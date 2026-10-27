Colombia

Así fue el atentado contra Miguel Castellanos: por qué el precandidato a la Alcaldía de Cúcuta no tenía escoltas cuando fue asesinado

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, sostuvo que entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que alguien lo llamara o golpeara el automotor para llamar su atención y perpetrar el hecho

Miguel Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno y hermano del excongresista Jairo Castellanos, fue asesinado en Cúcuta - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram
Miguel Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno y hermano del excongresista Jairo Castellanos, fue asesinado en Cúcuta - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram
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El asesinato de Miguel Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional, mantiene bajo investigación a las autoridades de Cúcuta, Norte de Santander, que buscan establecer quiénes cometieron el hecho y cuál fue su motivación. La información preliminar indica que el precandidato a la Alcaldía de Cúcutá no tenía escoltas cuando ocurrió el crimen.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, habló sobre el caso en entrevista con Caracol Radio. El funcionario señaló que los primeros datos conocidos por las autoridades proceden de la familia de la víctima y advirtió que todavía no hay conclusiones sobre la secuencia del homicidio.

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Castellanos había viajado a Cúcuta por la enfermedad de un hermano

Según explicó Quintero, Castellanos se encontraba fuera de la ciudad y regresó a Cúcuta para atender una situación familiar relacionada con la enfermedad de uno de sus hermanos.

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, sostuvo que entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que alguien lo llamara o golpeara el automotor para llamar su atención y perpetrar el hecho - crédito miguelcastellanosserrano/Instagram
George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, sostuvo que entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que alguien lo llamara o golpeara el automotor para llamar su atención y perpetrar el hecho - crédito miguelcastellanosserrano/Instagram

“Inicialmente, la información que tenemos de primera mano de la familia, él estaba en otra ciudad. Se dirigió a Cúcuta precisamente porque tiene un hermano que se encuentra enfermo. Venía a atender esa situación. En ese momento no tenía escolta, se trasladaba, digamos, de uno de los parajes de la zona rural hacia su casa, que queda muy cerca de donde falleció”, explicó a Blu Radio.

El mayor (r) se preparaba para aspirar a la alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027. A comienzos de año dejó el cargo de secretario de Gobierno, una decisión vinculada con las exigencias legales para adelantar actividades de precampaña.

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Las primeras versiones apuntan a que la víctima descendió de su camioneta

Dos agentes inspeccionan una motocicleta tendida en el asfalto, acordonada con cinta de seguridad amarilla y marcadores numéricos
Las primeras versiones apuntan a que la víctima descendió de su camioneta - crédito RPP Noticias

Los datos recopilados hasta ahora señalan que el ataque ocurrió durante el trayecto de Castellanos hacia su vivienda, situada cerca del lugar de los hechos. Por motivos que aún se investigan, el mayor retirado detuvo su camioneta y bajó del vehículo antes de la agresión.

Quintero relató que entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que alguien lo llamara o golpeara el automotor para llamar su atención y perpetrar el asesinato.

“Iba pasando en frente de una estación de servicio. Algo tuvo que ocurrir, alguien lo llamó, dicen que golpearon la camioneta y él se bajó, no tenía su escolta en el momento y se presenta la agresión contra él. Esa es la información que tenemos de primera mano”, declaró el secretario de Seguridad de Norte de Santander a la emisora.

De acuerdo con información del caso a la que accedió Semana, una moto chocó con el carro en el que iba el aspirante a la alcaldía. Por ello, Castellanos salió del vehículo para hablar con el motociclista, quedando desprotegido en el momento de los disparos.

Sobre la relación con bandas dedicadas al contrabando o alguna retaliación contra Castellanos, el secretario de seguridad de Norte de Santander señaló que no cuentan con información suficiente para determinar una causa del atentado. A su vez, explicó que están accediendo a las cámaras de seguridad de la zona para tener una linea del tiempo sobre los hechos.

“Hoy se empieza una, una labor técnica. Muy posiblemente alguna cámara que se presente allá, aunque en esas zonas poco, digamos, las cámaras que se encuentran. Pero como le digo, ya tiene un grupo élite de la Dijin, del CTI y de la Fiscalía, pues avanzando en el tema de la investigación, realmente no se tiene algo técnico ni identificada la persona”.

El Gobierno departamental alertó por el aumento del sicariato

Miguel Castellanos, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá Leandro Castellanos, recibió un disparo - crédito Miguel Castellanos
El secretario de Seguridad departamental, George Quintero, confirmó la recompensa de hasta $50 millones - crédito Miguel Castellanos

George Quintero también manifestó preocupación por la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana. “Sabemos que el tema del sicariato en Norte de Santander ha crecido de una manera bastante alarmante”, afirmó durante la entrevista.

El funcionario reconoció que se requieren avances más rápidos en las investigaciones por este tipo de hechos, aunque recordó que su esclarecimiento está en manos de las autoridades judiciales. La investigación permanece abierta para identificar a los responsables, definir los móviles y comprobar si existían antecedentes vinculados con el asesinato de Miguel Castellanos.

“Las investigaciones, pues quisiéramos que fuesen más ágiles, pero pues son las autoridades judiciales las que tienen que avanzar ese tema. Realmente lo que se tiene del día de ayer es muy poco. La idea es que se puedan realizar, digamos, todas estas investigaciones lo más pronto posible”, expuso en el mismo diálogo.

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