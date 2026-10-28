“Para Morir Nacimos”: Todos los Muertos presenta su colaboración con Eptos Uno, referente del freestyle mexicano

La banda mexicana estrenó el tema junto al rapero sonorense tras una amistad compartida con el tornamesista DJ Paxil y una historia común en el hip hop nacional. (Facebook Todos los Muertos)

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La banda mexicana Todos los Muertos lanzó “Para Morir Nacimos”, una colaboración con el rapero sonorense Eptos Uno que combina hardcore, nu metal y rap para abordar la aceptación de la identidad, el duelo colectivo y las adversidades sociales. El tema sonó en vivo el sábado 24 de octubre en el Punk Rock Fest y ya está disponible en plataformas digitales.

Para Todos los Muertos, “Para Morir Nacimos” funciona como una declaración de principios más que como una simple frase. El título resume la aceptación de la propia identidad y el reconocimiento de quienes acompañan el camino de la banda.

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El concepto se convierte, según la agrupación, en un estandarte de lucha entre lo mental y lo social. La canción describe la necesidad de sortear obstáculos cotidianos con la certeza de que, al final, todos comparten el mismo destino.

Recordar a quienes ya no están implica reconocer las huellas que dejaron y la influencia que permanece en la música y en la comunidad. Desde esa perspectiva, el tema trasciende lo musical para convertirse en una reflexión sobre la existencia, la ausencia y la resistencia.

El proyecto surgido en la pandemia de 2020 suma una nueva colaboración con uno de los referentes del freestyle mexicano de las últimas dos décadas. (Facebook Todos Los Muertos)

Eptos Uno se suma por amistad con DJ Paxil y su interés en sonidos agresivos

La participación de Eptos Uno surge de una amistad compartida con DJ Paxil, tornamesista de Todos los Muertos, y de una trayectoria común en las raíces del hip hop mexicano. El rapero, cuyo nombre real es Antonio Lara, buscaba explorar una propuesta sonora más agresiva, en sintonía con la identidad musical de la banda.

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El resultado representa un punto de encuentro entre distintas experiencias del género en México, donde la amistad, la identidad y la búsqueda de nuevos territorios sonoros convergen en una misma pieza.

La banda nació en la pandemia con músicos de distintas ciudades mexicanas

Todos los Muertos se formó a finales de 2020, en plena pandemia de covid-19, con integrantes radicados en distintas ciudades de México, entre ellas Ciudad de México, Querétaro y Tampico. El guitarrista Chopper San, con trayectoria previa en las bandas Resorte y Evil Entourage, convocó a otros músicos de la escena emergente para dar forma al proyecto.

La propuesta musical combina hardcore, groove metal, rap, nü metal y spoken word, con una lírica centrada en la violencia, la desigualdad social y la indolencia estatal frente a las desapariciones en México. El nombre de la banda rinde homenaje a quienes fueron convertidos en cifras durante la pandemia y a las víctimas de la violencia en el país.

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La alineación actual está integrada por Juan Hëads en la voz, Chopper San en la guitarra, DJ Tukul Paxil en las tornamesas, Pepe Galván en el bajo y Ray Pig en la batería.

Con dos álbumes de estudio y colaboraciones junto a Juan Brujo y Jorge Kotardo, la agrupación consolida su sello de crítica social y sonido crudo. (Facebook Todos Los Muertos MX)

Todos los Muertos lanzó su álbum debut, “Nación Suicida”, en 2024 bajo el sello Concreto Records, con 11 canciones y una colaboración con Juan Brujo, vocalista de Brujería, fallecido en años recientes. El disco incluyó también participaciones de Jorge Kotardo, exintegrante de Sekta Core!, y del rapero Patrón BSNC.

En octubre de 2024, la banda se presentó en Santiago de Chile como invitada especial de P.O.D., grupo originario de San Diego, California. El segundo álbum de estudio, “Nunca Suficiente D’”, salió en 2026 y continúa la línea de hardcore punk con toques de metal y hip hop, con un sonido más definido que el trabajo anterior.

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La gira “Nunca Suficiente D’ Tour” recorre México desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026, con presentaciones confirmadas en distintas ciudades del país.

Eptos Uno acumula más de dos décadas de trayectoria en el rap mexicano

Eptos Uno inició su carrera en 2003, a los 15 años, en Ciudad Obregón, Sonora. En 2007 ganó el campeonato nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y representó a México en la edición internacional de Caracas. En 2012 fundó Spit MX, la primera liga de batallas de rap escritas en Latinoamérica.

En 2014 firmó contrato con Universal Music, lo que lo convirtió en uno de los primeros raperos mexicanos de su generación en sumarse a un sello transnacional. Su disco “Hacer Historia”, editado bajo ese sello, incluyó temas como “Un Momento”, que superó el millón de reproducciones en YouTube pocos meses después de su lanzamiento.

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