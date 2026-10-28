Dos menores de edad murieron tras caer de una moto eléctrica y ser arrolladas por una volqueta en Fundación, Magdalena

Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo, de 9, fallecieron tras el siniestro vial. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hermanas menores de edad murieron luego de caer de una motocicleta eléctrica y ser arrolladas por una volqueta en el municipio de Fundación, Magdalena. Las víctimas fueron identificadas como Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo, de 9 años.

El accidente ocurrió hacia las 6:05 p. m. en la calle 3 con carrera 15A, en el barrio Paz del Río. Según informó Noticias RCN, con base en el reporte preliminar de la Policía, en el hecho estuvieron involucrados la motocicleta eléctrica en la que se movilizaban las niñas y una volqueta.

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La información inicial indica que la moto eléctrica, de marca Mobulaa, era conducida por Sharloth Fontalvo Dávila, quien viajaba con su hermana menor. Por circunstancias que aún son objeto de verificación, ambas habrían perdido el equilibrio y caído sobre la calzada.

Después de la caída, las menores habrían quedado en la trayectoria de la volqueta, que las arrolló. Esta es la hipótesis preliminar de las autoridades, que adelantan las diligencias para establecer cómo se produjo el accidente y precisar las circunstancias en las que se vieron involucrados los dos vehículos.

Las autoridades adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente en el que estuvieron involucradas una moto eléctrica y una volqueta. - crédito Colprensa (archivo)

La Policía investiga las circunstancias del accidente

De acuerdo con el reporte citado por el medio, el conductor de la volqueta es un hombre de 70 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades tras el accidente. Hasta el momento, la información disponible no establece otras circunstancias relacionadas con su actuación antes o durante el siniestro.

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Tras lo ocurrido, el lugar fue acordonado para permitir las labores de los organismos competentes. Los funcionarios realizaron la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que puedan contribuir a esclarecer lo sucedido.

Estas actuaciones hacen parte del proceso de verificación de las circunstancias del accidente. La información recopilada deberá permitir establecer la secuencia de los hechos y las condiciones en las que se produjo la caída de las menores sobre la vía.

Por ahora, las autoridades no han establecido las causas exactas del siniestro ni han entregado conclusiones sobre las posibles responsabilidades. Por ello, la versión sobre la pérdida de equilibrio de las niñas se mantiene como una hipótesis preliminar y no como una explicación definitiva de lo ocurrido.

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Una volqueta estuvo involucrada en el accidente de tránsito en el que murieron las dos hermanas en Fundación, Magdalena. - crédito @Huellas_Tv/X

La Alcaldía de Fundación expresó sus condolencias por la muerte de las niñas

La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade Campo, se pronunció mediante un comunicado fechado el 27 de octubre de 2026, en el que expresó su solidaridad con los familiares, amigos y allegados de las dos hermanas, así como con la comunidad educativa relacionada con una de las víctimas.

En el documento, la mandataria identificó a las niñas como Sharloth Fontalvo Dávila y Scarlett Fontalvo. También confirmó que una de las menores hacía parte de la comunidad educativa de la Institución Educativa 23 de Febrero.

“Esta irreparable pérdida nos enluta a todos y llena de tristeza a todo nuestro municipio”, expresó Andrade Campo en el comunicado divulgado por la Administración Municipal.

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La alcaldesa manifestó, además, que el Gobierno local está dispuesto a brindar acompañamiento institucional a las familias afectadas y a la comunidad educativa, dentro de sus posibilidades. El pronunciamiento estuvo dirigido a los familiares, amigos y compañeros de las niñas, en medio de las consecuencias de la pérdida para su entorno cercano.

“Nos unimos de corazón al dolor de sus familiares, amigos, compañeros y comunidad educativa, y les enviamos un abrazo solidario en medio de este momento tan difícil”, agregó la mandataria.

La alcaldesa Luz Helena Andrade Campo expresó sus condolencias y ofreció acompañamiento institucional a las familias afectadas. - crédito Alcaldía de Fundación

La Administración Municipal también expresó sus condolencias mediante un mensaje de solidaridad con las familias y elevó una oración por las menores. En su comunicado, Andrade Campo pidió fortaleza y consuelo para sus allegados ante la pérdida.

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