Clara Brugada recuerda a Cuauhtémoc Cárdenas y su papel en la democracia mexicana

La mandataria capitalina resaltó que el ingeniero se convirtió en el primer gobernante electo por voto popular en la capital mexicana durante 1997. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, fallecido el miércoles 28 de octubre a los 92 años. “Con enorme dolor recibo la noticia del fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, escribió la mandataria en un mensaje publicado en X.

Brugada recordó el movimiento que Cárdenas encabezó en los comicios de 1988, cuando, según escribió, “hizo temblar los cimientos del viejo régimen autoritario” pese al fraude electoral que impidió su triunfo. Esa contienda, marcada por la llamada “caída del sistema”, derivó en la fundación del PRD al año siguiente, en 1989.

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Cárdenas había salido del PRI en 1986 tras participar en la Corriente Democrática, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, un grupo que cuestionó los procedimientos internos del partido y el rumbo económico del gobierno federal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México lamentó la muerte del fundador del PRD, ocurrida a los 92 años, y lo describe como uno de los grandes protagonistas de la historia democrática del país. (@ClaraBrugadaM)

El primer jefe de Gobierno electo de la capital

Brugada subrayó el momento en que Cárdenas se convirtió en el primer gobernante elegido por voto popular en la Ciudad de México. “Cuando nuestra Ciudad conquistó su derecho a decidir democráticamente su futuro, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en su primer jefe de Gobierno electo”, escribió.

Cárdenas asumió ese cargo en diciembre de 1997, tras ganar la primera elección popular para encabezar el entonces Distrito Federal, puesto que hasta entonces era designado directamente por el presidente de la República. Permaneció al frente de la administración capitalina hasta 1999, cuando dejó el puesto para competir por tercera vez en una elección presidencial, en el año 2000.

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La jefa de Gobierno calificó la muerte de Cárdenas como la despedida a “uno de los grandes protagonistas” de la historia democrática del país. Aseguró que el dirigente “deja una profunda huella” y “abrió caminos de libertad para las generaciones venideras”.

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que antes de lanzarse por un favorito rumbo a 2024, analizará las propuestas que los candidatos o prospectos a candidatos presenten FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

En su mensaje, Brugada envió condolencias a los familiares del fundador del PRD: “Abrazo con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a las generaciones que encontraron en su lucha una esperanza de libertad y justicia”, agregó.

“La democracia jamás es una concesión del poder”

Clara Brugada cerró su mensaje con una reflexión sobre el legado democrático de Cárdenas. “Su vida nos deja una lección inolvidable: la democracia jamás es una concesión del poder; es una conquista de quienes luchan, que se construye generación tras generación y se defiende todos los días”, escribió.

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La mandataria capitalina expresó su convicción de que el legado del fundador del PRD continuará vigente entre las nuevas generaciones. “Seguirá viviendo en cada nueva generación que levante las banderas de la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía”, añadió en su publicación.

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2025.- Victor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos; Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, el ingeniero y político Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, durante la firma del decreto de reforma para fortalecer a La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a PEMEX en el marco del 87 aniversario de la "Expropiación Petrolera". FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En 2024 Clara Brugada se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas antes de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en un encuentro que la propia mandataria enmarcó en la continuidad histórica de la izquierda mexicana. “Nos une una historia de lucha”, expresó entonces Brugada, en referencia a la trayectoria compartida desde el PRD hasta Morena.

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El encuentro quedó documentado en una fotografía tomada en el despacho de Cárdenas, donde ambos posaron juntos previo al inicio del actual gobierno capitalino. Para Brugada, quien militó en el partido fundado por Cárdenas antes de sumarse al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, esa reunión representó un gesto de reconocimiento hacia una de las figuras fundadoras de la izquierda institucional en México.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México y estudió Ingeniería Civil en la UNAM. Fue senador y gobernador de Michoacán por el PRI antes de romper con ese partido en 1986. Presidió el PRD hasta 1993 y compitió por la Presidencia en 1988, 1994 y 2000, sin lograr el triunfo en ninguna de las tres ocasiones.

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