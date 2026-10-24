Caso AXE Ceremonia: ECO Live responde sobre el dinero para familiares de los dos fotoperiodistas muertos

CIUDAD DE MÉXICO, 19OCTUBRE2026.- Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan frente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México para exigir que se lleve de manera justa el proceso por su fallecimiento hace más de un año durante Axe Ceremonia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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ECO Live, empresa organizadora del festival AXE Ceremonia 2025, difundió un comunicado en el que aclaró el destino del seguro de responsabilidad civil contratado para el evento, luego de que la familia de Miguel Ángel Rojas acusara a las empresas de haber cobrado ya ese dinero. La aclaración llegó en medio de un proceso judicial que vincula a ocho personas y tres empresas por homicidio culposo.

La controversia surgió después de que, durante una audiencia judicial, representantes de las compañías pertenecientes a Grupo ECO solicitaran al juez declarar prescrito el delito para las personas morales involucradas, argumento que generó indignación entre los familiares de las víctimas presentes en la sala.

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La familia de Miguel Ángel Rojas denunció presiones para aceptar dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 19OCTUBRE2026.- La familia de Miguel Ángel Rojas no aceptó el trato de Eco Live. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Tábata Salas, asesora legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, calificó como “sumamente indignante” que las empresas de Grupo ECO hayan solicitado la prescripción del delito pese a haber reconocido públicamente su responsabilidad en el evento. “Grupo ECO ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”, declaró Salas.

Diana Hernández, hermana de Miguel Ángel Rojas, denunció además presiones económicas directas por parte de empresarios vinculados al caso. “Hemos tenido que enfrentar una lucha que ha sido muy desigual contra empresas que cuentan con enormes recursos económicos y que han promovido diversos juicios de amparo que han obstaculizado nuestro camino hacia esta audiencia”, afirmó.

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Hernández relató que su familia enfrentó amenazas directas para aceptar un acuerdo económico bajo condiciones impuestas por los empresarios. “Hubo empresarios que nos amenazaron con disolver sus empresas si no aceptábamos el dinero que ellos fijaron. Nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento, después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada”, declaró.

ECO Live respondió con un comunicado sobre el manejo del seguro

CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2026.- A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En su comunicado del 23 de octubre, ECO Live, cuya razón social es La Agencia de los Socios, explicó que el festival contaba con un seguro de responsabilidad civil, tal como lo establece la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. La empresa aclaró que la suma asegurada de una póliza representa el límite máximo de cobertura, no necesariamente el monto que se paga por un siniestro.

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“La cifra que se ha difundido no corresponde a lo que se recibió”, señaló la empresa en su posicionamiento, en referencia a versiones que hablan de una póliza superior a 100 millones de pesos. ECO Live afirmó que, al cumplir con el acuerdo suscrito con la familia de Berenice Giles, se hizo efectiva la póliza, y que los recursos restantes se mantienen en reserva exclusivamente para las familias de las víctimas.

La empresa reiteró su compromiso con una reparación integral del daño hacia ambas familias y aseguró que respeta la decisión de los familiares de Miguel Ángel Rojas de continuar con el procedimiento judicial. “Nuestra voluntad de alcanzar con ellos un acuerdo reparatorio se mantiene firme en cualquier etapa del proceso”, señaló el comunicado.

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Sobre el proceso judicial en curso, ECO Live precisó que la determinación de responsabilidades corresponderá exclusivamente al Poder Judicial al concluir la investigación, y afirmó que las ocho personas vinculadas a proceso continuarán sujetas a las medidas cautelares impuestas por el juez, mismas que, según la empresa, se cumplirán puntualmente mientras avanza el caso.

La familia de Berenice Giles llegó a un acuerdo reparatorio, aseguró Eco Live

CIUDAD DE MÉXICO, 27ENERO2026.- Los padres de Berenice Giles fotógrafa víctima mortal de accidente en el concierto de Axe Ceremonia se manifiestan en los juzgados civiles. Hace unos días la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., fueron imputadas por su presunta participación en el delito de homicidio. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el comunicado de Eco Live, la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio.

La familia de Miguel Ángel Rojas, en cambio, decidió continuar con el procedimiento judicial en lugar de aceptar una reparación económica. Esa decisión derivó en la disputa que se hizo pública durante la audiencia del 19 de octubre, cuando trascendió que las empresas ya habrían cobrado el dinero del seguro de responsabilidad civil.

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El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario

Reportan dos lesionados tras caída de estructura de metal en AXE Ceremonia Crédito: X / @CarlosLaraM81

Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas que colaboraban con el medio especializado Mr. Indie, murieron cuando una estructura decorativa con forma de oso, sostenida por una plataforma elevadora, colapsó sobre ellos mientras cubrían la primera jornada del festival en el Parque Bicentenario, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El colapso ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando Meme del Real, integrante de Café Tacvba, terminaba su presentación en el escenario principal. Un fuerte viento provocó la caída de la estructura metálica, de aproximadamente 250 kilos, sobre la zona donde se encontraban ambos periodistas.

Paramédicos de una empresa contratada por los organizadores atendieron a Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles por traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas, y les practicaron reanimación cardiopulmonar en el sitio. Ambos fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.

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Pese a la gravedad del accidente, el festival no se detuvo esa misma noche, con presentaciones de artistas como Parcels y Natanael Cano. La confirmación oficial de las muertes llegó entre tres y cuatro horas después del colapso, y la segunda jornada del festival se canceló al día siguiente.

La Secretaría de Protección Civil detectó fallas en la supervisión del festival

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló en su momento que los hechos fueron resultado de “una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo”. La estructura que colapsó no había sido reportada en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el evento.

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Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incluyeron más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones, con los que se examinó la participación de los responsables de la maquinaria, las estructuras y las empresas organizadoras del festival.

Un juez vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El 15 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a María del Pilar “N”, encargada de Protección Civil durante el festival, por homicidio culposo. Cinco días después, el 20 de octubre, la Fiscalía logró la vinculación a proceso de siete personas más y tres empresas: La Agencia de los Socios, O.N. Producciones Creativas, ambas pertenecientes a Grupo ECO, y Operadora Eclectic, encargada de administrar el Parque Bicentenario.

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El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar las indagatorias para esclarecer las responsabilidades específicas de cada parte involucrada en el colapso de la estructura.

Durante la audiencia, representantes de las empresas de Grupo ECO pidieron declarar prescrito el delito para las personas morales, argumentando que el plazo legal venció el 5 de octubre de 2026. Esa solicitud será analizada por la autoridad judicial en el curso del procedimiento.