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El Ejército israelí comenzó una operación en Hebrón tras el ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

Las fuerzas de defensa desplegaron registros y controles en sectores de la ciudad cisjordana, donde buscan armas e infraestructura calificada como terrorista y prevén mantener la intervención durante varios días

La persecución a los atacantes de Cisjordania
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Israel lanzó una operación militar en Hebrón tras un ataque a tiros que mató a dos soldados israelíes e hirió a otros tres cerca de esa ciudad del sur de Cisjordania ocupada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que abatieron a los dos atacantes palestinos durante el enfrentamiento.

El ataque ocurrió el viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Una fuente militar israelí consultada por EFE indicó que los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, mientras que el Ejército los identificó como Firas y Hamouda al-Jaaba, residentes de Hebrón, y señaló que llevaban un fusil M4 y un arma corta.

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La operación comenzó en las primeras horas del sábado y, según el Ejército israelí, se extenderá durante varios días. Las FDI dijeron que la intervención se concentra en el área desde la que actuaron los atacantes.

Israel inició registros en sectores de Hebrón después del tiroteo que dejó dos soldados muertos y tres heridos. El Ejército informó que busca armas e infraestructura que califica de terrorista, interroga a sospechosos y permitirá que los residentes salgan por tres puntos de control tras controles de seguridad.

Las FDI anunciaron: “Las fuerzas de seguridad han lanzado una operación para destruir el terrorismo en la ciudad de Hebrón”. El Ejército añadió que sus efectivos revisan “sistemáticamente y exhaustivamente” la infraestructura de la zona y que investigan a decenas de sospechosos.

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Israel lanzó una operación militar en Hebrón tras un ataque a tiros que causó la muerte de dos soldados israelíes. (REUTERS/Ammar Awad)
Israel lanzó una operación militar en Hebrón tras un ataque a tiros que causó la muerte de dos soldados israelíes. (REUTERS/Ammar Awad)

Según el comunicado militar, los residentes del área podrán abandonar la ciudad a través de los accesos habilitados después de ser interrogados y revisados. Las autoridades israelíes dijeron que quienes generen sospechas durante ese proceso serán derivados a las fuerzas de seguridad para nuevos interrogatorios.

Fuentes militares israelíes sostuvieron que los atacantes llegaron al cruce en un vehículo con matrícula israelí y abrieron fuego en un intercambio prolongado. También indicaron que creían que pretendían avanzar hacia territorio israelí, pero fueron detenidos en un puesto de control.

Netanyahu anticipó desalojos y demoliciones

Las fuerzas de seguridad israelíes iniciaron registros para incautar armamento e interrogar a decenas de sospechosos en Hebrón. (REUTERS/Ammar Awad)
Las fuerzas de seguridad israelíes iniciaron registros para incautar armamento e interrogar a decenas de sospechosos en Hebrón. (REUTERS/Ammar Awad)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó la zona el viernes y anunció que las fuerzas israelíes registrarían casa por casa el barrio del que procedían los atacantes. También adelantó la evacuación forzosa de residentes palestinos y la demolición de infraestructura.

“Quitaremos también las armas de allí, y toda la infraestructura terrorista será tratada y destruida”, afirmó Netanyahu. El jefe de Gobierno informó sobre las bajas antes de que esa información fuera difundida oficialmente.

Netanyahu señaló que el Ejército bloqueaba las entradas y salidas de Hebrón y de la localidad vecina de Halhul. El primer cable informó, en cambio, del cierre de Yalyilia y de que el Gobierno estudiaba aplicar restricciones similares en otras ciudades palestinas.

El Ejército israelí identificó a los dos atacantes abatidos en el cruce de Judea como Firas y Hamouda al-Jaaba. (REUTERS/Ammar Awad)
El Ejército israelí identificó a los dos atacantes abatidos en el cruce de Judea como Firas y Hamouda al-Jaaba. (REUTERS/Ammar Awad)

El mandatario aseguró que las fuerzas israelíes preparan una intervención en Cisjordania “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días”, de 1967. Además, mencionó el modelo de destrucción de campamentos de refugiados del norte de Cisjordania y dijo que podría aplicarlo en barrios de Hebrón.

El Gobierno israelí afirmó que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que planeaban una matanza contra civiles. El grupo islamista celebró el ataque y llamó a realizar nuevos tiroteos contra israelíes, pero no se atribuyó la acción.

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