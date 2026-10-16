México

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Las medidas buscan salvaguardar la integridad y seguridad de la actriz mexicana

Una mujer con vestido de tirantes posa al aire libre junto al recuadro circular de un hombre con gorro frente a un glaciar.
Las medidas buscan salvaguardar su integridad, y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La oficina de relaciones públicas y prensa de la actriz y conductora mexicana, Michelle Vieth, informó que, mediante una resolución emitida este viernes 15 de octubre, una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, otorgó medidas de protección contra Héctor Soberón Lorenzo.

Estas disposiciones tienen como finalidad “salvaguardar su integridad, seguridad, intimidad y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos”.

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Entre las acciones de protección para Michelle Vieth, se encuentran:

  • Restricciones de acercamiento y comunicación con Héctor Soberón Lorenzo.
  • Prohibición de actos de intimidación o molestia y medidas relacionadas con la protección de su intimidad.
  • El retiro de contenido digital, cuya implementación corresponde a las autoridades competentes.

De acuerdo con el comunicado “la resolución establece que las medidas permanecerán vigentes mientras persista la situación de riesgo, sujetas a las revisiones correspondientes”.

La oficina de prensa de Michelle Vieth señaló que la conductora de televisión comparecerá a una audiencia el próximo lunes 19 de octubre, cuyo desarrollo y alcance serán atendidos por su representación legal.

“Michelle Vieth reitera su confianza en las instituciones y su respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas. Por recomendación de su equipo jurídico, no emitirá declaraciones adicionales sobre este asunto mientras continúe el procedimiento”, mencionaron.

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Michelle Vieth<b> </b>pidió protección urgente al acusar a Héctor Soberón por violencia de género, digital y mediática

La justicia estableció medidas de protección para Michelle Vieth después de acusar a Héctor Soberón Lorenzo por violencia de género, digital y mediática mediante un video íntimo que filtró hace 22 años.

La mexicana solicitó este viernes medidas de protección urgentes contra su exesposo Héctor Soberón ante una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La petición se basó en conductas que, a juicio de Michelle Vieth y su representación legal, “constituyen violencia de género, digital y mediática”.

El reporte señala que Héctor Soberón, a pesar del tiempo transcurrido, “continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Michelle (Vieth) fue víctima y sobre el material de carácter íntimo vinculado con esos hechos en su cuenta de Instagram y en publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas”.

“Se expone, además, que en esas intervenciones la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita. Esto propicia que dicho contenido vuelva a ser buscado, comentado y difundido por terceros, lo que prolonga la afectación y la expone a una revictimización constante”, manifestó la representación de Michelle Vieth.

Mediante esta solicitud ante las autoridades, Michelle Vieth busca:

  • Detener la violencia y la revictimización.
  • Impedir que tales conductas se repitan.
  • Salvaguardar su dignidad, intimidad y honra.
  • Que otras víctimas de violencia digital sepan que existen mecanismos legales para su defensa y que no están solas.

En ese mismo sentido, la oficina de prensa hizo un llamado a la ciudadanía “para abstenerse de buscar, reproducir o compartir cualquier material íntimo relacionado con este asunto”, advirtiendo que “su difusión causa un daño real y puede constituir un delito”.

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