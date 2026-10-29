Colombia

Bajo el agua, así amanecieron las calles de Soacha este jueves 29 de octubre: varios carros quedaron varados por culpa de las inundaciones

Las grabaciones de residentes mostraron calles anegadas y vehículos arrastrados por la acumulación, mientras los barrios registraron las mayores afectaciones el 28 de octubre en el municipio

El primer balance de las autoridades no reportó personas heridas ni daños en viviendas dentro del municipio (@PasaenBogota/X)

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Un aguacero inundó el municipio de Soacha (Cundinamarca) durante la noche del miércoles 28 de octubre y dejó calles, avenidas y sectores residenciales cubiertos por el agua. Las grabaciones difundidas por habitantes del municipio mostraron vehículos que quedaron a merced de la corriente y, en algunos casos, flotaron entre las vías anegadas.

La emergencia se concentró en varios barrios y no derivó en el cierre total de la Autopista Sur, el corredor que comunica a Soacha con Bogotá. Aun así, la acumulación de agua redujo la velocidad de los vehículos y complicó la movilidad en ese tramo.

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Las inundaciones afectaron zonas urbanas del municipio después de las lluvias nocturnas, con calles convertidas en canales y automóviles perjudicados por el nivel del agua.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas heridas ni sobre viviendas afectadas, mientras los equipos municipales iniciaron trabajos de limpieza y revisión de drenajes.

La Autopista Sur registró paso vehicular lento hacia Bogotá por la acumulación de agua sin presentar cierres totales (Captura de video)
La Autopista Sur registró paso vehicular lento hacia Bogotá por la acumulación de agua sin presentar cierres totales (Captura de video)

De acuerdo con el diario El Tiempo, uno de los puntos señalados por la ciudadanía fue la calle 15, en la comuna 6. El agua obligó a vecinos y comerciantes de ese corredor a buscar resguardo e interrumpir sus actividades.

Otro reporte llegó desde el barrio Portoalegre, en el cruce de la carrera 17 con calle 21. Allí, un residente registró automóviles afectados por la acumulación de agua en la vía.

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Los videos circularon durante la noche en redes sociales junto con pedidos de intervención a la Alcaldía. Los reclamos apuntaron a la repetición de inundaciones en distintos sectores del municipio cada vez que aumentan las lluvias.

Según con los diferentes reportes, a diferencia de otros episodios de lluvias, la afectación se sintió con mayor fuerza dentro de los barrios que en los grandes corredores viales. La Autopista Sur mantuvo el tránsito, aunque los conductores tuvieron que avanzar con precaución ante los encharcamientos.

La Autopista Sur registró paso vehicular lento hacia Bogotá por la acumulación de agua sin presentar cierres totales (Pasa en Bogotá/X)

¿Qué dijo la Alcaldía?

La Alcaldía de Soacha informó horas después que la Secretaría de Infraestructura envió maquinaria y personal operativo a varios puntos afectados. La administración indicó que sus equipos atendían las emergencias y buscaban reducir las consecuencias de las inundaciones.

Las labores incluyeron la limpieza de calles, el retiro de residuos y la revisión de los sistemas de drenaje. El objetivo, según el gobierno municipal, era facilitar la salida de las aguas lluvias y proteger a las familias de las zonas afectadas.

Las imágenes divulgadas por la Alcaldía mostraron retroexcavadoras y camiones en calles donde aún había agua y lodo. La maquinaria trabajó en el destaponamiento de sumideros y en la remoción de elementos que podían impedir el desagüe.

“Ante las altas precipitaciones presentadas en la ciudad de Soacha, hoy veintiocho de octubre, el PMU ha sido activado. La Secretaría de Infraestructura ya se encuentra con la maquinaria atendiendo los puntos críticos. La Oficina de Gestión de Riesgo, en reconocimiento de campo, levantando las caracterizaciones de familias afectadas. Las unidades operativas, Defensa Civil, Bomberos oficiales, están haciendo diagnóstico y acompañando también a la comunidad. La Dirección de Servicios Públicos, con nuestro equipo de saneamiento básico, profesionales, operarios y vector, estamos atendiendo la emergencia en estos momentos”, confirmó una vocera de la Alcaldía.

Un fuerte aguacero inundó calles y dejó vehículos atrapados en el municipio de Soacha el 28 de octubre (Acaldía Soacha)
Un fuerte aguacero inundó calles y dejó vehículos atrapados en el municipio de Soacha el 28 de octubre (Acaldía Soacha)

Con la temporada de lluvias todavía activa en la Sabana de Bogotá, las autoridades reiteraron recomendaciones para disminuir riesgos. Entre ellas figuran evitar las zonas bajas, no cruzar calles inundadas y avisar a los organismos de socorro cuando ocurra una emergencia.

La recomendación busca prevenir que los conductores queden atrapados en puntos donde el nivel del agua aumenta en pocos minutos. También apunta a evitar accidentes en sectores donde las corrientes pueden desplazar vehículos o arrastrar residuos.

Los habitantes afectados mantuvieron sus llamados para que las intervenciones no se limiten a la atención posterior de cada aguacero. La emergencia del miércoles volvió a poner el foco sobre el funcionamiento del drenaje y la disposición de residuos en las calles del municipio.

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