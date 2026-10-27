Colombia

Dólar hoy 27 de octubre de 2026: abrió en $3.135,20 en Colombia, por debajo de la TRM oficial

La cotización inicial de la divisa estadounidense quedó $22,74 inferior a la TRM, en una sesión marcada por expectativas ante las decisiones de la FED, el BCE y el Banco de Japón

El dólar abrió a 3.135,20 pesos en Colombia con una baja de 22,74 pesos respecto a la tasa representativa del mercado - crédito Dado Ruvic/Reuters
El dólar abrió a 3.135,20 pesos en Colombia con una baja de 22,74 pesos respecto a la tasa representativa del mercado - crédito Dado Ruvic/Reuters
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El dólar abrió este martes 27 de octubre en $3.135,20 en Colombia, $22,74 por debajo de la tasa representativa del mercado, en una jornada condicionada por las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, de las que se esperan señales sobre el rumbo de las tasas de interés.

La TRM se ubicó en $3.157,94, una baja diaria de $0,49 frente a los $3.158,43 del lunes 26 de octubre. Durante la apertura, la moneda estadounidense marcó un mínimo de $3.111 y un máximo de $3.145, con operaciones por USD 1,500 millones.

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El peso colombiano acumulaba una apreciación mensual: la TRM del 1 de octubre era de $3.312,84, por lo que la referencia oficial cayó $154,90. Comprar USD 1.000 a la cotización vigente implica un costo cercano a $154.900 menor que al inicio del mes.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 1,23%, mientras que en términos interanuales, su valor se ha reducido un 14,09%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un día consecutivo de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 26,28%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 14,45%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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Las tasas de Estados Unidos y el petróleo como factores externos

La Reserva Federal de Estados Unidos analiza su tasa de interés dentro del rango de 3,75% a 4,00% - crédito Joshua Roberts/Reuters
La Reserva Federal de Estados Unidos analiza su tasa de interés dentro del rango de 3,75% a 4,00% - crédito Joshua Roberts/Reuters

La Reserva Federal inició una reunión de dos días con la expectativa de mantener su tasa en el rango de 3,75% a 4,00%. El mercado seguirá el mensaje que emita al día siguiente sobre la decisión de diciembre, ya que un tono más restrictivo podría fortalecer al dólar, mientras que una postura más prudente daría margen a monedas como el peso.

El dólar internacional registraba avances moderados frente a las principales divisas, mientras los inversores ajustaban sus posiciones antes de las decisiones de los tres bancos centrales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenían cerca del 5%.

El Brent cotizaba alrededor de USD 116 por barril por las amenazas al suministro energético en Medio Oriente. El encarecimiento del crudo puede favorecer los ingresos de exportación de Colombia y respaldar al peso, aunque las tensiones geopolíticas también aumentan la demanda de dólares como activo de refugio y las presiones inflacionarias internacionales.

Los resultados de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses también concentrarán la atención durante la semana. Su desempeño será relevante para evaluar la continuidad de las inversiones en inteligencia artificial y el apetito global por activos de riesgo.

Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, dijo a Infobae Colombia que la cotización podría abrirse paso entre $3.130 y $3.150, con un recorrido diario estimado entre $3.115 y $3.175. Para el analista, la zona de $3.150 será una referencia: mantenerse por debajo favorecería al peso, mientras que una recuperación hacia $3.170 o $3.180 reflejaría el regreso de la presión compradora.

“Afuera, el dólar internacional gana algo de terreno mientras comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. El mercado espera que la Fed mantenga su tasa entre 3,75% y 4,00%, por lo que la atención estará en el mensaje que entregue mañana sobre diciembre. Un tono más duro puede fortalecer al dólar; uno más prudente puede darle aire a monedas como el peso”, dijo Suárez.

El lunes, la divisa abrió en $3.160, alcanzó un máximo de $3.179,75 y cerró en $3.130,85, cerca del mínimo diario. La sesión registró un volumen aproximado de USD 1.197,7 millones en 1.552 operaciones.

Los niveles que siguen los operadores en Colombia

Los analistas del mercado cambiario prevén un rango de negociación diario para el dólar entre $3.110 y $3.180 - crédito Dado Ruvic/Reuters
Los analistas del mercado cambiario prevén un rango de negociación diario para el dólar entre $3.110 y $3.180 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Por su parte, Sajamaya Vallejo, analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, afirmó a Infobae Colombia que el cierre de la jornada anterior cerca del mínimo sugiere que podría continuar la presión vendedora, aunque no descartó recuperaciones técnicas después de las bajas recientes.

La divisa acumula una caída de 4,68% frente a la TRM del primero de octubre, confirmando la apreciación del peso colombiano durante el mes. Para hoy estimamos un rango de negociación entre $3.110 y $3.180, con soportes en $3.130, $3.120 y $3.100, y resistencias en $3.165, $3.178 y $3.198″, dijo la experta.

Vallejo estimó un rango de negociación entre $3.110 y $3.180. Identificó soportes en $3.130, $3.120 y $3.100, además de resistencias en $3.165, $3.178 y $3.198.

El escenario base planteado por Suárez contempla un cierre entre $3.125 y $3.160. Una caída por debajo de $3.120 reforzaría la fortaleza del peso, mientras que una cotización superior a $3.175 modificaría la tendencia de la jornada.

La autoridad monetaria completó el cupo de compras de divisas previsto para octubre en su programa de reservas internacionales - crédito Yuriko Nakao/Reuters
La autoridad monetaria completó el cupo de compras de divisas previsto para octubre en su programa de reservas internacionales - crédito Yuriko Nakao/Reuters

El Banco de la República definirá su tasa de interés el viernes 30 de octubre, cuando la referencia se encuentra en 12,25%. Una tasa elevada puede volver más atractivos determinados activos denominados en pesos, pero sostiene los costos del crédito para hogares y empresas.

El banco central ya ejecutó el cupo de octubre de su programa de acumulación de reservas internacionales. Por esa razón, sus compras no constituirán una demanda institucional adicional de dólares durante el resto del mes, aunque el programa continuará en las próximas subastas.

Las proyecciones de bancos y comisionistas citadas por Bloomberg Línea sostienen una perspectiva de fortaleza relativa del peso en los próximos meses, condicionada por la política monetaria estadounidense. Los inversores también seguirán la evolución de los TES y las condiciones fiscales del país.

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