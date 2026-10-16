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Cruz Azul vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

La Máquina regresa al Estadio Banorte después de rescatar un empate ante Pumas, mientras que los Bravos buscan salir del fondo de la clasificación

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 17 de octubre con el enfrentamiento entre Cruz Azul y FC Juárez, dos equipos que llegan con objetivos muy diferentes al compromiso correspondiente a la Jornada 12. La Máquina intentará aprovechar el impulso anímico de su último encuentro, mientras que los Bravos necesitan sumar puntos para abandonar la parte baja de la clasificación.

El partido se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, a las 21:10 horas, tiempo del centro del país. Los aficionados podrán seguir las acciones a través de Canal 5, TUDN y ViX.

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¿Cómo llegan Cruz Azul y FC Juárez al partido?

Juan José Calero debutó con Cruz Azul en el partido contra Pumas (X@CruzAzul)
Juan José Calero debutó con Cruz Azul en el partido contra Pumas (X@CruzAzul)

El conjunto celeste afronta este compromiso después de protagonizar un emocionante encuentro contra los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Aunque llegó a encontrarse abajo en el marcador por 3-1, logró reaccionar y consiguió rescatar la igualada, resultado que dejó buenas sensaciones por la capacidad de respuesta del equipo.

Ahora, Cruz Azul buscará trasladar ese impulso a su siguiente presentación como local. Sumar tres puntos sería importante para mantener sus aspiraciones en el campeonato y aprovechar el respaldo de sus seguidores en el Coloso de Santa Úrsula.

Un futbolista con uniforme deportivo de color azul aprieta ambos puños con expresión concentrada sobre el césped
El jugador Palavecino festeja una anotación vistiendo el uniforme de Cruz Azul durante el encuentro frente a Pumas. (X/ @CruzAzul)

Del otro lado estará FC Juárez, que atraviesa una complicada campaña en el futbol mexicano. Los fronterizos solamente habían conseguido cuatro unidades después de once partidos disputados, una cosecha que los mantiene en una posición comprometida dentro de la tabla general.

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La única victoria de los Bravos en ese periodo llegó durante la Jornada 9, cuando consiguieron imponerse a Tigres. Desde entonces, el equipo necesita encontrar regularidad para competir por mejores resultados y comenzar a alejarse de los últimos puestos.

(X / Juárez FC)
(X / Juárez FC)

El desafío no será sencillo, pues tendrán que visitar a un rival que llega motivado después de su reacción ante los universitarios.

Aug 11, 2026; Sandy, UT, USA; Real Salt Lake midfielder Pablo Ruiz (7) fouls FC Juarez forward Jairo Torres (10) in the second half during the Leagues Cup Phase One match at America First Field. Mandatory Credit: Aaron Baker-Imagn Images
Aug 11, 2026; Sandy, UT, USA; Real Salt Lake midfielder Pablo Ruiz (7) fouls FC Juarez forward Jairo Torres (10) in the second half during the Leagues Cup Phase One match at America First Field. Mandatory Credit: Aaron Baker-Imagn Images

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs FC Juárez?

El encuentro entre cementeros y fronterizos se celebrará este sábado 17 de octubre, como parte de las actividades de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Estos son los detalles para seguir el partido:

  • Partido: Cruz Azul vs FC Juárez.
  • Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México.
  • Estadio: Banorte, Ciudad de México.
  • Jornada: 12 del Apertura 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs FC Juárez?

Los seguidores de ambos equipos tendrán distintas alternativas para disfrutar del encuentro. La transmisión televisiva estará disponible por Canal 5 y TUDN, mientras que ViX ofrecerá la opción de seguir las acciones mediante streaming.

Además, Layvtime tendrá una emisión especial a partir de las 20:30 horas, con cobertura previa al silbatazo inicial. El contenido estará disponible en sus canales de YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

La programación previa permitirá conocer los comentarios y el análisis del enfrentamiento antes de que comience el partido.

Un encuentro con objetivos distintos

Cruz Azul buscará convertir su reacción ante Pumas en un impulso para conseguir una nueva victoria y fortalecer su posición en el torneo. La capacidad para remontar una desventaja importante dejó una señal positiva para el conjunto celeste, que ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo frente a su afición.

FC Juárez, por su parte, necesita una respuesta inmediata para comenzar a revertir su situación. Los fronterizos saben que sumar puntos será fundamental para abandonar el fondo de la clasificación y recuperar confianza en la recta final de la fase regular.

Con dos equipos que llegan con necesidades diferentes, el enfrentamiento en el Estadio Banorte promete una noche importante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

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