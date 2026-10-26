Metro CDMX aplicará operativo especial por celebración de San Judas Tadeo

Imágenes de San Judas Tadeo descansan en el suelo de un anden mientras su dueños esperan el siguiente metro. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) implementará un operativo especial en la estación Hidalgo, de las Líneas 2 y 3, durante el martes 27 y miércoles 28 de octubre, esto con motivo de la celebración de San Judas Tadeo, informó el director Adrián Rubalcava.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad, se desplegarán 50 policías adicionales, además de personal de apoyo, con el objetivo de facilitar el flujo de usuarios que llegan a visitar el templo de San Hipólito, situado afuera de la estación Hidalgo.

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¿En qué consiste el operativo del Metro CDMX?

El dispositivo se concentrará en el conjunto Hidalgo, correspondiente a las Líneas 2 y 3, debido a que es el punto con mayor presencia de devotos que llegarán mediante el Metro. Participarán 50 elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del STC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), adscritos al sistema, quienes realizarán rondines permanentes en trenes, andenes, pasillos y líneas de torniquetes para proteger a las personas usuarias habituales y a quienes acudan al templo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México despliega personal y policías en las instalaciones cercanas al Templo de San Hipólito por la conmemoración de San Judas Tadeo. Portavoces con chalecos institucionales informan sobre las medidas implementadas, mientras elementos de seguridad vigilan andenes y torniquetes para orientar el paso de los usuarios y devotos que portan figuras religiosas.

El operativo también contempla la aplicación de maniobras de dosificación del flujo de pasajeros, con mayor intensidad durante todo el horario de servicio del miércoles 28, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad al interior de la estación. La medida fue instruida por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, en atención a las indicaciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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Personal de Asistencia al Usuario, identificado con chalecos color menta, apoyará a los pasajeros en las líneas de torniquetes, los accesos principales y las zonas de mayor concentración. Sus funciones incluyen brindar información sobre transbordos con otras líneas, orientar sobre el uso de las máquinas de recarga y de la tarjeta de prepago, así como responder dudas relacionadas con el servicio de la red.

Aunque Hidalgo, en las Líneas 2 y 3, es la estación más cercana a la iglesia de San Hipólito, el Metro señaló que las estaciones Juárez, de la Línea 3, y Bellas Artes, de las Líneas 2 y 3, también pueden utilizarse para llegar a ese punto.

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El STC exhortó a las personas usuarias a utilizar correctamente las instalaciones, evitar la caída de objetos a las vías, respetar la línea amarilla y no correr en escaleras fijas ni mecánicas. También pidió no ingresar con bebidas embriagantes ni transitar dentro de las estaciones bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.