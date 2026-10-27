Autoridades llevan a juicio a un menor de edad señalado como cómplice en el feminicidio de Helen Ramírez. FGJEM

Guardar

María Helena Ramírez Hernández, conocida como Helen Ramírez, murió asesinada a balazos el 24 de agosto frente a su domicilio en Chimalhuacán, Estado de México. Más de dos meses después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de un adolescente de 16 años señalado como partícipe del feminicidio.

El menor, quien era empleado de la víctima, conducía la motocicleta en la que se trasladó el presunto autor de los disparos hasta el lugar del crimen. Fue detenido el 23 de octubre y permanece internado en el Centro para Adolescentes “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec.

PUBLICIDAD

Reconstrucción del ataque armado

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, la víctima de 25 años arribó a bordo de su vehículo a un domicilio ubicado en la calle Salvador Dalí, en la colonia Acuitlapilco. En ese momento llegó al lugar una motocicleta ocupada por dos personas: un adulto que mantenía una relación sentimental con ella y el adolescente, quien conducía la unidad.

Según la Fiscalía, el adulto, identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, descendió de la motocicleta y disparó en varias ocasiones contra la víctima, para después abordar nuevamente la unidad y huir junto con el adolescente. La mujer falleció en el sitio a consecuencia de las heridas recibidas.

PUBLICIDAD

Autoridades llevan a juicio a un menor de edad señalado como cómplice en el feminicidio de Helen Ramírez. RRSS

Los hechos quedaron videograbados por cámaras de videovigilancia y se difundieron posteriormente en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió reconstruir la secuencia del ataque.

Antes del ataque, Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”, y un sujeto apodado “Vivi” recogieron a la joven en casa de una amiga. De acuerdo con esas reconstrucciones, Helen aprovechó un momento para tomar el volante del automóvil y dirigirse a su domicilio, donde fue interceptada por la motocicleta.

Investigación y vinculación a proceso del adolescente

La Fiscalía mexiquense indicó que, una vez que tuvo conocimiento de los hechos, inició la investigación que permitió identificar al menor de edad como uno de los posibles intervinientes en el delito.

PUBLICIDAD

Autoridades llevan a juicio a un menor de edad señalado como cómplice en el feminicidio de Helen Ramírez.

El adolescente fue detenido por elementos de la institución el pasado 23 de octubre. Tras su detención, fue ingresado al Centro “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, a disposición de la autoridad judicial.

Como medida cautelar se le impuso el internamiento y se otorgó un plazo de investigación complementaria de 20 días. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la autoridad judicial analizó los datos de prueba recabados y aportados por la institución, y determinó la vinculación a proceso del menor.

El presunto autor de los disparos, prófugo

El adulto señalado como quien efectuó los disparos, identificado por la Fiscalía como pareja sentimental de la víctima, tiene pendiente un mandamiento judicial, según el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Autoridades llevan a juicio a un menor de edad señalado como cómplice en el feminicidio de Helen Ramírez. FGJEM

El presunto responsable fue identificado como Erick Eduardo “N”, alias “Farrel”. Karina Hernández, madre de la víctima, exigió que se ejecute la orden de aprehensión al cumplirse dos meses del crimen. Afirmó que la familia entregó a la autoridad videos grabados por las cámaras de videovigilancia de la casa de la víctima donde se observa al sujeto dispararle a quemarropa.

Reclamo de justicia y difusión pública

La familia de Helen Ramírez ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información que ayude a dar con el paradero del presunto responsable.

La madre de la víctima relató que, ante la falta de una orden de aprehensión inmediata, la familia realizó al menos dos movilizaciones y bloqueos en la avenida Bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, para denunciar la inacción de la policía de investigación.

PUBLICIDAD

La familia denunció además que comenzó a recibir mensajes intimidatorios y que el señalado realizó publicaciones en redes sociales tras el crimen. El 21 de octubre se publicó en el perfil de Facebook de la propia Helen una fotografía del sujeto con los escudos de la Fiscalía y el número telefónico 800 702 8770 para quienes deseen aportar información sobre su paradero.