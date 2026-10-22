Zorro gris, tlacuaches y víboras de cascabel: liberan en Hidalgo a 33 animales silvestres que se encontraban en rehabilitación

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Un zorro gris, 17 tlacuaches y dos víboras de cascabel forman parte de los 33 animales silvestres liberados en el Cerro de las Navajas, en Epazoyucan, Hidalgo, luego de concluir un proceso de atención y rehabilitación para volver a vivir fuera del resguardo humano.

La liberación reúne aves rapaces, mamíferos y reptiles que pasaron por evaluación de médicos veterinarios y especialistas antes de ser llevados a esta zona de Hidalgo. El grupo incluye una aguililla cola roja, un gavilán americano, siete cacomixtles, tres cincuates y un ardillón de roca.

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Los ejemplares llegaron a la etapa final de rehabilitación tras recibir atención en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, ubicada en Pachuca. El sitio apoya en la revisión médica, curación, tratamiento y recuperación de los animales que canaliza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El zorro gris y las aves rapaces regresan al entorno natural

Entre los animales liberados se encuentra un zorro gris, una especie que forma parte de la fauna silvestre de distintas regiones del país. También fueron reincorporadas una aguililla cola roja y un gavilán americano, dos aves que requieren condiciones adecuadas para desplazarse, alimentarse y evitar riesgos fuera de cautiverio.

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Los siete cacomixtles también volvieron al Cerro de las Navajas. Estos mamíferos integran uno de los grupos más numerosos de la liberación, junto con los tlacuaches, que representan poco más de la mitad de los ejemplares liberados durante la jornada.

La lista incluye 17 tlacuaches, tres cincuates, dos víboras de cascabel y un ardillón de roca. La diversidad de especies obliga a que cada ejemplar sea revisado antes de su liberación, pues sus necesidades de recuperación y adaptación no son las mismas.

El personal veterinario y los especialistas realizaron una evaluación etológica previa. Esta revisión permite determinar si los animales recuperaron conductas necesarias para mantenerse fuera de las instalaciones donde recibieron atención.

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Los ejemplares pasan por atención médica antes de ser liberados

La Unidad de Rescate de Pachuca recibe animales canalizados por la Profepa en Hidalgo. Algunos pueden ser crías y otros llegan lastimados por las condiciones en que fueron encontrados.

El proceso contempla atención médica, curación, tratamiento y rehabilitación. La finalidad es que los ejemplares recuperen las condiciones necesarias para sobrevivir en su entorno antes de ser reincorporados a un espacio natural.

No todos los animales que llegan a resguardo se encuentran en la misma condición. Por ello, la revisión de cada caso define si pueden avanzar hacia una liberación o si requieren más tiempo bajo cuidado especializado.

En esta ocasión, los 33 ejemplares fueron considerados aptos para regresar a su hábitat. La liberación se realizó con protocolos establecidos y bajo los criterios previstos en la Ley General de Vida Silvestre.

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El Cerro de las Navajas recibe mamíferos, aves y reptiles rehabilitados

El Cerro de las Navajas, en el municipio de Epazoyucan, fue el punto elegido para la reincorporación de los animales. Ahí fueron liberados especies con hábitos y formas de desplazamiento distintos, desde aves rapaces hasta mamíferos pequeños y reptiles.

La jornada incluyó la liberación de una aguililla cola roja, un gavilán americano, un zorro gris, siete cacomixtles, 17 tlacuaches, tres cincuates, dos víboras de cascabel y un ardillón de roca.

La intervención conjunta de Profepa y la Unidad de Rescate busca que los ejemplares que ya concluyeron su recuperación vuelvan a vivir sin manejo humano. El procedimiento se aplica después de que los animales superan su atención médica y muestran condiciones para regresar al entorno natural.

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La Profepa recibe y rescata ejemplares de vida silvestre en Hidalgo para canalizarlos a espacios de recuperación. La Unidad de Rescate participa en su tratamiento y rehabilitación, mientras que la liberación marca el cierre de ese proceso para los animales que pueden volver a su hábitat.