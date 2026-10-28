“No tengo nada que ocultar”: Blanca Cruz García, bajo cuestionamientos por contrato de 129 millones antes de asumir el INE

Blanca Cruz García, presidenta interina del INE, enfrenta polémica por dar contrato a empresa investigada por la ASF. (YouTube: INE)

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Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo cuestionamientos por un contrato de 129.7 millones de pesos otorgado durante su gestión en el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

La empresa beneficiada, Comercializadora JVLY, también aparece en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en operaciones realizadas con el organismo electoral federal.

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El señalamiento surgió este martes 27 de octubre, cuando Cruz García fue designada para sustituir temporalmente a Guadalupe Taddei, quien renunció en medio de investigaciones sobre posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares.

La nueva presidenta provisional rechazó ocultar información sobre su trayectoria y aseguró que colaborará con cualquier revisión de las autoridades fiscalizadoras.

Blanca Cruz García pronuncia su primer mensaje como presidenta provisional del INE y llama a fortalecer la colegialidad del Consejo General. Crédito: INE

Contrato de 129.7 millones vincula la gestión de Blanca Cruz con empresa investigada por la ASF

Durante la administración de Cruz García en el IEE Puebla, Comercializadora JVLY S.A. de C.V. recibió un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos para suministrar materiales destinados a las elecciones locales de 2024.

De acuerdo con información difundida por La Redacción de Puebla, el acuerdo se formalizó en marzo de ese año y tuvo una vigencia del 3 de marzo al 15 de abril.

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La contratación contemplaba urnas, mamparas, cajas, sobres, paquetería electoral y materiales para simulacros y capacitación de funcionarios de casilla.

La operación ocurrió mientras Cruz García presidía el instituto poblano, responsable de organizar los comicios en los que Alejandro Armenta resultó electo gobernador.

El cuestionamiento se intensificó porque Comercializadora JVLY está vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por sus relaciones con proveedores del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.

¿Qué irregularidades detectó la ASF en Comercializadora JVLY?

La Auditoría Superior de la Federación identificó un probable daño patrimonial superior a 63.2 millones de pesos relacionado con una contratación de Comercializadora JVLY realizada por el INE.

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Según los reportes sobre la fiscalización, el organismo electoral federal no presentó documentación suficiente para acreditar que todos los materiales y servicios contratados fueron efectivamente entregados.

También se señalaron posibles irregularidades administrativas y movimientos financieros entre empresas relacionadas.

Entre las compañías mencionadas aparece Formas Finas y Materiales, que comparte vínculos empresariales con Comercializadora JVLY.

Es importante distinguir que la observación por 63.2 millones corresponde a una contratación del INE, mientras que los 129.7 millones se relacionan con el contrato del instituto electoral poblano.

Guadalupe Taddei renunció al INE en medio de investigaciones sobre posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares.. (YouTube / Latinus)

Blanca Cruz responde a cuestionamientos: “No tengo nada que ocultar”

Durante una conferencia de prensa celebrada el 27 de octubre, la nueva presidenta provisional del INE fue interrogada directamente sobre los señalamientos relacionados con su administración en Puebla. “De mi parte no tengo nada que ocultar”, respondió.

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Cruz García sostuvo que la revisión de su desempeño es legítima y manifestó disposición para entregar la información necesaria.

“Se puede revisar el actuar de cada quien, debe revisarse con total transparencia”, declaró.

También recordó que las auditorías requieren procedimientos y plazos antes de emitir conclusiones.

“De mi parte, con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el Servicio Profesional Electoral”, afirmó.

Otras acusaciones contra Blanca Cruz por las elecciones de Puebla en 2024

Los cuestionamientos sobre su trayectoria no se limitan a las contrataciones públicas.

De acuerdo con Proceso, Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, denunció presuntas alteraciones en los cómputos de las elecciones de 2024.

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El político acusó una supuesta transferencia de más de 27 mil votos de Morena a Fuerza por México, partido aliado que consiguió conservar su registro.

También se cuestionó el costo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), contratado con Grupo Proisi por 55 millones de pesos, cifra que habría aumentado hasta 68 millones al incorporar gastos operativos.

“De mi parte, con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el Servicio Profesional Electoral”, afirmó. Crédito: X/@BlancaYCG

Asume el INE tras renuncia de Taddei y ordena revisar contrataciones

La noche del martes 27 de octubre, Cruz García rindió protesta como presidenta provisional del INE, luego de que el Consejo General aprobara su designación.

En su primer discurso afirmó: “El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”.

La funcionaria anunció una revisión de las contrataciones pendientes y prometió colaboración con las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control.

También garantizó continuidad en la organización de las elecciones de 2027.

Mientras la Cámara de Diputados prepara el nombramiento de una presidencia definitiva, las auditorías deberán establecer si las operaciones cuestionadas implicaron irregularidades y quiénes serían responsables.

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