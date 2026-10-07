Fenómeno de El Niño en Colombia: estas son las millonarias pérdidas a las que se expone el país; hay preocupación por los trabajadores y las empresas

El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más fuerte de los últimos 30 años en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

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El fenómeno de El Niño ya registra temperaturas superiores a 40 ℃ (104 ℉) y sensaciones térmicas por encima de 55 ℃ (131 ℉) en la región Caribe de Colombia, mientras la reducción de lluvias se extendería hasta comienzos de 2027. El episodio, confirmado en junio de 2026 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), eleva el riesgo de déficit hídrico e incendios de cobertura vegetal.

El fenómeno amenaza con reducir las reservas de agua, afectar la salud y los ingresos de trabajadores, causar pérdidas en la ganadería y presionar la generación eléctrica. También expone a hogares y empresas a mayores costos si la sequía disminuye los niveles de ríos y embalses.

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Más de 4,3 millones de personas y cientos de municipios afrontan riesgos de escasez de agua potable y eventuales racionamientos. Aunque el patrón general apunta a menos precipitaciones y menores niveles de ríos y embalses, Bogotá y Medellín registraron lluvias fuertes y granizadas aisladas por las diferencias geográficas del país.

Calor extremo y déficit de lluvias hasta comienzos de 2027

De acuerdo con el Ideam, se estima una probabilidad superior al 95% de que El Niño se consolide durante el segundo semestre de 2026 y permanezca hasta el primer trimestre de 2027. La etapa de mayor severidad se concentraría entre octubre y diciembre, con prolongación durante los primeros meses del próximo año. Las proyecciones contemplan un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Otra estimación del Ideam sitúa en 75% la posibilidad de que se trate del ciclo más intenso de la historia reciente del país, con una persistencia alta hasta febrero.

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Las temperaturas podrían ubicarse entre uno y dos grados Celsius por encima de los promedios históricos y llegar a tres grados adicionales entre agosto y diciembre. A la vez, las lluvias podrían caer entre 40% y 80%, según la región, una combinación que acentuaría el estrés en la Orinoquía y la Amazonía.

De igual forma, la sequedad de la vegetación incrementa la amenaza de incendios de cobertura vegetal, mientras la disminución de caudales compromete el agua disponible para consumo humano, cultivos, ganadería y generación hidroeléctrica. Los eventos puntuales de lluvia intensa no contradicen la tendencia de déficit generalizada, sino que responden a las condiciones locales de cada territorio.

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La informalidad laboral supera el 54% de la población trabajadora en Colombia, según el Dane - crédito Colprensa

Las pérdidas laborales se concentrarían en el empleo informal

Las sequías también tendrían consecuencias directas sobre la productividad. Estimaciones del Banco Mundial señalan que las horas trabajadas caerían 0,6% en el empleo formal, frente a 4,5% en el sector informal, donde los ingresos mensuales bajarían 6,4%.

Ahora, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) calculó que, en un periodo de ocho meses entre julio de 2026 y febrero de 2027, el país podría perder $10,69 billones en productividad laboral. La cifra equivale al 0,57% del producto interno bruto y supera un tercio del valor propuesto para la reforma tributaria más reciente.

El cálculo parte de un ingreso laboral medio de $1.329.230 para un trabajador informal, cercano al 78% del salario mínimo legal, y de $3.263.367 para un empleado formal. Del total de pérdidas previstas, $8,95 billones recaerían sobre trabajadores informales y cerca de $1,74 billones sobre el empleo formal.

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Al respecto, la presidenta del CCS, Adriana Solano Luque, advirtió que el calor afecta especialmente a quienes trabajan en agricultura, construcción, transporte, servicios públicos y turismo. “Las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño representan un riesgo creciente para la salud de los trabajadores”, afirmó la presidenta, citada por Valora Analitik.

Solano Luque alertó sobre la vulnerabilidad de quienes dependen de ingresos diarios y tienen menos mecanismos de protección. “Nos preocupa especialmente que cerca de nueve billones de pesos de estas pérdidas recaigan sobre trabajadores informales”, sostuvo.

Bogotá concentraría $1,42 billones de pérdidas de productividad, seguida de:

Medellín: $752.000 millones.

Cali: $458.000 millones.

Barranquilla: $389.000 millones.

Bucaramanga: $228.000 millones.

Sin embargo, el 56,3% del impacto se produciría fuera de las principales áreas metropolitanas, en municipios intermedios y zonas rurales.

Por actividades, esto se perdería:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: $1,93 billones.

Comercio y reparación de vehículos: $1,85 billones.

Actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios: $1,01 billones.

Alojamiento y comida: $1,01 billones.

Manufacturas: $995.000 millones.

Transporte y almacenamiento: $927.000 millones.

Construcción: $880.000 millones.

