Colombia

Cocinar, cuidar y cultivar también implica riesgos: el Ministerio Trabajo deberá reglamentar por orden judicial la seguridad social de las mujeres campesinas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la cartera evaluar los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y reglamentar su acceso al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no coticen bajo la modalidad contributiva

Una persona con ruana, sombrero y botas agachada frente a surcos de hortalizas en un paisaje de colinas cultivadas.
La Justicia fijó plazos para que el Ministerio del Trabajo reglamente el acceso de las mujeres rurales y campesinas a la seguridad social cuando no coticen bajo la modalidad contributiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo reglamentar el acceso de las mujeres rurales y campesinas del país al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo hagan bajo la modalidad contributiva, así como reconocer los riesgos ocupacionales asociados a sus labores.

Infobae Colombia tuvo acceso al fallo judicial emitido por la Subsección B de la Sección Primera de dicha corporación, el cual resolvió una demanda de cumplimiento interpuesta para hacer efectiva la aplicación del artículo 32 de la Ley 2466 de 2025, normativa que adicionó el artículo 103C al Código Sustantivo del Trabajo.

PUBLICIDAD

La decisión judicial determina que la cartera laboral, bajo el liderazgo de Natalia Eugenia López, deberá adelantar los estudios y gestiones administrativas necesarias para evaluar los riesgos que enfrentan las trabajadoras del campo, al considerar sus particularidades biológicas, sociales y las extensas jornadas dedicadas al cuidado del hogar y de personas dependientes.

En el texto de la providencia se especifica que la entidad debe valorar las actividades vinculadas a la preparación de alimentos, atención a familiares, personas con discapacidad o enfermas y la producción agrícola desarrollada en los territorios.

El proceso jurídico fue promovido por los ciudadanos Carlos Mario Salgado Morales y Jhonathan Felipe Córdoba Fajardo, mediante la firma SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., cuyos voceros destacaron la trascendencia de la sentencia para la protección de la población femenina en el sector rural.

PUBLICIDAD

Las mujeres campesinas sostienen buena parte de la vida productiva y del cuidado en nuestros territorios. Reconocer los riesgos que enfrentan en esas jornadas es un paso necesario para que su protección social responda a las condiciones reales en las que trabajan”, señaló Carlos Mario Salgado, director jurídico de la firma demandante.

Dibujo de tres mujeres campesinas en un campo. Una ara con azadón, otra planta brotes, y la tercera trabaja con azadón al fondo. Cielo nublado y árboles.
Las labores agrícolas y las extensas jornadas de cuidado deberán ser consideradas por el Ministerio del Trabajo al evaluar los riesgos ocupacionales de las mujeres campesinas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los plazos fijados por la autoridad judicial

El Tribunal fijó un cronograma de obligatorio cumplimiento para que el Ministerio del Trabajo ejecute las órdenes contenidas en la sentencia de primera instancia.

La entidad gubernamental dispondrá de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la providencia, para realizar los análisis técnicos sobre los factores de riesgo laboral de las mujeres campesinas.

Una vez vencido dicho periodo, la cartera ministerial contará con tres meses adicionales para expedir la reglamentación formal que garantice la cobertura e ingreso al sistema de seguridad social para quienes no aportan de forma contributiva.

“Con esta acción logramos que el cumplimiento de la ley tenga una orden judicial y plazos concretos. El Ministerio debe reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas y reglamentar su acceso a la seguridad social cuando no lo hagan de manera contributiva”, agregó el abogado Carlos Mario Salgado.

El Ministerio del Trabajo revisará la solicitud de Tigo-Une para realizar un despido colectivo bajo estrictos requisitos legales - crédito Ministerio de Trabajo
Un mes para los estudios técnicos y tres meses adicionales para expedir la reglamentación: ese es el cronograma fijado por el Tribunal para el Ministerio del Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

Argumentos jurídicos y debate presupuestal

Durante el desarrollo del trámite procesal, el Ministerio del Trabajo solicitó declarar la improcedencia del medio de control, argumentando que la expedición de la norma requería análisis técnicos complejos y comprometía recursos del erario público.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las excepciones planteadas por la entidad al precisar que la orden de reglamentar el mecanismo de acceso no equivale a disponer directamente una erogación presupuestal o fijar la financiación de las cotizaciones.

La corporación judicial aclaró en su providencia que el fallo no otorga una afiliación automática e inmediata al sistema, sino que compele al Gobierno nacional a estructurar los instrumentos normativos que permitan materializar los derechos consagrados en la ley.

Asimismo, el magistrado ponente César Giovanni Chaparro Rincón dispuso la desvinculación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dentro de esta causa, al determinar que la responsabilidad legal de expedir la reglamentación recae de forma directa e idónea sobre la cartera del Trabajo.

Temas Relacionados

Mujeres campesinas de ColombiaMinisterio del TrabajoRiesgos ocupacionales de las mujeres campesinasDerechos de las muejeres campesinasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Las Azucareras necesitan un punto para clasificar a los cuartos de final, ganando dependerá del resultado de Libertad ante Club Nacional de Football para definir si serán primeras o segundas del grupo D

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Sinuano Día resultados de hoy jueves 22 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 22 de octubre: ganadores del último sorteo

Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

La medida del Departamento de Estado afecta a siete ciudadanos colombianos y a sus familiares, en el marco de una política que, según el país norteamericano, busca combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio

Estados Unidos revocó las visas de Ricardo Roa, Wadith Manzur, Karen Manríque y otros políticos colombianos

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el detenido estaría vinculado con narcotráfico, rutas ilegales, compra de armas y disputas entre organizaciones criminales de la región, según la información oficial divulgada en X

Capturaron a ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”

Además de Dasuky, el ente mencionó otros dos casos: un general en retiro que aspira a un cargo en Ecopetrol y el presidente de Coljuegos

Defensoría del Pueblo se refirió al caso de asesor de la ministra de las Culturas Paola Holguín que fue imputado por acoso sexual: “El Estado debe revisar los nombramientos en altos cargo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

El cantante Smayv, expareja de Karina García, reveló estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico junto a su actual compañera: “Casi pierdo la vida”

Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio por la presión sobre su imagen: “Estaba rayado de la cabeza”

Fonseca recibió la Orden José Acevedo y Gómez del Concejo de Bogotá a días de iniciar su nueva gira y su concierto en la capital: “Cada vez más orgulloso de haber nacido en esta ciudad”

Kathy Sáenz reveló por qué no volverá a la televisión y aseguró que su esposo Sebastián Martínez y su salud influyeron en la decisión

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Deportes

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Fecha y dónde ver en Colombia la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Franco Fagúndez, figura de Santa Fe, podría ser comprado por el Cardenal: esta es la millonaria oferta que ofreció el cuadro bogotano al Santos Laguna de México

David Alonso reveló que tiene una mala relación con el compañero que provocó su caída en el GP de Indonesia: “Cuando uno es buena persona no se puede hacer nada”

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores