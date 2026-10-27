El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, generó repudio entre los políticos colombianos: “No quedará impune”

Reacciones de políticos tras el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta - crédito @carlosmeiselv/X - @CarlosCarrilloA/X - @generaljmora/X

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Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, fue asesinado el 26 de octubre de 2026, lo que generó pronunciamientos de dirigentes políticos de distintos sectores, quienes solicitaron avances en la investigación y medidas para garantizar la seguridad de quienes ejercen liderazgo público en Colombia.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, afirmó que la violencia política continúa como uno de los principales problemas del país. “La verdadera peste de Colombia ha sido siempre la violencia”, escribió al referirse a la muerte del dirigente.

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Carrillo sostuvo que “nuevamente se apaga a balazos la vida de un candidato” y manifestó sus condolencias a los familiares de Castellanos. También pidió que las autoridades judiciales establezcan responsabilidades por el crimen.

El exfuncionario dirigió un cuestionamiento a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a su director, Didier Blanco. En particular, planteó una pregunta sobre las garantías que tenía el exsecretario: “¿Castellanos estaba recibiendo la protección adecuada a su nivel de riesgo?”.

Carlos Carrillo cuestionó la protección de Miguel Castellanos tras su asesinato en Cúcuta - crédito @CarlosCarrilloA/X

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel solicitó a las autoridades que esclarezcan el caso y lleven a los responsables ante la justicia. El congresista expresó solidaridad con el círculo cercano de la víctima.

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“Exigimos que las autoridades esclarezcan y hagan justicia”, publicó Meisel. En su mensaje, envió un abrazo a la familia y mencionó de forma especial a Jairo Castellanos, hermano del exsecretario de Gobierno de Cúcuta.

Carlos Meisel pidió que se esclarezca el homicidio - crédito @carlosmeiselv/X

El ministro de Defensa, el general Jorge Mora, aseguró que el asesinato será investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. “El asesinato de Miguel Castellanos no quedará impune”, expresó en sus redes sociales.

Mora afirmó que ambas entidades deberán desplegar su capacidad investigativa para identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el hecho. “Los vamos a buscar”, señaló el ministro, quien añadió que los implicados tendrán que responder ante la justicia.

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El jefe de la cartera de Defensa también expresó solidaridad con los familiares y allegados de Castellanos.

Jorge Mora aseguró que el asesinato de Miguel Castellanos “no quedará impune” - crédito @generaljmora/X

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionó las respuestas oficiales en materia de seguridad. “El show no protege a nadie, solo distrae”, escribió en un mensaje dirigido a las autoridades.

López manifestó sus condolencias a Leandro y Jairo Castellanos, así como a los demás integrantes de la familia. Además, afirmó que el homicidio del exfuncionario no puede quedar sin resolución judicial.

“Justicia a los culpables y seguridad para todos”, indicó la exmandataria local. También sostuvo que esas garantías deben cumplirse para los habitantes de Cúcuta, de Norte de Santander y del resto del país.

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Claudia López reclamó seguridad para Cúcuta y Norte de Santander - crédito @ClaudiaLopez/X

El exministro del Interior Armando Benedetti señaló que recibió con “dolor e indignación” la noticia del crimen. Rechazó el hecho y envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos de la víctima.

Benedetti expresó sus condolencias, en especial, al exsenador Jairo Castellanos. “Mi abrazo solidario”, escribió el exministro al referirse al momento que atraviesa la familia.

Armando Benedetti expresó “dolor e indignación” por el asesinato de Miguel Castellanos - crédito @AABenedetti/X

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo indicó que Miguel Castellanos era exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía. Según su mensaje, el ataque ocurrió frente a uno de sus hijos.

El legislador manifestó solidaridad con la familia, con Jairo Castellanos, Leandro Castellanos y con la población de Norte de Santander. Además, recordó un hecho reciente ocurrido en Jamundí.

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Ocampo señaló que hace 10 días atentaron contra el exalcalde Felipe Ramírez y asesinaron a su escolta. A partir de ese antecedente, advirtió que la violencia política “se está volviendo costumbre”.

Alejandro Ocampo alertó por la violencia contra dirigentes - crédito @alejoocampog/X

“Hacer política en Colombia no puede costar la vida”, afirmó el senador. También solicitó a la Fiscalía que esclarezca el homicidio y judicialice a quienes ejecutaron y ordenaron el crimen.

El exministro Juan Carlos Pinzón expresó tristeza e indignación por la muerte de Castellanos, a quien identificó como mayor retirado. En su publicación, transmitió condolencias a su hijo, familiares y amigos.

Pinzón sostuvo que la situación de Cúcuta y Norte de Santander exige “acción real”. A su juicio, el país requiere seguridad, justicia y autoridad para avanzar en materia económica y social.

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Juan Carlos Pinzón pidió “acción real” tras el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta - crédito @PinzonBueno/X

El representante Duvalier Sánchez afirmó que la violencia continúa afectando a líderes políticos y sociales. Indicó que Castellanos fue asesinado mientras se desplazaba por Norte de Santander.

Sánchez pidió que las ideas, los liderazgos y las aspiraciones electorales no sean silenciados con armas. “Que en el debate político medien los argumentos”, expresó al reclamar una investigación rigurosa.

Duvalier Sánchez pidió que las armas no silencien las aspiraciones políticas tras el crimen de Castellanos - crédito @DuvalierSanchez

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, condenó el crimen y recordó que la víctima era hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal bogotano Leandro Castellanos. “La violencia jamás será el camino”, sostuvo.

Honorio Henríquez condenó el asesinato de Miguel Castellanos y pidió justicia - crédito @honohenriquez/X

El representante Andrés Forero y el exministro Wilson Ruiz Orejuela también reclamaron resultados judiciales. Ambos coincidieron en que los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia.

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