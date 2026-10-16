Corredor Azul y Morado cambian sus rutas este domingo 18 de octubre por la procesión del Señor de los Milagros: conoce los desvíos

Autobuses de los sistemas Corredor Azul y Corredor Morado transitan en Lima junto a fieles que participan en la procesión del Señor de los Milagros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La procesión del Señor de los Milagros volverá a generar modificaciones en el tránsito del Centro de Lima este domingo 18 de octubre. Ante el desplazamiento de los fieles y el recorrido procesional, los servicios del Corredor Azul y del Corredor Morado tendrán desvíos en sus rutas habituales para evitar las calles comprometidas por la actividad religiosa.

Los mapas de circulación contemplan cambios para el servicio 301 del Corredor Azul y para las rutas 412, 404, 405 y 406 del Corredor Morado. Los recorridos alternativos incluyen avenidas como Tacna, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega, además de calles como Virú, Francisco Pizarro, De los Próceres y otras vías del Cercado de Lima.

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Los usuarios que necesiten movilizarse durante la jornada deberán revisar qué recorrido corresponde a su servicio y considerar posibles variaciones en sus tiempos de viaje. Estas son las rutas detalladas en los mapas de desvíos.

¿Cuál será la ruta del Corredor Azul 301 por la procesión del Señor de los Milagros?

El servicio 301 del Corredor Azul tendrá un recorrido alternativo en el sector de Rímac y el Centro de Lima. El mapa identifica dos puntos de inicio de desvío y diferencia la ruta habitual de la ruta alternativa, que se muestra en color celeste.

En el sector norte, el recorrido contempla las calles Virú, Francisco Pizarro y De los Próceres, así como el tránsito por Caquetá y la avenida Alfonso Ugarte. Estas vías forman parte del trazado señalado para evitar el sector comprometido por la procesión.

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En el Cercado de Lima, el mapa también muestra conexiones con las avenidas Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega, además de las calles y avenidas Washington, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

La modificación busca mantener la circulación del servicio mientras se desarrolla la actividad religiosa. El trazado gráfico señala puntos de inicio de desvío cerca de las conexiones entre la prolongación Tacna, Virú y el sector de Garcilaso de la Vega.

Los pasajeros que utilizan el servicio 301 deben tener en cuenta que el recorrido alternativo no coincide íntegramente con el trayecto habitual. Por ello, es recomendable verificar los paraderos habilitados y ubicar el punto más conveniente para abordar o descender del bus.

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Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas de desvío del Corredor Azul en Lima durante el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros.

¿Por dónde circulará el Corredor Morado 412?

El servicio 412 del Corredor Morado también tendrá modificaciones este domingo 18 de octubre. Según el mapa, el desvío se aplicará cuando la avenida Tacna resulte afectada por el desarrollo de la procesión del Señor de los Milagros.

El recorrido alternativo comprende las calles Virú y Pizarro, con conexión hacia la prolongación Tacna. El gráfico identifica el punto de inicio y fin de la ruta alternativa en el sector donde confluyen estas vías.

En el mapa se observa que el servicio se desplaza por Virú y Pizarro para conectar con la prolongación Tacna, evitando el tramo comprometido de la avenida Tacna. Asimismo, se identifican paraderos cercanos a la procesión y paraderos regulares, diferenciados mediante símbolos morados.

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Este detalle es importante para quienes utilizan el servicio 412, ya que la ubicación de los puntos de embarque puede influir en el tiempo que necesitan para llegar a su destino.

Los usuarios deberán considerar que el desvío está condicionado a la afectación de la avenida Tacna. Por ese motivo, conviene revisar las indicaciones del servicio antes de iniciar el viaje y evitar asumir que todos los buses mantendrán el recorrido habitual durante el evento religioso.

Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla el desvío de la línea 412 del Corredor Morado en Lima por la procesión del Señor de los Milagros.

Corredor Morado 404, 405 y 406: estas son las calles del desvío

Los servicios 404, 405 y 406 del Corredor Morado también figuran entre las rutas que tendrán modificaciones por la procesión. En este caso, el mapa establece un desvío cuando la avenida Abancay resulte afectada por el recorrido procesional.

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La ruta alternativa señalada en color morado incluye la prolongación Tacna y la avenida Tacna, así como la avenida Garcilaso de la Vega. Desde ese sector, el trazado muestra conexiones con las calles Uruguay, Washington y Bolivia, además de la avenida Brasil.

El recorrido contempla asimismo la avenida Miguel Grau y la avenida Manco Cápac, por donde se identifican conexiones correspondientes a los servicios representados en el mapa. El gráfico distingue algunos tramos con referencias específicas para las rutas 404, 405 y 406.

En el caso de la ruta 406, el mapa señala el inicio y fin de su recorrido alternativo cerca de la avenida Miguel Grau, junto al sector de Washington y las calles próximas. Para los servicios 404 y 405, el trazado muestra conexiones adicionales hacia Brasil y Manco Cápac, respectivamente.

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Estas variaciones permitirán evitar el tramo de la avenida Abancay comprometido por la procesión, de acuerdo con el esquema proporcionado. Los pasajeros deberán identificar el número del servicio que utilizan, ya que las rutas alternativas no son idénticas para los tres corredores.

Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas alternativas y paraderos del Corredor Morado durante la procesión del Señor de los Milagros en Lima.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros este domingo 18 de octubre?

Los cambios en las rutas pueden modificar los puntos habituales de embarque y descenso, especialmente en las zonas cercanas al Centro de Lima por donde avanzará la procesión del Señor de los Milagros.

Antes de salir, los pasajeros pueden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Identificar el número de ruta : revisar si utilizan el servicio 301 del Corredor Azul o las rutas 412, 404, 405 y 406 del Corredor Morado.

Revisar las calles del desvío : reconocer las avenidas y calles alternativas indicadas para cada servicio.

Prever más tiempo de viaje : la concentración de fieles y las restricciones al tránsito podrían ocasionar demoras.

Verificar los paraderos : consultar qué puntos estarán habilitados durante el recorrido procesional.

Consultar los canales oficiales: confirmar cualquier actualización sobre los desvíos y la operación de los servicios antes de desplazarse.

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¿Qué avenidas estarán involucradas en los desvíos por la procesión?

De acuerdo con los mapas proporcionados, las principales vías contempladas en los recorridos alternativos son las siguientes:

Corredor Azul 301: Virú, Francisco Pizarro, De los Próceres, Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Washington, Uruguay, Venezuela y Bolivia

Corredor Morado 412: Virú, Pizarro y prolongación Tacna

Corredor Morado 404, 405 y 406: Prolongación Tacna, avenida Tacna, Garcilaso de la Vega, Uruguay, Washington, Bolivia, Brasil, Miguel Grau y Manco Cápac

Los trazados no implican que todos los servicios circulen por cada una de estas vías durante todo su recorrido. Los cambios dependen de la ruta específica y del tramo afectado por la procesión.

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La recomendación para quienes se movilicen por Lima este domingo 18 de octubre es revisar el mapa correspondiente a su corredor y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades de transporte. Así podrán anticipar los cambios en el recorrido y planificar sus desplazamientos durante una de las principales manifestaciones religiosas de la capital.