La ganadería es una de las actividades que más sintió el golpe del fenómeno de El Niño en 2026 - crédito Fedegán

La sequía afecta al ganado y presiona el sistema energético

El reporte nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), correspondiente al periodo entre el 1 de junio y el 21 de septiembre de 2026, registró 19.030 animales muertos y 511.604 desplazados en 22 departamentos. El verano afectó 3.424.829 hectáreas, mientras otras 736.457 hectáreas presentaron inundaciones.

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Fedegán cuantificó las pérdidas del sector en $95.605 millones:

$52.238 millones por muertes de animales.

$27.479 millones por menor producción.

$15.348 millones por costos de desplazamiento.

Magdalena, La Guajira, Cesar y Sucre estuvieron entre los departamentos con más muertes de ganado.

Solo en el Atlántico, la Asociación de Ganaderos del Norte del Atlántico (Asoganorte) estima que la sequía causó la muerte de unos 4.000 animales y pérdidas superiores a $47.000 millones. Candelaria, Suan, Campo de la Cruz, Ponedera y Manatí figuran entre los municipios con mayores dificultades para garantizar agua y alimento al ganado.

Subida en el precio de la factura de energía

La presión sobre los embalses también podría reflejarse en las facturas de energía. Un escenario elaborado por la firma Russell Bedford considera que un recibo mensual de $175.000 podría subir a $227.300 si el consumo aumenta 20% y coinciden mayores costos de generación, lo que supondría $52.250 adicionales cada mes o unos $627.000 en un año.

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El ejercicio toma una tarifa de referencia de $875 por kilovatio hora y un consumo que pasa de 200 a 240 kWh mensuales. Bajo esas condiciones, un alza de 18,7% en el costo de generación elevaría 8,2% la tarifa completa; el incremento mayorista de agosto fue informado por XM, aunque los contratos para hogares y pequeños negocios bajaron 0,8%.

El socio de Finanzas Corporativas de Russell Bedford, Mauricio Serna, señaló que una variación limitada puede pesar sobre presupuestos ya ajustados. “Una familia con poco margen después de pagar el arriendo o la cuota del crédito de vivienda, la alimentación y los servicios públicos puede sentir con fuerza incluso un aumento aparentemente pequeño”, explicó Serna, citado en un estudio de la firma.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) contempla recargos cuando el consumo supera el 110% de la meta individual: 30% para los estratos uno a tres y 50% para los estratos cuatro a seis, sujetos a topes y excepciones. En un hogar de cuatro personas, ampliar cinco minutos las duchas diarias durante 30 días, con una ducha eléctrica de 5.500 vatios, añadiría 55 kWh y cerca de $48.100 al mes.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomará medidas para los hogares que gasten más energía de lo necesario durante 2026 - crédito Colprensa

La refrigeración representa 52% del consumo eléctrico en clima templado, 49% en clima frío y 45% en clima cálido, según la caracterización de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) citada en el análisis. Dos refrigeradores con consumos de 70 y 30 kWh mensuales tendrían una diferencia aproximada de 35.000 pesos en el recibo.

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Ante la situación, el Consejo Gremial Nacional pidió medidas ante el riesgo de tensión en el abastecimiento de electricidad y gas natural. En su pronunciamiento del viernes 29 de mayo, señaló que los embalses debían superar 80% desde agosto de 2026 para responder a una sequía grave, pero el nivel agregado era de 67,46% el 27 de mayo.

Citó proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), que situaban en 82% la probabilidad de consolidación de El Niño entre mayo y julio, y en 98% entre agosto y octubre. También reportó que la demanda de energía creció 6,7% en abril de 2026 y 8,57% en lo corrido de mayo frente a los mismos periodos de 2025.

De los 4.475 megavatios previstos para entrar al sistema durante 2026, solo se habían incorporado 294 megavatios, equivalentes al 6,6% de lo esperado. “El balance entre energía firme y demanda proyectada ya es negativo: -4,4% para 2026-2027”, alertó el Consejo Gremial.

Cómo le fue a Colombia con el fenómeno de El Niño de 2023-2024

El episodio de El Niño de 2023-2024 dejó para Colombia:

Cerca de 6.000 incendios forestales y más de 216.000 hectáreas afectadas.

2,9 millones de personas expuestas a riesgos por sequía.

Entre 1,7 y 3 millones de habitantes quedaron en riesgo de inseguridad alimentaria.

La ganadería perdió $122.400 millones en 45 días, incluidos $105.795 millones por afectaciones a la producción y recolección de leche.

Durante aquel evento, la menor disponibilidad hidroeléctrica elevó el precio del kilovatio hora a entre $1.020 y $1.250 en zonas vulnerables, como la costa Caribe. Las alertas actuales apuntan a evitar que la combinación de sequía, demanda creciente y demoras en nueva capacidad energética derive en restricciones de suministro para hogares y empresas.