Colombia

Gobierno De la Espriella aclaró si subirá o no impuestos en los próximos meses: “No vamos a afectar sectores sociales, sino el crecimiento desbordado de gasto”

El director del Departamento Nacional de Planeación pidió reducir erogaciones administrativas y anticipó una iniciativa legislativa que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso

Inicia puja por el aumentos del salario mínimo en Colombia. Foto: Leonel Cordero.
La ley de ajuste fical ayudaría a cuadrar las finanzas del Gobierno nacional - crédito Leonel Cordero
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El director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, planteó que la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas exige un ajuste fiscal centrado en reducir el gasto de funcionamiento del Estado, sin aumentar impuestos ni recortar recursos de los sectores sociales.

El funcionario advirtió que el gobierno de Abelardo de la Espriella está en la redacción final del proyecto de ley que presentará al Congreso de la República en las próximas semanas. Además, fue directo sobre la urgencia de la medida: “Si no hacemos un ajuste fiscal rápidamente, este país no es sostenible. Las finanzas públicas, a este ritmo de crecimiento del gasto público, no son sostenibles”.

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Al mismo tiempo, descartó que la iniciativa afecte programas sociales. “No vamos a afectar sectores sociales, sino afectar el crecimiento desbordado de gasto de funcionamiento”, sostuvo, y añadió que el plan “no tiene contemplado ni subir impuestos ni apretar más a los contribuyentes”.

Julián Buitrago, director general del DNP, dijo que no se subirán los impuestos a los colombianos - crédito Camacol
Julián Buitrago, director general del DNP, dijo que no se subirán los impuestos a los colombianos - crédito Camacol

La prioridad inmediata, según el funcionario, es eliminar los gastos que considera prescindibles y reducir los empleos que no aportan a la actividad productiva.

“Lo que queremos por ahora es recortar al máximo el gasto inoficioso, recortar el funcionamiento del Estado, que ha crecido un 40% real en los últimos cuatro años”, explicó. El adelgazamiento del Estado, añadió, es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo y un compromiso asumido con la comunidad internacional.

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Ajuste fiscal sin aumento de impuestos

El Gobierno ultima la redacción del proyecto de ley que presentará al Congreso. Buitrago fue explícito sobre el alcance tributario de la iniciativa: “El primer compromiso es hacer el ajuste fiscal, que seguramente vendrá con la ley, pero por ahora no se tiene contemplado subir impuestos ni queremos apretar más a los contribuyentes”. El direcotor del DNP se mostró confiado en obtener financiamiento con tasas blandas de la banca multilateral.

Para alcanzar una expansión del 6%, anotó que el país debe generar condiciones que movilicen capital privado y recursos de entidades extranjeras. “Queremos, eso sí, generar las condiciones para que llegue la inversión, no solo del sector privado, sino la inversión de entes extranjeros”, señaló. La vía propuesta combina una mejor regulación con la desregulación de sectores que, según el director, podrían atraer recursos para proyectos productivos y megaproyectos.

Indicó que el Gobierno espera un crecimiento de 2,4% este año, pese a los efectos que el sismo del 10 de agosto tuvo sobre la actividad productiva en el occidente colombiano.

Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Inversión, trámites y proyectos para crecer

El DNP adelanta una gira para recoger propuestas de ciudades y sectores económicos que permitan definir las obras y programas vinculados a la meta de crecimiento. La agenda ya incluyó encuentros en Pereira, Cúcuta, Ibagué y Villavicencio, mientras el Gobierno instala mesas con gremios y comunidades.

“El Gobierno adelanta mesas con gremios y comunidades para identificar proyectos que puedan incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo y su plan plurianual de inversiones”, dijo Buitrago.

También planteó reducir los plazos para obtener licencias ambientales y completar consultas previas. Según explicó, hay proyectos que no se detienen por falta de financiación, sino por una acumulación de trámites que retrasa su ejecución.

En el suroccidente, Buitrago señaló que la construcción será indispensable para reactivar la economía tras la emergencia. Además, propuso impulsar la altillanura como despensa agrícola con infraestructura que amplíe las actividades productivas y abra oportunidades turísticas. “Para lograrlo se necesitan inversiones en vías, conexión eléctrica, acueducto y saneamiento básico que permitan desarrollar actividades productivas y atraer turismo”, afirmó.

El terremoto del 10 de agosto cambió el panorama económico del Gobierno nacional - crédito Ernesto Guzmán/EFE
El terremoto del 10 de agosto cambió el panorama económico del Gobierno nacional - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Reconstrucción y riesgos para el sistema eléctrico

El sismo del 10 de agosto modificó las prioridades del Plan de Desarrollo, afirmó Buitrago, al poner la reconstrucción, la transformación y la resiliencia entre los asuntos centrales. En Tolima, la emergencia dejó 60.000 hectáreas perdidas y afectó a campesinos que, según el funcionario, lo perdieron todo.

“La reconstrucción y la atención de desastres deben ser oportunas para evitar que las comunidades permanezcan durante años sin soluciones”, dijo.

El director del DNP alertó, además, sobre la posibilidad de que Colombia enfrente el fenómeno de El Niño más fuerte de los últimos 30 a 40 años. Sus proyecciones apuntan a que los embalses podrían descender a niveles de entre el 19% y el 20%, una situación que presionaría los precios de la energía.

De igual manera, añadió que el Gobierno trabaja para saldar las deudas de Air-e con los generadores y evitar un apagón, indicó Buitrago. Las obligaciones de la empresa y el descenso previsto en los embalses, agregó, aumentan la presión financiera y operativa sobre el sistema eléctrico. La rapidez con que el Estado responda a esas contingencias determinará cuánto tardan las comunidades afectadas en recuperar sus medios de vida y sus servicios esenciales.

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