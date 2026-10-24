Francia se libra de la rebaja de la calificación de Moody's mientras se enfrenta a los disturbios

Moody's conservó la calificación crediticia de Francia en Aa3 con perspectiva negativa (Europa Press)

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Moody’s evitó el viernes una rebaja de la calificación crediticia de Francia, lo que alivió la presión sobre un Gobierno que lucha por contener el malestar social y reforzar sus maltrechas finanzas.

Moody’s afirmó que había concluido una revisión periódica de su calificación, manteniéndola en Aa3, con perspectiva negativa desde el pasado mes de octubre.

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Los mercados de bonos ya habían descontado una rebaja, lo que habría alineado a Moody’s con Standard & Poor’s y Fitch, que ya habían tomado medidas mientras Francia luchaba por controlar sus finanzas públicas tras unas elecciones anticipadas de 2024 que dieron lugar a un parlamento sin mayoría y a una parálisis política.

El Ministerio de Hacienda francés señaló en un comunicado que el hecho de que Moody’s mantuviera inalterada su calificación reflejaba la “credibilidad del presupuesto que el Gobierno ha presentado en el proyecto de ley de presupuestos para 2027, diseñado para mantener nuestras finanzas públicas en la senda de la recuperación”.

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El Gobierno está teniendo dificultades para aprobar el proyecto de ley en el Parlamento, donde los partidos de la oposición podrían negarse a llegar a un acuerdo, rechazar la legislación y derrocarlo mediante un voto de censura.

“La calificación Aa3 parte de la base de que se aprobará un presupuesto de reducción del déficit para 2027, mientras que los costos de financiación y las tensiones sociales remitirán en cierta medida en los próximos meses”, señaló Moody’s en un comunicado.

Los costos de financiación de Francia ya superan a los de países con calificaciones más bajas, como Italia.

Los inversionistas se muestran preocupados por el déficit presupuestario, uno de los mayores de la zona del euro, y por las elecciones presidenciales del 18 de abril y el 2 de mayo del próximo año, en las que las encuestas sugieren que la extrema derecha podría ganar.

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Las imágenes televisivas de las protestas del fin de semana, que degeneraron en disturbios y saqueos, ponen de relieve la dificultad política que supone sacar adelante los recortes presupuestarios.

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas (Reuters)

Esto contribuyó a que, el jueves, la prima de riesgo de la deuda pública francesa frente a los bonos alemanes, considerados un valor refugio, alcanzara su nivel más alto en 15 años, mientras que el rendimiento del bono de referencia francés a 10 años se situó en el 5,14%, su nivel más alto desde julio de 2002.

Moody’s afirmó a principios de este mes que la capacidad del Gobierno francés para superar la “fragmentación en el Parlamento” sería el factor clave para su próxima decisión sobre la calificación.

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Esa tarea parece más difícil después de que las violentas protestas por la falta de financiación de las escuelas se intensificaran el fin de semana hasta convertirse en disturbios durante las manifestaciones masivas contra el costo de la vida.

El Gobierno se ha negado a destinar más fondos a la educación o a aumentar el salario mínimo, y están previstas nuevas protestas el sábado.

En el Parlamento, la Cámara Baja ha rechazado algunas medidas de ahorro clave del presupuesto para 2027, que prevé un déficit del 5% del PIB frente al 5,4% de este año.

(Reuters)