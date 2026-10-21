Tras el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional, destacan que hay una obra en la que aparecen Pablo Escobar y ‘Popeye’ que sigue exhibida: “Se salvaron de la censura”

Escobar aparece junto a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del capo colombiano - créditos archivo Colprensa | @carloscastroar/IG

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La polémica alrededor del retiro de cerca de 50 obras ubicadas en tres de las salas de exhibición del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de Bogotá, no cesa luego del pronunciamiento de la ministra de Cultura Paola Holguín, que defendió la acción luego de la orden que recibió por parte del presidente Abelardo de la Espriella de quitar todo elemento alusivo a Carlos Pizarro Leongómez, el activista, guerrillero y político colombiano del M-19 (Movimiento 19 de abril).

No obstante, y después de que el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el 19 de octubre de 2026 una tutela contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia por remover las piezas y obras de arte, en redes sociales varios usuarios, entre ellos María Paz Gaviria Muñoz (exdirectora de Artbo e hija del expresidente César Gaviria Trujillo) y el artista Carlos Castro, que cuestionó en el recinto aún permanezca a la vista de los asistentes una obra en la que aparece el narco Pablo Escobar, elaborada por él.

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“Pablo Escobar y Popeye se salvaron de la censura en el Museo Nacional; Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Katalina Ángel Ortiz, entre otros, no contaron con la misma suerte”, escribió Castro en una publicación que compartió desde su cuenta de Instagram el martes 20 de octubre, al precisar que en el Museo Nacional continúa su creación: La gran narco arca (2019).

El artista Carlos Castro Arias compartió el mensaje desde su cuenta de Instagram el martes 20 de octubre de 2026, luego de que fueron retiradas cerca de 50 obras y piezas en el Museo Nacional, pero una que él elaboró, y en la que aparece Pablo Escobar, aún sigue exhibida en la sala 'Fuerza, Fe y Sustancia': 'La gran narco arca' (2019) - crédito @carloscastroar/IG

Por su parte, Gaviria Muñoz recordó que en la sala ‘Fuerza, Fe y Sustancia’, aún permanece la obra de Castro, y que como ella misma explicó a través de un hilo que compartió desde su perfil en X la tarde del sábado 17 de octubre (durante el plantón convocado frente al recinto), “representa a Pablo Escobar entre otros tantos muros ahora vacíos”.

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“¿Por qué en este caso se entiende que representar a alguien que ejerció violencia en Colombia no equivale a hacer apología del delito, mientras ese mismo argumento le sirve a la ministra para justificar el retiro de otras piezas? El contraste vuelve aún menos claro el criterio de selección” interpeló Gaviria a la líder de la cartera de Cultura, y añadió que “hacer memoria de los años más violentos del país es esencial para comprender lo ocurrido y construir garantías de no repetición”.

María Paz Gaviria denunció “censura” en el Museo Nacional, y recordó la obra en la que aparece Pablo Escobar, que no se removió luego de la polémica por el retiro de más de 30 piezas en tres salas del recinto - crédito @MariaPazGaviria/X

La exposición de Carlos Castro que incluye la serie de obras en las que aparece Pablo Escobar

En 2024, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) presentó entre el 14 de marzo y el 9 de junio la exposición El pasado nunca muere, del artista bogotano Carlos Castro Arias.

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La exhibición reunió esculturas, tapices, pinturas y videos que revisan símbolos de la historia nacional, desde Cristóbal Colón y Simón Bolívar hasta Pablo Escobar, Hugo Chávez y Álvaro Uribe.

Nacido en Bogotá en 1976 y radicado en San Diego, Estados Unidos, Castro Arias desarrolla una práctica artística que parte de imágenes históricas, monumentos y objetos encontrados. Su trabajo cuestiona los relatos oficiales y pone en primer plano figuras, episodios y tensiones que, según la propuesta curatorial, han sido desplazados o ignorados dentro de las narraciones sobre Colombia.

El título de la exposición traduce una frase del escritor estadounidense William Faulkner: “El pasado nunca muere. No es ni siquiera pasado”. La cita funcionó como punto de partida para una muestra centrada en la permanencia de los conflictos, los traumas y los símbolos históricos en el presente, señaló la revista Artishock.

