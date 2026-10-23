Modalidad 40 del IMSS: Senado analiza si los cambios deben aprobarse primero en el Congreso

Los cambios a la Modalidad 40 del IMSS abren el debate sobre la legalidad de las nuevas reglas y la necesidad de una revisión legislativa.

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El Senado de la República revisa las modificaciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar si los cambios en sus condiciones de operación pueden aplicarse mediante un acuerdo administrativo o si requieren una reforma a la legislación vigente.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, explicó que el análisis busca establecer los alcances de la decisión del Consejo Técnico del IMSS y determinar si corresponde al Poder Legislativo intervenir en el tema.

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El legislador de Morena señaló que, si las nuevas disposiciones modifican lo establecido en la Ley del Seguro Social, su discusión y aprobación corresponderían al Congreso de la Unión, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.

Martínez evitó adelantar una postura definitiva y sostuvo que es necesario revisar cuidadosamente el anuncio antes de emitir un pronunciamiento sobre su legalidad y sus consecuencias.

Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La revisión ocurre en medio de las discusiones sobre los ajustes a este esquema de cotización voluntaria, que permite a determinados trabajadores continuar realizando aportaciones al Seguro Social para mejorar las condiciones de su futura pensión.

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Ricardo Monreal pide que el Congreso legisle sobre la Modalidad 40

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también se pronunció sobre las modificaciones y consideró conveniente que el Poder Legislativo incorpore las nuevas disposiciones a una ley para darles mayor permanencia jurídica.

El legislador aclaró que el decreto presidencial debe respetarse y reconoció que el Ejecutivo federal cuenta con facultades para regular determinadas circunstancias mediante este instrumento. Sin embargo, distinguió entre la naturaleza jurídica de un decreto y la de una ley aprobada por el Congreso.

Monreal sostuvo que cualquier modificación de carácter legal o constitucional debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente, incluso cuando exista coincidencia con los objetivos de la medida.

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Ricardo Monreal señaló que los cambios a la Modalidad 40 del IMSS deben contar con respaldo legislativo y pasar por el Congreso para garantizar su sustento legal.

En ese sentido, afirmó que la Cámara de Diputados está dispuesta a revisar y actualizar la legislación relacionada con la Modalidad 40, con el propósito de adecuarla a los compromisos establecidos con el IMSS.

Asimismo, rechazó que el uso de decretos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum represente necesariamente una forma de gobernar al margen del Poder Legislativo.

Senadora del PRI plantea una controversia constitucional

La discusión también generó cuestionamientos sobre las facultades del Ejecutivo federal y la protección de los derechos de los trabajadores.

La senadora priista Claudia Anaya consideró que la Mesa Directiva del Senado debe promover una controversia constitucional para que se revise si las nuevas disposiciones invaden atribuciones que corresponden al Congreso.

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Claudia Anaya plantea recurrir a una controversia constitucional para revisar la legalidad de los cambios a la Modalidad 40 del IMSS. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

La legisladora argumentó que los decretos no deben utilizarse para restringir derechos que están establecidos en la legislación y pidió analizar la legalidad de los cambios.

Además, recomendó buscar asesoría y valorar las alternativas jurídicas disponibles a quienes tenían previsto incorporarse a la Modalidad 40.

Su postura contrasta con la de Monreal, quien defendió la facultad presidencial de emitir decretos, aunque también consideró preferible que el Congreso legisle para dar mayor estabilidad a las disposiciones.

¿Qué se sabe de los cambios a la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a trabajadores que dejaron de cotizar en un empleo formal continuar realizando aportaciones por su cuenta.

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La Modalidad 40 del IMSS está en el centro de una discusión legislativa sobre las modificaciones a sus reglas y el procedimiento para aprobarlas. REUTERS/Daniel Becerril

El esquema es especialmente relevante para quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, debido a que el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y el número de semanas acumuladas intervienen en el cálculo de la pensión.

Entre los aspectos que concentran la atención están las condiciones de incorporación y los límites aplicables al salario de cotización, así como sus posibles efectos en los planes de retiro de quienes todavía no se pensionan.

Los principales puntos de la discusión son:

Legalidad: determinar si las modificaciones pueden aplicarse mediante un acuerdo administrativo o requieren cambios legislativos.

Facultades del Congreso: establecer si corresponde a diputados y senadores intervenir para modificar la Ley del Seguro Social.

Derechos de los trabajadores: revisar las posibles consecuencias para quienes planeaban incorporarse al esquema.

Alcance del decreto: precisar las condiciones de aplicación de las nuevas disposiciones.

Viabilidad financiera: considerar la necesidad de proteger los recursos destinados al pago de las pensiones.

El debate sobre la Modalidad 40 gira en torno a las nuevas disposiciones, las facultades para modificarlas y la posible intervención del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senado busca aclaraciones del IMSS sobre el alcance de las nuevas reglas

Además de la revisión jurídica, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Alfonso Cepeda Salas, adelantó que buscarán que el director general del IMSS, Zoé Robledo, comparezca ante los legisladores para explicar las modificaciones.

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El objetivo es conocer las razones de los ajustes, su alcance y las consecuencias que podrían tener para los trabajadores que buscan mejorar su pensión mediante aportaciones voluntarias.

Cepeda señaló que, si Robledo no puede acudir, existe la posibilidad de que participen funcionarios especializados del instituto para responder las preguntas de los integrantes de la comisión.

Por ahora, Higinio Martínez indicó que el Senado continuará examinando el tema antes de fijar una posición definitiva.

Mientras tanto, las declaraciones de Ricardo Monreal y Claudia Anaya reflejan que el alcance jurídico de los cambios y la posible intervención del Congreso forman parte central de la discusión sobre la Modalidad 40 del IMSS.

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