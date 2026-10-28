El calor extremo acabó con el glaciar de la montaña más alta de Eslovenia

Imágenes tomadas a mediados de octubre confirmaron la desaparición del hielo superficial en el principal glaciar de Eslovenia (Anton Melik Geographical Institute)

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La desaparición del glaciar de Triglav, en el punto más alto de Eslovenia, quedó confirmada luego del verano más cálido registrado en Europa occidental. Fotografías tomadas en la montaña antes y después de las nevadas de octubre mostraron que ya no queda hielo en el cuerpo principal del glaciar, situado bajo la cumbre que constituye uno de los mayores símbolos geográficos y culturales del país.

El glaciar se encontraba en el monte Triglav, de 2.864 metros de altitud, dentro de los Alpes Julianos. Científicos siguieron durante décadas su retroceso mediante mediciones, fotografías y análisis del espesor del hielo. La desaparición ocurrió después de cinco años que incluyeron algunos de los registros térmicos más altos del continente.

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La confirmación fue difundida por The Guardian, que recogió las observaciones realizadas en octubre. Según informó el diario británico, al final del verano el remanente central medía apenas unos pocos metros. Las imágenes posteriores confirmaron que también se había derretido.

El glaciar perdió el 93 % de su superficie en apenas dos décadas

Los registros históricos indican que el glaciar de Triglav ocupaba cerca de 40 hectáreas a mediados del siglo XIX. Cuando comenzaron las mediciones científicas sistemáticas, en 1946, su superficie se había reducido a 14 hectáreas. El proceso se aceleró en las últimas décadas: entre 1983 y 2003 perdió el 93% de su superficie y quedó limitado a menos de una hectárea sobre roca expuesta a temperaturas elevadas.

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A pesar de los pronósticos sobre su desaparición, la masa de hielo logró mantenerse durante dos décadas más. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y las olas de calor fragmentaron el remanente en pequeños sectores aislados. El verano de 2026 puso fin al cuerpo principal del glaciar.

Matija Zorn, director del Instituto Geográfico Anton Melik, señaló que el monte Triglav ocupa un lugar central en la identidad nacional eslovena. Para los investigadores, su desaparición también implica la pérdida de un indicador que permitía observar los efectos de la crisis climática en esa zona de los Alpes.

“Cada año sabía que habría menos hielo, pero me sorprendía cuánto menos quedaba”, declaró Zorn en declaraciones recogidas por The Guardian. El especialista comenzó a medir el glaciar en 2001 y relató que el punto donde debía colocarse crampones para evitar resbalones se alejaba cada año a medida que retrocedía el hielo.

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En 2002, los científicos extrajeron una muestra de hielo de unos cinco metros de profundidad para realizar estudios geoquímicos. Un año después, según recordó el investigador, en ese mismo lugar ya había roca. “El deshielo es increíble”, afirmó.

El retroceso glaciar dejó expuestas extensiones de roca bajo la cumbre (Borut Živulovič/REUTERS)

El retroceso de los glaciares alpinos se aceleró tras las olas de calor

La pérdida de Triglav se suma al deterioro de los glaciares de los Alpes, afectados por temperaturas elevadas que se intensificaron por las emisiones de gases de efecto invernadero. En varias zonas, las superficies de hielo dieron paso a extensiones de roca. La desaparición de estas masas también reduce los registros disponibles para estudiar la evolución climática a largo plazo.

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En septiembre, glaciólogos de Suiza informaron que el país perdió cerca de una quinta parte de su hielo durante los últimos cinco años. Solo en 2026, el volumen de los glaciares suizos cayó un 5,5 %, de acuerdo con los datos citados por el diario británico. La reducción expone la fragilidad de los glaciares pequeños y de menor altitud, como el que existía bajo el monte Triglav.

El verano boreal dejó además consecuencias humanas y económicas. Europa occidental atravesó su temporada estival más cálida desde que existen registros, con una estimación de al menos 50.000 muertes vinculadas al calor. También se registraron cosechas afectadas y centrales eléctricas que debieron interrumpir sus actividades. Los científicos aún evalúan los daños ocasionados en distintos ecosistemas.

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El monte Triglav es uno de los símbolos geográficos y culturales de Eslovenia (Triglav National Park)

El monte Triglav conserva, sin embargo, reservas de hielo en cuevas que quedaron expuestas a medida que el glaciar se retiraba y dejaba al descubierto nuevas cavidades. Esas formaciones son diferentes del hielo superficial que integraba el glaciar, aunque ofrecen nuevas posibilidades de observación para los investigadores.

En Eslovenia persiste un segundo glaciar en el monte Skuta. Su superficie también se redujo y perdió espesor, aunque el hielo restante se encuentra en un sector más sombreado y podría mantenerse durante algunos años. Miha Pavšek, glaciólogo y guía de montaña, relacionó la desaparición de Triglav con una fotografía de sus padres tomada allí en 1957. “Con el derretimiento del glaciar, una parte de mí también se va”, sentenció en las declaraciones recogidas por el medio británico.

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