EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 2

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Trudy podría intensificarse en las siguientes horas
El huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h. El sistema se ubicó al suroeste de Acapulco y se prevé que continúe intensificándose mientras se aproxima a las costas de Guerrero.
Para este viernes 16 de octubre, el frente frío número 2 y una masa de aire polar provocarán lluvias intensas a torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Guerrero y Oaxaca también registrarán lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos. Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo tendrán precipitaciones muy fuertes.