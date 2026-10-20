México

INE debe aclarar presuntas irregularidades en compra de material electoral: Sheinbaum pedirá auditoría

La mandataria mexicana aseguró que pedirá a la Secretaría de Gobernación que informe sobre los talleres gráficos implementados desde su llegada al frente de México en 2024

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de pueblo de este 20 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser el encargado de aclarar las presuntas irregularidades en la compra de material electoral.

“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello. Voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que informe también sobre talleres gráficos desde que llegamos nosotros al Gobierno, para que pueda dar toda la información y tiene que aclararse este caso”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 20 de octubre en Palacio Nacional.

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Este cuestionamiento se da en un contexto donde en diversos medios se publicó que existe un esquema de contrataciones multimillonarias a favor de varias empresas, quienes se encuentran realizando papelería electoral como papel seguridad, tintas invisibles y algunas marcas de agua con el objetivo de evitar la clonación de boletas y fraudes.

Auditoria contra el INE

La mandataria mexicana también comentó que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación realizar una inspección a la institución con la finalidad de revisar si se están utilizando recursos públicos del país.

“Pero lo primero, pues es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, dijo.

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