Tiene 71 años, vive en un motorhome desde 2018 y ya visitó 284 parques nacionales: “Es una vida maravillosa en la jubilación”

Eugene Breindel subió a su vehículo hace casi una década y no volvió a tener dirección fija. Ha cruzado 48 estados con una filosofía tan precisa como su método para estacionar (Captura de video)

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En septiembre de 2019, Eugene Breindel subió a su motorhome y no volvió a bajar. Tenía 64 años, un vehículo plegable de cuatro metros que acababa de comprar en 2018 y una idea clara: recorrer Estados Unidos sin fecha de regreso. Hoy, a los 71, lleva casi una década viviendo de forma permanente en la ruta, con 48 estados visitados y 284 parques nacionales en su haber.

La historia del jubilado, publicada por el diario AS, da cuenta de un estilo de vida que combina planificación, adaptación y una filosofía simple: el viaje como destino en sí mismo. Su hogar no tiene dirección fija ni contrato de alquiler. Tiene ruedas, una cama, cocina completa, inodoro y un sistema de refrigeración que cuida con la misma atención que otros cuidan una casa.

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La caravana se pliega hasta quedar plana y cabe todo lo necesario para vivir

El vehículo que eligió no es un motorhome convencional. Su característica más singular es que se pliega hasta quedar completamente plana, lo que facilita tanto el manejo como la maniobra en espacios reducidos. En el exterior, una pegatina con el mapa de Estados Unidos registra sus pasos: estado por estado, marcado a medida que los fue cruzando.

Eugene Breindel organizó su vida sobre ruedas con la misma exactitud con que cuida su refrigerador en pleno verano de Arizona. A los 71 años, lleva ocho en la ruta y confiesa que es una existencia maravillosa (Captura de video)

A lo largo de los años, invirtió tiempo y dinero en mejoras para hacer más confortable la convivencia dentro de ese espacio reducido. Cada elemento tiene su lugar y su función. Nada sobra, nada falta. “Se pliega hasta quedar plana”, explicó al referirse a las ventajas de su modelo frente a otros disponibles en el mercado.

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Aparcar mirando al sur es parte de su estrategia diaria

Vivir sobre ruedas implica tomar decisiones que para la mayoría pasan desapercibidas. Una de las más llamativas que Breindel desarrolló con los años es la orientación del vehículo al detenerlo. No es un detalle menor: la posición define cuánto sol reciben los electrodomésticos y, con eso, su rendimiento y vida útil.

“Normalmente, me gusta aparcar justo al sur. Pero para evitar que el sol dé en las rejillas de ventilación del frigorífico, la aparco entre 20 y 30 grados al oeste del sur”, detalló. Un ajuste de apenas unos grados que, en la práctica, marca la diferencia entre una nevera que funciona bien y una que se recalienta en pleno verano de Arizona.

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Eugene Breindel eligió en 2018 un vehículo de cuatro metros como único hogar y desde entonces acumuló 284 parques nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese tipo de cálculo cotidiano resume bien la lógica de su rutina nómada: pequeñas decisiones tomadas con precisión, acumuladas durante años, que hacen posible un modo de existencia que para muchos parece improbable.

Quartzsite en invierno, Texas en otoño y 284 parques nacionales en total

El itinerario del jubilado no es aleatorio. Organiza sus desplazamientos según las estaciones: en invierno frecuenta Quartzsite, una localidad del sur de Arizona conocida entre los viajeros en motorhome por su clima cálido y la comunidad de nómadas que allí se reúnen. En otoño, Texas. Y a lo largo de todo el año, reservas naturales.

Breindel compró su motorhome en 2018 y desde entonces perfeccionó cada detalle para vivir en él de forma permanente (Captura de video)

“Vengo a Quartzsite en invierno, también viajo por Texas, he visitado 284 parques nacionales. Es una vida maravillosa en la jubilación”, afirmó. Después de casi una década en la ruta, lo que más valora no es la libertad abstracta de no tener ataduras, sino el recorrido como experiencia concreta y acumulada: el paisaje que cambia, el lugar nuevo, la posibilidad de arrancar el motor y estar en otro sitio al día siguiente.

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Sin embargo, la historia tiene también su contrapeso. Los problemas de rodilla y de espalda que acumula Breindel lo llevan a preguntarse, con más frecuencia que antes, por cuánto tiempo más podrá sostener este ritmo. Una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta, pero que convive con él en esos cuatro metros de hogar rodante.