lo refutó: “Son fuentes oficiales”

La exministra de Comercio Diana Morales le contestó a su sucesor, Mauricio Gómez Amín, por poner en entredicho las cifras entregadas por la administración Petro en materia de turismo - crédito Colprensa - Senado

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Diana Marcela Morales, exministra de Comercio en el Gobierno de Gustavo Petro, refutó al hoy titular de la cartera, Mauricio Gómez Amín, tras su denuncia sobre cifras turísticas “infladas” y sostuvo que los datos del sector se basan en registros oficiales, mientras advirtió que la seguridad, la ocupación hotelera y una propuesta tributaria amenazan la actividad.

La respuesta se produjo después de que su sucesor en el cargo afirmó el viernes 30 de octubre, en un evento en Cartagena (Bolívar), que en 2024 llegaron 300.000 visitantes menos de los reportados por el Ejecutivo anterior. Esas afirmaciones, en las que acusó a la pasada administración de presentar datos irregulares, llevaron a Morales a Pronunciarse.

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“Son fuentes oficiales, con metodologías institucionales y trazabilidad pública, cuya credibilidad no puede desestimarse mediante declaraciones políticas”, afirmó la extitular del ministerio, que cuestionó la reforma tributaria presentada por el Gobierno actual, que plantea eliminar la exención del IVA para servicios turísticos destinados a residentes en el exterior.

Con esta publicación en X, La exministra de Comercio Diana Morales expresó sus reparos a decisiones en materia tributaria que podrían afectar al turismo - crédito @DianaMoralesR1/X

Según la exfuncionaria, la medida podría aplicar una tarifa general del 19% a hoteles y paquetes turísticos que cumplan las condiciones legales. Por ello, pidió que la discusión no se limite a la revisión de estadísticas y señaló problemas de seguridad en Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Putumayo, por cuenta del accionar de los grupos criminales.

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También mencionó la baja ocupación hotelera en destinos del Pacífico, el Caribe y el Eje Cafetero, además de la alerta de viaje de Estados Unidos que recomienda reconsiderar los desplazamientos a Colombia y evitar algunas regiones. Y sostuvo que la información sobre visitantes, divisas y desempeño proviene de Migración, el Dane y el Banco de la República.

Morales defendió los registros oficiales frente a la revisión del Ministerio de Comercio

En su extensa publicación en la red social X, La exministra aseguró que entre agosto de 2022 y mayo de 2026 Colombia superó los 24 millones de visitantes no residentes. Según su declaración, esa cifra representó entre 90% y 100% más que los registros de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, en registros bajo series históricas comparables.

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El funcionario afirmó que el turismo receptivo registró una caída del 16% en 2025 y acumuló cinco meses consecutivos de disminuciones mensuales durante 2026, con una reducción cercana al 4,6% hasta agosto - crédito X

También afirmó que las divisas acumuladas por turismo llegaron a USD37.809 millones hasta marzo de 2026 y superaron, en esa comparación, los ingresos por carbón y café. Durante el primer semestre de ese año, los ingresos por viajes y transporte de pasajeros ascendieron a USD 5.619 millones, con un crecimiento anual de 4,9%, de acuerdo con cifras de Anato.

Al respecto, Gómez había expuesto una conclusión distinta durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena. “Los récords con los que el Gobierno anterior hablaba del dinamismo del turismo no existieron. Nuestros técnicos revisaron la serie y encontraron que en 2024 llegaron 300.000 visitantes menos que los datos oficiales”, dijo.

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A su vez, según el jefe de la cartera, el turismo receptivo cayó 16% en 2025 y que en 2026 se registraron cinco meses consecutivos de descensos mensuales, con una reducción acumulada cercana a 4,6% hasta agosto. En respuesta, Morales defendió en su publicación la ejecución territorial de la política turística durante la administración anterior.

Diana Marcela Morales insistió en que las cifras presentadas tienen soporte, entre otros, en informe del Banco de la República - crédito REUTERS

Afirmó que los recursos llegaron a 699 municipios, incluidos 207 que nunca los habían recibido, y a los 170 municipios Pdet. La exministra señaló que se fortalecieron 2.800 unidades productivas de la economía popular y 244 organizaciones comunitarias y recordó la entrega de 23 obras de infraestructura turística por $ 306.265 millones durante el cuatrienio.

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La disputa sobre Fontur: esta es la respuesta de la exministra Morales sobre el uso de recursos turísticos

Del mismo modo, precisó que, a febrero de 2026, había 127.389 registros nacionales de turismo activos, 54,5% más que en 2022. Sobre el anuncio de una obra turística por $300.000 millones, en Bocas de Ceniza, Morales cuestionó en consecuencia la falta de información sobre su financiación y su correspondencia con los recursos disponibles.

“Fontur es un patrimonio autónomo que administra recursos fiscales y parafiscales con destinaciones específicas”, destacó. Y que las inversiones del fondo deben ajustarse al Plan Sectorial de Turismo, contar con viabilidad técnica y disponibilidad presupuestal, y recibir la aprobación de las instancias como el Comité Directivo con participación gremial.

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Existe cierto temor que el IVA del 19% a servicios turísticos para no residentes encarezca la oferta en Colombia y aleje al foráneo - crédito Colprensa

“No son recursos de libre disposición ni su ejecución depende de la voluntad del ministro de turno”, reiteró Morales. Gómez Amín había denunciado que, en los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, Fontur suscribió 148 contratos por más de $125.000 millones, de los cuales $100.000 millones se concentraron en dos días.

La seguridad y el IVA aparecen como riesgos para la demanda turística

Morales planteó que la agenda del Ministerio de Comercio debe concentrarse en las condiciones que afectan la llegada de visitantes y la operación de empresas del sector. “Recuperar la seguridad y gestionar diplomáticamente la revisión de estas advertencias debe ser una prioridad para proteger la confianza de los visitantes y la actividad turística”, expresó.

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La exministra sostuvo que gravar con IVA los servicios turísticos para no residentes encarecería la oferta colombiana frente a otros destinos. “Su aprobación podría someter estas operaciones a la tarifa general del 19%, encareciendo la oferta frente a otros destinos y afectando la demanda, la competitividad, la formalización y el empleo turístico”, afirmó.

Gómez Amín, por su parte, aseguró que el actual Gobierno activó un plan de choque con Fontur y ProColombia, además de entidades como Artesanías de Colombia y Parques Nacionales autoridades regionales, empresarios e inversionistas extranjeros. De esta manera, el ministro indicó que la seguridad será el primer componente de esa estrategia.

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