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'La gran narco arca' sigue expuesta en el Museo Nacional - créditos Carlos Castro Arias | Galería La Cometa

Las estatuas de Colón e Isabel la Católica que casi tumban miembros de la comunidad misak

Una de las piezas centrales de la exposición fueron las esculturas de Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica que estuvieron instaladas en la avenida El Dorado de Bogotá hasta el 11 de junio de 2021. Ese día, integrantes de la comunidad misak intentaron derribarlas durante una protesta.

Con autorización del Instituto Distrital de Patrimonio, el artista trasladó los monumentos desde las bodegas donde permanecían almacenados hasta el Museo de Arte Moderno. Allí, las esculturas aparecieron en una instalación que modificó su lectura original.

La disposición de ambas esculturas planteó una discusión sobre el sentido de los monumentos, su permanencia en el espacio público y las decisiones políticas que intervienen en la selección de personajes históricos que reciben homenajes urbanos.

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El artista bogotano radicado en EE. UU. contó detalle de las obras que se expusieron en el Museo de Arte Moderno de Bogotá a mediados de 2024 - crédito @carloscastroar/IG

La obra del artista confronta símbolos de la patria y de la herencia colonial

Castro Arias trabaja con géneros asociados a las tradiciones del arte occidental, entre ellos la pintura conmemorativa, la escultura y el tapiz. A partir de esas referencias, introduce elementos populares, militares, religiosos y políticos para cuestionar las narraciones establecidas.

Los curadores Eugenio Viola y Juaniko Moreno señalaron en ese entonces que el artista subvierte referencias históricas vinculadas con la tradición aristocrática para abordar las contradicciones del presente colombiano. En sus obras conviven personajes oficiales, iconografías populares, símbolos de poder y escenas que mezclan humor, sátira y conflicto.

La muestra incluyó series como Mosaico, de 2017, integrada por 23 pinturas de bustos estatuarios, y Juicio Público, realizada entre 2018 y 2019, que retrata monumentos vandalizados o retirados durante protestas ocurridas entre 2017 y 2018.

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En otro proyecto, titulado Los Padres Ausentes, el artista retomó figuras relacionadas con la conquista española, como Colón y los Reyes Católicos, y las intervino con chaquiras plásticas y patrones visuales de la cultura inga del Putumayo. El resultado pone en relación imágenes de los conquistadores europeos con referentes indígenas de América.

Tapices medievales para contar historias de narcotráfico y violencia

El artista bogotano radicado en EE. UU. contó detalle de las obras que se expusieron en el Museo de Arte Moderno de Bogotá a mediados de 2024 - crédito @carloscastroar/IG

La exposición también reunió obras de la serie Mythstories, desarrollada desde 2017. En estos trabajos, Castro Arias toma como referencia los tapices medievales y los relatos fantásticos para reconstruir episodios contemporáneos de Colombia.

Las obras abordan asuntos como el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la vida de Diomedes Díaz, el funeral de Hugo Chávez y la historia de Pablo Escobar.

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El artista usa recursos propios de la mitología y la narrativa religiosa para mostrar cómo ciertos personajes y hechos se convierten en relatos que persisten en la memoria colectiva.

Una de esas obras es La gran Narco Arca, de 2019, un tapiz que reinterpreta el relato bíblico del arca de Noé a partir de los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia para su hacienda Nápoles.

Escobar introdujo cuatro hipopótamos en 1981. Con el paso de los años, la población creció y las autoridades ambientales clasificaron a estos animales como especie invasora en 2021. La obra vincula esa historia con el legado material y ambiental que dejó el narcotráfico en el país.

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Esta es la obra 'La creación del unicornio' - créditos Carlos Castro Arias | Galería La Cometa

Otro tapiz, La creación del unicornio, recrea una historia relacionada con la hija de Escobar, Manuela. El artista representa al narcotraficante que ordena colocar un cuerno en un caballo para convertirlo en unicornio. La composición toma elementos de La caza del unicornio, conjunto de tapices góticos conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

La muestra en el MAMBO presentó una lectura crítica sobre las imágenes que forman parte de la identidad colombiana. Al recuperar estatuas retiradas, transformar iconos de la conquista y narrar hechos asociados con el narcotráfico y la violencia política, Castro Arias propuso una revisión de los símbolos que permanecen en el espacio público y en la memoria.

El curador Halim Badawi definió al artista como un observador de los mecanismos de construcción de la historia. Según su lectura, Castro utiliza parodia, apropiación y sarcasmo para revisar episodios que han quedado fuera de los relatos oficiales.