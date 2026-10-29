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Por qué Colombia votó en contra de la resolución que reclamaba el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba en la Asamblea de la ONU: Gobierno explicó el motivo

La Cancillería, liderada por Omar Bula, señaló que la posición responde a las prioridades de política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella: la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional

Estas son las razones por las que Colombia votó en la Asamblea de la ONU contra la resolución que reclama el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba - crédito Cancillería de Colombia
Estas son las razones por las que Colombia votó en la Asamblea de la ONU contra la resolución que reclama el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba - crédito Cancillería de Colombia
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El 28 de octubre de 2026, Colombia, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, rompió con su postura histórica en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y votó contra la resolución de Cuba que reclama el fin del embargo de Estados Unidos, una iniciativa que, pese a la caída de apoyos, fue aprobada por la Asamblea General con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Además de Colombia, otros países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay se sumaron al voto negativo, junto a Estados Unidos. Chile, Honduras y Perú, que un año antes habían respaldado la propuesta, optaron por abstenerse. Venezuela no participó en la sesión.

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También rechazaron la iniciativa Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, mientras que Italia, Alemania y Grecia estuvieron entre los países que se abstuvieron.

La resolución mantuvo la mayoría pese a la reducción de apoyos

Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay se sumaron al voto negativo junto a Estados Unidos - crédito Cancilleria de Colombia
Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay se sumaron al voto negativo junto a Estados Unidos - crédito Cancilleria de Colombia

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución promovida por La Habana, que desde 1992 exige el levantamiento del embargo estadounidense. El texto incorporó este año una referencia a las consecuencias del bloqueo petrolero que, según Cuba, Estados Unidos aplica desde enero de 2026.

En las semanas previas a la votación, las autoridades cubanas acusaron a Washington de presionar a distintos gobiernos para retirar su apoyo a la medida por segundo año consecutivo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó los efectos de las sanciones durante su intervención ante el organismo. “El bloqueo mata y castiga a nuestra población silenciosamente como nunca antes”, afirmó.

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A juicio de Rodríguez, Estados Unidos pretende definir el destino de la isla y apropiarse de sus recursos. Antes de la votación, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, rechazó que exista un bloqueo contra Cuba y atribuyó las dificultades económicas de la población al Gobierno cubano.

El Gobierno colombiano vinculó su voto a la defensa de la democracia

La Cancillería, liderada por Omar Bula, señaló que la posición responde a las prioridades de política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella: la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional - crédito @CancilleriaCol/X
La Cancillería, liderada por Omar Bula, señaló que la posición responde a las prioridades de política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella: la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional - crédito @CancilleriaCol/X

La Cancillería de Colombia informó que la decisión fue adoptada por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo la conducción del canciller Omar Bula. En su comunicado, la cartera señaló que el país votó contra la resolución que solicita el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

“La extrema coherencia de la política exterior de la Patria Milagro se demuestra con hechos. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución que pide poner fin al supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba”, escribió el organismo en X.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la posición responde a las prioridades de política exterior del actual Gobierno. La Cancillería afirmó que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional debe orientar las actuaciones internacionales del país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución promovida por La Habana, que desde 1992 exige el levantamiento del embargo estadounidense - crédito Europa Press
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución promovida por La Habana, que desde 1992 exige el levantamiento del embargo estadounidense - crédito Europa Press

“Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, explicó la cartera.

Y agregó: “Colombia fortalece sus alianzas estratégicas y mantiene una posición firme frente a los regímenes autoritarios y cómplices del narcoterrorismo”, puntualiza el comunicado oficial.

El Pacto Histórico cuestionó el giro de Colombia ante Cuba

El Pacto Histórico rechazó la postura adoptada por el Gobierno y pidió defender el diálogo entre los pueblos, la soberanía y el derecho de Cuba a decidir su futuro sin presiones económicas externas.

El representante a la Cámara Yeisson Sua Cajamarca recordó el papel de Cuba en los esfuerzos de paz colombianos. Tras reunirse con el embajador cubano Carlos de Céspedes Piedra, el congresista afirmó que “la solidaridad y la gratitud no se pueden olvidar”.

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