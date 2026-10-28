Las últimas pistas de Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, tras su desaparición: autoridades ofrecen $50 millones de recompensa

Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, permanece desaparecido desde el lunes 26 de octubre, cuando viajó a Barranquilla (Jorge Agudelo/Facebook)

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El paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, se desconoce desde la mañana del lunes 26 de octubre de 2026, cuando se trasladó a Barranquilla para asistir a una cita comercial.

La desaparición movilizó operativos conjuntos entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, mientras la Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta $50 millones por información verídica que permita dar con su localización.

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Lo que se conoce es que Agudelo habría salido a las 5:45 a. m. de su residencia en el edificio Torre Panorama, en la capital del Magdalena, a bordo de un servicio de transporte con destino al departamento del Atlántico.

Hacia las 8:20 a. m., el dirigente se comunicó telefónicamente con su esposa para informarle su llegada a la capital atlanticense, y a las 10:00 a. m. notificó haber alcanzado el sitio previsto para el encuentro, perdiéndose todo contacto posterior con su familia.

Las autoridades del Magdalena y el Atlántico coordinan labores para establecer el paradero de Jorge Agudelo, cuyo último contacto confirmado con su familia ocurrió en Barranquilla (Colprensa)

Dentro de los elementos bajo verificación de las autoridades figura un movimiento financiero registrado a las 12:52 p. m. del mismo lunes en el establecimiento comercial Calzado Jhon Sport, ubicado en Barranquilla, realizado presuntamente con una tarjeta de crédito a nombre de la esposa del excandidato, sin que se confirme hasta el momento si él estuvo presente en el local.

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Así reaccionó el país a la desaparición del excandidato de Fuerza Ciudadana

Frente a la alerta ciudadana, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, fijó la recompensa económica y ratificó la articulación institucional para acelerar las tareas de búsqueda.

“Ante la desaparición del señor Jorge Agudelo Apreza, desde el Distrito ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con su paradero”, declaró el mandatario distrital en su cuenta de X.

Pinedo agregó: “Como alcalde de Santa Marta, desde el primer momento que conocí la situación, junto a mi equipo hemos estado en coordinación con el Gaula de la Policía y solicité a las autoridades competentes adelantar con la máxima celeridad todas las investigaciones correspondientes. Esperamos su pronto y sano regreso al hogar”.

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La Alcaldía de Santa Marta ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información verídica que permita localizar al excandidato (@CarlosPinedoC/X)

Por su parte, la Gobernación del Magdalena informó que activó enlaces de emergencia con los organismos judiciales y las alcaldías de Barranquilla y Soledad.

“Desde nuestra responsabilidad institucional estamos respetando los protocolos y manejando la prudencia frente a la información, para no afectar las labores de búsqueda e investigación”, precisó la administración seccional en sus canales oficiales.

La Gobernación del Magdalena anunció que el Gaula de la Policía y la Fiscalía adelantan operativos de búsqueda e investigación por la desaparición de Jorge Luis Agudelo Apreza (@MagdalenaGober/X)

En la Comisión Segunda del Senado, el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, expresó su solidaridad a los familiares y mencionó que existen reportes preliminares bajo reserva investigativa.

“Él se movilizó de la ciudad de Santa Marta a la ciudad de Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla es el último reporte que se tiene, pero hay unos hechos anteriores que están siendo materia de investigación”, expuso Henríquez durante la sesión de la Comisión Segunda.

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El congresista concluyó: “Yo espero que aparezca lo antes posible y que se aclare todo para el bien de él y de su familia”.

El senador Honorio Henríquez detalló su posición sobre investigaciones en curso en el caso de la investigación sobre el paradero del excandidato a la Alcaldía de Santa Marta Jorge Agudelo (Senado)

Su padre, quien comparte su mismo nombre, narró en declaraciones al medio regional Hoy Diario del Magdalena las últimas novedades del caso y pidió respaldo a los organismos de inteligencia.

“Fue a encontrarse con un empresario en Barranquilla y la esposa estuvo en contacto con él hasta el mediodía. Estaba lloviendo en Barranquilla. Se le apagó el celular. No hubo más comunicación desde el lunes en la tarde”, explicó el padre del dirigente.

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Asimismo, añadió: “Pasó el día martes y entonces se hizo la denuncia en la Fiscalía sobre su desaparición física. Queremos hacerle un llamado perentorio a la Fiscalía y a todas las autoridades de policía para que hagan el rastreo y la búsqueda física de mi hijo”.

7. El padre de Jorge Agudelo pidió a la Fiscalía y a los organismos de seguridad intensificar las labores de búsqueda para encontrar a su hijo (Jorge Agudelo/Facebook)

De manera complementaria, la senadora Carmen Patricia Caicedo radicó una solicitud formal pidiendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Atlántico.

La petición de la legisladora exige verificar los registros de transporte, revisar las cámaras de videovigilancia en los peajes y coordinar acciones con la Alcaldía de Barranquilla y centros hospitalarios.

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“A la Policía Metropolitana de Barranquilla y al Departamento de Policía Atlántico solicitamos intensificar las labores de búsqueda, reconstruir sus últimos desplazamientos y verificar toda la información que permita establecer su paradero”, señaló Caicedo en su cuenta de X.

La senadora Carmen Patricia Caicedo solicitó activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente y reforzar las acciones para reconstruir los últimos desplazamientos de Jorge Agudelo (@patcaicedo/X)

Además, la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson también se unió a las voces públicas y pidió a la ciudadanía suministrar cualquier dato útil para facilitar las labores de rescate: “Mis oraciones para Jorge y su familia; que su regreso a casa sea pronto, sano y salvo”.

“Pedimos a las autoridades del Atlántico y Magdalena atender la desaparición de Jorge Agudelo y a las personas que tengan algún tipo de información que ayude a dar con su paradero, comunicarla a las autoridades y familia. Por favor, ayúdennos a difundir esta información”, escribió en X.

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La exalcaldesa Virna Johnson se solidarizó con la familia de Jorge Agudelo tras su desaparición (@VirnaJohnson/X)

Por ahora, los investigadores del Gaula centran sus labores en la recopilación de cámaras de seguridad del corredor comercial donde se produjo la transacción bancaria y en el rastreo técnico de las señales emitidas por el teléfono móvil del exfuncionario antes de apagarse.