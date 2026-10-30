Gustavo Petro llamó “embustero” al presidente Abelardo de la Espriella por decir que no cobrarían más impuestos: “La mordida del tigre al bolsillo”

El video lo compartió el hoy presidente en su cuenta de X el 12 de abril de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La ola de rechazos y críticas al Gobierno nacional continúa por cuenta del anuncio que se hizo la tarde del jueves 29 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República, tras radicar el proyecto de ley de rescate económico, con el que la administración de Abelardo de la Espriella busca solventar el hueco fiscal heredado tras la salida de Gustavo Petro de la Presidencia.

Sin embargo, y luego de que el vicepresidente José Manuel Restrepo señaló al anterior gobierno de excederse en los gastos, el exmandatario se refirió al controversial acto legislativo, y de paso se refirió a uno de los videos que circuló en redes sociales, y en el que De la Espriella aseguró cuando aún era candidato presidencial que “Colombia no necesita más impuestos”.

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Petro compartió un mensaje desde su cuenta de X en el que le lanzó una pulla al hoy jefe de Estado: “¡Embustero! Ahora si viene la mordida del tigre al bolsillo del pueblo".

Petro reaccionó a uno de los videos que usuarios en redes sociales volvieron a poner en circulación, y en los que De la Espriella dijo, cuando aún era candidato presidencial, que el país no necesitaba más impuestos - crédito @petrogustavo/X

Al final, el expresidente dejó una pregunta abierta que dejó a más de un usuario pensando si esto es la puerta para un posible anuncio para convocar movilizaciones: “¿Y si el pueblo se vuelve jaguar?"

José Manuel Restrepo y las pullas para la gestión del Gobierno Petro: “Nos dejaron jodidos”

Por su parte, y en las declaraciones que ofreció en plaza pública el vicepresidente Restrepo, los ‘dardos’ fueron para el exmandatario y su gestión.

“Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso. Es más o menos como vivir de la tarjeta de crédito y cada año duplicar el cupo usado de esa tarjeta, sin pagar las deudas ni ordenar la casa para evitar el derroche”. dijo el segundo al mando del Gobierno nacional.

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La iniciativa se sustenta en que el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta más de 40 billones, sumado a que el servicio anual de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos, "una diferencia que el proyecto busca corregir mediante recortes, cambios tributarios y transferencias a hogares de menores ingresos", señaló el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda - crédito Canal Congreso

El Gobierno de Colombia radicó ante el Congreso la iniciativa que propone un ajuste fiscal basado en recortes de gasto público, cambios tributarios y medidas para impulsar el crecimiento y reducir el endeudamiento estatal.

El vicepresidente Restrepo presentó el proyecto junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y cuestionó el manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior.

El 70% del ajuste recaería en la reducción del gasto estatal

Restrepo aseguró que el 70% del ajuste fiscal previsto saldrá de recortes y mayor eficiencia en el Estado. El Gobierno plantea reducir gastos considerados innecesarios, enfrentar la corrupción y revisar la estructura burocrática.

“El objetivo es ordenar la casa y evitar el derroche”, señaló el vicepresidente durante la radicación del texto, al que definió como una operación para prevenir un deterioro mayor de las cuentas públicas.

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El 30% restante correspondería a modificaciones en los ingresos fiscales. De acuerdo con Restrepo, el proyecto contempla que el 10% de mayores ingresos del país realice un aporte más alto.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito Cámara de representantes

El Gobierno promete devolución anticipada del IVA a 19 millones de personas

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la devolución anticipada del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para 19 millones de personas de menores ingresos. El Ejecutivo afirma que la medida alcanzaría a 38 de cada 100 colombianos.

Restrepo puntualizó que el objetivo es que los hogares más vulnerables reciban una compensación frente a los impuestos al consumo, y mencionó: “El que menos tiene recibirá más”.

La iniciativa también incluye reducciones en la carga tributaria para trabajadores independientes, micronegocios, microempresas, pequeños empresarios y emprendimientos.

El vicepresidente señaló que nueve de cada 10 empresas podrían beneficiarse de esos cambios.

"Con la Operación Rescate proponemos reducir $65 billones en gastos durante cuatro años, eliminar burocracia innecesaria, aliviar los impuestos a las empresas y compensar el IVA a los más vulnerables", destacó el vicepresidente José Manuel Restrepo a nombre del Gobierno nacional - crédito @infopresidencia/X

El proyecto propone sanciones para contrabandistas y evasores

El proyecto de ley de Rescate Económico contempla penas de prisión para contrabandistas y evasores fiscales, a quienes el Gobierno equipara con prácticas de corrupción.

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Adicional a lo anterior, se manejarían incentivos para los contribuyentes que cumplan sus obligaciones tributarias y financieras.

Restrepo explicó de paso que el Ejecutivo buscará vender activos improductivos del Estado para destinar los recursos a la reducción de la deuda pública.

El proyecto incluye medidas relacionadas con el sistema de salud, por lo que el vicepresidente recalcó que la reforma busca asegurar el pago de obligaciones con trabajadores del sector y mejorar el acceso de la población a medicamentos.