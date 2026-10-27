Colombia

El torero español Román Collado le envió mensaje urgente al presidente Abelardo de la Espriella: “Que nos dejen trabajar”

La petición del torero se conoció antes del fallo por parte de la Corte Constitucional, que por medio de la sentencia C-374 de 2025, le dio la razón a la senadora Esmeralda Hernández, autora de la Ley No Más Olé, luego de que un sector afín a la tauromaquia elevó el caso hasta el Consejo de Estado

El matador aprovechó su presentación en Lima para expresarle su inquietud al jefe de Estado colombiano - crédito @sihaytoros/IG

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El torero español Román Collado dedicó un toro al presidente Abelardo de la Espriella durante su presentación el domingo 25 de octubre en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, y reclamó medidas que permitan la continuidad de los espectáculos taurinos en Colombia.

El diestro valenciano hizo el brindis durante la Feria del Señor de los Milagros, y en medio de la incertidumbre por parte de los amantes de la tauromaquia sobre las próximas ferias de Cali y Manizales, que se celebran a final de diciembre de 2026 y comienzo de enero de 2027.

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La situación se relaciona con las restricciones establecidas por el Decreto 0703 de 2026, que limita el uso de puyas, banderillas y espadas, además de impedir la muerte del toro en el ruedo.

“Quiero brindarle este toro a toda la gente de este país, en especial al presidente Abelardo de la Espriella. Hoy hay un decreto que restringe los espectáculos con muerte, las ferias están a la vuelta de la esquina. Ojalá pronto podamos estar y nos dejen trabajar”, expresó Román en declaraciones al canal Onetoro. y que se replicaron en Instagram el lunes 26 de octubre.

“Las ferias están a la vuelta a la esquina (...) Al final son, muchas ciudades, muchos pueblos con un motor económico importante (que) son los toros. Así que, que ojalá pronto podamos estar en Colombia toreando. Muchas gracias.

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crédito @RomanCollado/X
crédito @RomanCollado/X

El torero pidió una postura activa frente a las restricciones

Tras su actuación en Lima, Collado también difundió un mensaje en su cuenta de X, y remarcó que los profesionales del sector deben involucrarse en el debate sobre el futuro de la tauromaquia en distintos países.

“Los toreros tenemos un papel fundamental en el futuro de la tauromaquia en muchos países. No podemos quedarnos al margen. Tenemos que implicarnos, dar la cara y defender lo nuestro”, escribió el torero español.

El matador añadió una referencia directa a la situación colombiana, al detallar que “Colombia merece políticos que defiendan la libertad, no que la recorten”.

Román suma siete temporadas consecutivas en la feria de Manizales

El pronunciamiento tiene un vínculo directo con Manizales, una ciudad en la que el torero español ha participado de manera consecutiva desde su debut en la temporada de 2018.

Su última presentación en la capital de Caldas ocurrió el 6 de enero de 2026, en la segunda corrida de abono de la feria. En esa tarde lidió a Castellano y Traje Roto, dos ejemplares de la ganadería Santa Bárbara, destacó el diario La Patria.

La programación de la próxima edición permanece condicionada por el alcance de las disposiciones nacionales. La 72.ª Temporada Taurina de Manizales está prevista entre el 4 y el 10 de enero de 2027, aunque el sector espera una definición judicial sobre las restricciones vigentes.

El Consejo de Estado resolvió demanda contra el Decreto 0703

La congresista animalista por el Pacto Histórico celebró el fallo por medio de la sentencia C-374 de 2025, que avala la Ley No Más Olé, de su autoría, y cuya reglamentación en la Ley 2385 de 2024 fortalece la protección animal, prohíbe la participación e ingreso de menores de edad y refuerza los mecanismos de vigilancia y control en todo el país - crédito @esmehernandezsi/IG

El Ministerio de Cultura descartó la revocatoria directa del Decreto 0703 de 2026. Por esa razón, los representantes de sectores taurinos trasladaron el debate al Consejo de Estado, ante el que presentaron una demanda de nulidad contra la norma.

El alto tribunal tuvo que decidir si concede una suspensión provisional de las medidas mientras avanza el estudio de fondo del proceso. Esa resolución, que se conoció a finales de octubre de 2026 podría incidir en la realización de las ferias taurinas previstas para los primeros meses de 2027.

Así lo señaló la senadora animalista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), que el lunes 26 de octubre se refirió a la decisión por parte del alto tribunal.

“El fin de la tortura como espectáculo es un hecho. El día de hoy, por fin conocimos la sentencia C374 de 2025, que ratifica la constitucionalidad de nuestra Ley No más Olé”, destacó al comienzo de la grabación la congresista que compartió los detalles del fallo vía X.

La sentencia de la Corte Constitucional establece que “la prohibición total de las corridas de toros en Colombia inicia el 22 de julio del próximo año (2027); la prohibición total de las corralejas, el coleo y las peleas de gallos inicia el 4 de septiembre del año 2028; mantiene las expresiones artísticas sobre la tauromaquia que no impliquen maltrato, es decir, trajes, toreo de salón, toreo sin animales, música y otros”, mencionó Hernández.

Adicional a lo anterior, la senadora agregó que la decisión por parte de la alta corte “conmina al Gobierno nacional (en cabeza de Abelardo de la Espriella) a que inicie un proceso de reconversión laboral y de transformación de los espacios y espectáculos utilizados para la tortura”.

crédito @EsmeHernandezSi/X
crédito @EsmeHernandezSi/X

Sobre este cuarto aspecto, Hernández calificó la decisión de “histórica porque la Corte utiliza el concepto de constitución viviente y un reconocimiento internacional del valor propio de los animales”.

“Dice que ya existe un consenso ético de que no se puede causar dolor deliberadamente, sufrimiento o muerte a un animal simplemente por placer o diversión, así la práctica tenga raíces históricas, artísticas o regionales”, sustentó la congresista en el video explicativo.

Hernández ‘sacó pechó’ al mencionar que el fallo destacó que la Ley No Más Olé “contribuye a una cultura de la paz que incluye la armonía con los otros animales”, y “argumenta que se deben prohibir todas las prácticas, ya que excluirlos sería incoherente con el objetivo de transformación cultural y por eso hizo una integración normativa con las cuatro prácticas”.

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