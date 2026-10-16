EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre

Una ofensiva de tres meses entre México y Estados Unidos ha desarticulado a varios operadores clave de “Los Rugrats”, el brazo armado que lidera Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, dentro de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.
La creadora de contenido Marcella Fematt denunció que fue víctima de una estafa digital en la que perdió 6 mil 400 pesos, luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de uno de sus amigos y utilizaran sus conversaciones para solicitar transferencias de dinero a sus contactos.
La decisión de un juez de dejar en libertad a Jorge Alonso N., señalado por Ximena Monroy de haber intentado quitarle la vida en 2021, llevó a la joven a denunciar públicamente su caso, expresar temor por su seguridad y la de su familia.
El asesinato del comerciante Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy”, y su esposa, Rosalba Sánchez, dio un giro tras revelarse que ambos presuntamente participaban en una red de préstamos “gota a gota” vinculada con la extorsión de pequeños comerciantes en Oaxaca.
Una comerciante de dulces fue asesinada a balazos este jueves 15 de octubre sobre la avenida La Nacional, en el poblado de Santa Rosa, Oaxtepec, municipio de Yautepec, Morelos. La agresión ocurrió en una zona comercial y generó la movilización de policías municipales y servicios de emergencia, cuyos elementos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
El gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura y lo señalaba como responsable de ataques con drones contra el Ejército Mexicano. Dos meses y medio después de su detención, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, enfrenta en México un proceso penal por cargos puntuales: posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud vinculados a metanfetamina y cocaína.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la aprehensión de Mariana “N” y Sonia “N” por su probable participación en el homicidio de una mujer de 35 años, fallecida el 11 de septiembre de 2026 durante una cirugía estética realizada en un inmueble de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.