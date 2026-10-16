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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre

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Patrullas de policía con luces encendidas y dos oficiales inspeccionan una casa acordonada con cinta amarilla en una calle mojada al anochecer.
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional inspeccionan una vivienda acordonada con cinta amarilla en una calle urbana del sur de México durante un operativo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:01 hsHoy

Cercan a “Carlitos Rugrats”: la ofensiva contra célula del Cártel de Sinaloa recibe fuertes golpes en 3 meses

La acusación por narcoterrorismo contra “Carlitos Rugrats” ha desatado una cadena de capturas en su círculo más cercano

Una ilustración sobre un mapa de la frontera entre México y Estados Unidos señala el seguimiento policial al prófugo Carlos Alberto Páez Pereda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración sobre un mapa de la frontera entre México y Estados Unidos señala el seguimiento policial al prófugo Carlos Alberto Páez Pereda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ofensiva de tres meses entre México y Estados Unidos ha desarticulado a varios operadores clave de “Los Rugrats”, el brazo armado que lidera Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, dentro de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

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14:01 hsHoy

Creadora de contenido denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

Marcella Fematt dijo los estafadores lograron engañarla mientras mantenían una conversación en tiempo real con la persona que supuestamente le había pedido el dinero

La creadora de contenido, Marcella Fematt denuncia hackeo de WhatsApp y pierde más de 6 mil pesos en una estafa

La creadora de contenido Marcella Fematt denunció que fue víctima de una estafa digital en la que perdió 6 mil 400 pesos, luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de uno de sus amigos y utilizaran sus conversaciones para solicitar transferencias de dinero a sus contactos.

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14:00 hsHoy

Alumna de la FES Acatlán denuncia que juez dejó libre a su presunto agresor: “La vida de una mujer vale 50 mil pesos”

La joven manifestó temor por su vida y la de su familia y pidió justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ximena Monroy, alumna de la FES Acatlán, emite una denuncia pública desde los Juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla. La joven menciona la decisión del juez Rafael López López que permitió la liberación de su presunto agresor fue porque ella estaba viva.

La decisión de un juez de dejar en libertad a Jorge Alonso N., señalado por Ximena Monroy de haber intentado quitarle la vida en 2021, llevó a la joven a denunciar públicamente su caso, expresar temor por su seguridad y la de su familia.

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13:59 hsHoy

Doble asesinato en Oaxaca da un giro: Fiscalía vincula a “El Chuy” y su esposa, eloteros virales, con red de extorsión

La pareja, asesinada el 3 de octubre en el municipio de San Martín Mexicápam, había ganado popularidad local con un emprendimiento de venta de elotes

Presentación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sobre los hallazgos en la investigación del doble homicidio de El Chuy y su esposa, ambos comerciantes.

El asesinato del comerciante Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy”, y su esposa, Rosalba Sánchez, dio un giro tras revelarse que ambos presuntamente participaban en una red de préstamos “gota a gota” vinculada con la extorsión de pequeños comerciantes en Oaxaca.

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13:59 hsHoy

Asesinan a balazos a comerciante en Yautepec, Morelos: investigan posible cobro de piso

La propietaria de una dulcería en el poblado de Santa Rosa, Oaxtepec, fue asesinada sobre la avenida La Nacional

Imágenes grabadas desde un vehículo muestran las inmediaciones de una dulcería en Yautepec, Morelos. En el lugar se observa a una persona tendida en el suelo y a transeúntes reunidos afuera del establecimiento comercial tras registrarse un ataque con armas de fuego contra la comerciante del negocio.

Una comerciante de dulces fue asesinada a balazos este jueves 15 de octubre sobre la avenida La Nacional, en el poblado de Santa Rosa, Oaxtepec, municipio de Yautepec, Morelos. La agresión ocurrió en una zona comercial y generó la movilización de policías municipales y servicios de emergencia, cuyos elementos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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13:58 hsHoy

Vinculan a proceso a “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes: seguirá en el Altiplano

Un juez vincula a proceso a Alfonso Fernández Magallón por portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud

Foto: Facebook/mexicoserifa
Foto: Facebook/mexicoserifa

El gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura y lo señalaba como responsable de ataques con drones contra el Ejército Mexicano. Dos meses y medio después de su detención, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, enfrenta en México un proceso penal por cargos puntuales: posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud vinculados a metanfetamina y cocaína.

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13:57 hsHoy

Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX

La víctima acudió a un establecimiento privado para realizarse una liposucción promocionada por redes sociales

Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX. FGJCDMX
Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX. FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la aprehensión de Mariana “N” y Sonia “N” por su probable participación en el homicidio de una mujer de 35 años, fallecida el 11 de septiembre de 2026 durante una cirugía estética realizada en un inmueble de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

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