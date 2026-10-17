Colombia

Ministerio de Agricultura y Fedepapa alistan plan para reducir costos de los productores de papa

La agenda de colaboración busca que la federación se encargue del riego, semillas certificadas, mecanización, créditos y un modelo de venta directa a grandes superficies

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El Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) acordaron una agenda de trabajo para reducir costos de producción y mejorar la rentabilidad de los paperos, con medidas sobre riego, semillas certificadas, transferencia de conocimiento, mecanización y comercialización.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, se reunió con el gerente general de la asociación papera, Richard Augusto Sánchez Bernal, y anunciaron que el plan comenzará el domingo 25 de octubre de 2026 con un encuentro en Villa Pinzón, Cundinamarca, junto a productores de la zona.

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La hoja de ruta, proyectada hacia 2027, tendrá como ejes la instalación de sistemas de riego eficientes, el uso de semilla certificada, la asistencia técnica y la mecanización de los cultivos.

Dangond señaló que evalúan enviar en noviembre a Richard Sánchez, a Bolonia, Italia, para conocer maquinaria que permita reducir hasta 50% los costos de mano de obra de pequeños productores.

El plan contempla riego eficiente, semilla certificada, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos de papa - crédito captura @MinAgricultura/X
El plan contempla riego eficiente, semilla certificada, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos de papa - crédito captura @MinAgricultura/X

Fedepapa buscará recibir, procesar y empacar la papa para su venta directa

“Los intermediarios están acabando con este negocio”, afirmó el ministro, que también propuso que Fedepapa fortalezca una cadena directa con las grandes superficies.

La propuesta contempla que el gremio “pueda recibirle como lo hace Fedecafe, recibir la materia prima, cepillarla, lavarla, enpacarla y ponérsela directamente a las grandes superficies de alimento para que esta cadena funcione muy bien”.

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El ministro Dangond comparó el modelo con el esquema de comercialización de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Bodegón como recurso-Colombia
Fedepapa buscará fortalecer un modelo de compra, lavado, empaque y venta directa de papa a grandes superficies – FNFP

El Ministerio de Agricultura se compromete a organizarles un paquete de recursos de créditos para largo plazo, seguro agrario con incentivo y, por supuesto, un ICR y un FAC que les garantice el 8%”, dijo el titular de la cartera.

Sánchez valoró el anuncio y sostuvo que la agenda puede conducir a un sector “más productivo, más rentable y más sostenible”. El próximo encuentro entre el Ministerio, Fedepapa y los cultivadores está previsto para el 25 de octubre en Villa Pinzón.

“Estamos supremamente agradecidos por el espacio, por el compromiso y por esa nueva visión”, dijo el gerente de la federación papera.

El precio de la papa subió 78,28% en septiembre por menores siembras y efectos del clima

El panorama del tubérculo más consumido en el país no ha sido favorecedor en los últimos meses. Su precio en el mercado aumentó 78,28% interanual en septiembre de 2026, impulsado por una reducción de la superficie sembrada y por condiciones climáticas que afectaron la oferta, según datos divulgados por Fedepapa. En los primeros nueve meses del año, el incremento acumulado llegó a 67,7%.

El comportamiento contrasta con el de 2025, cuando la abundancia de producto redujo las cotizaciones hasta niveles que no alcanzaban a cubrir los costos de muchos cultivadores.

De acuerdo con la organización, algunos agricultores registraron pérdidas de entre $15 millones y $20 millones por hectárea durante esa etapa.

Papa
Fedepapa buscará fortalecer un modelo de compra, lavado, empaque y venta directa de papa a grandes superficies -crédito Colprensa

La disminución de los precios durante la campaña anterior llevó a parte de los productores a recortar sus áreas de cultivo. Las estimaciones de Fedepapa indican que la superficie sembrada cayó cerca de 8% en septiembre y que la reducción podría ubicarse entre 13% y 15% en octubre.

Con una demanda estable y menos hectáreas destinadas al cultivo, la disponibilidad de papa comenzó a disminuir. Esa menor oferta favoreció la recuperación de los precios que reciben los agricultores, aunque elevó los costos para los consumidores.

Los valores de referencia en finca se sitúan entre $1.756 y $1.948 por kilogramo, según variedad, calidad y condiciones de venta. En la Central Mayorista de Antioquia, el kilogramo se comercializó alrededor de $3.550 el 8 de octubre.

Las condiciones meteorológicas también incidieron en el abastecimiento. Algunas zonas productoras afrontaron déficit de lluvias, mientras otras registraron excesos de humedad, factores que alteraron los ciclos de siembra y cosecha.

Estas variaciones dificultaron las labores en el campo y aumentaron el riesgo de enfermedades en los cultivos, según la información divulgada.

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