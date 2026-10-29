México

Seis días antes de morir, Cuauhtémoc Cárdenas canceló participación en evento por motivos de salud

Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue tres veces candidato presidencial, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas
CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2026.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero civil, exsenador de la República y presidente de la Fundación para la Democracia, durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista” en el Palacio de Minería, en el marco de la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL PM) 2026. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
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Seis días antes de que se confirmara su muerte, Cuauhtémoc Cárdenas canceló sin explicaciones una conferencia en la Universidad Veracruzana. El aviso fue breve: “motivos de salud”. Nadie en su entorno dijo nada más.

La cancelación ocurrió el 22 de octubre, fecha en que arrancaba el Congreso Internacional “La ultraderecha en un mundo globalizado” en el Museo de Antropología de Xalapa. Cárdenas estaba convocado como conferenciante inaugural. La UV publicó dos líneas en su cuenta de X: “Por motivos de salud, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no podrá participar”.

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(Captura de pantalla)
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Ese aviso fue el único rastro público de su deterioro. Entre el 22 y el 27 de octubre no hubo declaraciones de la familia ni apariciones documentadas. El silencio duró hasta la noche del miércoles 28 de octubre, cuando se confirmó su muerte a los 92 años. Hasta el momento, la causa no ha sido revelada.

Sheinbaum, AMLO y la clase política despiden a Cárdenas

La noticia de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas detonó una cadena de mensajes desde los más altos niveles del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en reaccionar. “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”, escribió en sus redes sociales.

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Sheinbaum fue más allá del pésame protocolario. Señaló que en 1988 Cárdenas “abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos” y añadió que “aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”. Cerró con una frase que recorrió las redes durante la noche: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”.

Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas en 2024. Crédito: X - @Claudiashein
Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas en 2024. Crédito: X - @Claudiashein

El expresidente Andrés Manuel López Obrador también reapareció y publicó un mensaje. Lo llamó “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México” y resumió su peso político en una oración: “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

AMLO - CARDENAS. @lopezobrador_
AMLO - CARDENAS. @lopezobrador_

Las condolencias llegaron de todos los espectros. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lo describió como “un hombre íntegro, con convicciones firmes” y lo recordó en términos personales: “Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”. Extendió sus condolencias a los hijos del político: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo despidió como “gran amigo, hombre patriota y cimiento de una lucha política que seguirá con su ejemplo”. Desde el PRI, Alejandro Moreno reconoció que su trayectoria “dejó una huella importante en la historia democrática del país”. El exministro Arturo Zaldívar lo llamó “ícono de la izquierda y pilar fundamental de la lucha democrática en México”.

Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y qué significó para la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas viste traje oscuro y camisa blanca mientras habla ante dos micrófonos fijados a un podio de madera tallada.
Rehabilitó varios espacios deportivos públicos en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente que en 1938 expropió el petróleo y se convirtió en uno de los grandes mitos de la izquierda latinoamericana. Esa herencia lo marcó desde el inicio: creció bajo el peso de un apellido que era, al mismo tiempo, un programa político.

Se formó como ingeniero civil en la UNAM y comenzó su carrera dentro del PRI, el partido que durante décadas fue sinónimo de Estado en México. Fue senador por Michoacán y gobernador de ese estado entre 1980 y 1986, con una administración recordada por su austeridad y cercanía con las comunidades rurales.

Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo, AMLO fundó el PRD el 5 de mayo de 1989. (Foto: Esto Soy)
Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo, AMLO fundó el PRD el 5 de mayo de 1989. (Foto: Esto Soy)

La ruptura llegó en 1987. Junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, encabezó la Corriente Democrática, una disidencia interna que exigía procesos más abiertos dentro del PRI. Ante la negativa de la dirigencia, abandonó el partido y se lanzó como candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional en 1988.

Lo que ocurrió el 6 de julio de ese año definió su lugar en la historia. Con el conteo en marcha y las tendencias a su favor, el sistema de cómputo oficial se cayó. Cuando volvió, los números favorecían a Carlos Salinas de Gortari. El episodio, conocido simplemente como “la caída del sistema”, es considerado por sus contemporáneos como el fraude electoral más documentado del México moderno.

Cárdenas no tomó las armas ni llamó a la confrontación. Canalizó la indignación hacia la construcción de un partido: el PRD, fundado el 5 de mayo de 1989 junto con Muñoz Ledo, Martínez, Heberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo, entre otros. Esa decisión transformó el mapa político del país: por primera vez, la izquierda mexicana tenía una estructura nacional, un programa y una base electoral real.

Cuauhtémoc Cárdenas elecciones 1988.
Cuauhtémoc Cárdenas elecciones 1988.

Volvió a competir por la presidencia en 1994 y en 2000, quedando en tercer lugar en la última contienda, ganada por Vicente Fox. Pero su victoria más simbólica había llegado antes: en 1997, cuando ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, rompiendo el monopolio del poder federal sobre la capital del país. Ese triunfo abrió el camino para los gobiernos de izquierda que gobernarían la Ciudad de México durante las siguientes décadas.

Con los años se distanció de la dirigencia del PRD, al que renunció en noviembre de 2014 por “profundas diferencias” con su dirigencia. En 2022 publicó Por una democracia progresista, donde criticó las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En marzo de 2026, apenas siete meses antes de su muerte, asumió la presidencia de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, en el gobierno de Sheinbaum.

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