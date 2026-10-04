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El régimen de Irán reconoció que evalúa la propuesta de paz presentada por Estados Unidos a través de Qatar

Teherán recibió la oferta durante una escala en Doha, tras el regreso de su delegación desde Nueva York, y la revisará antes de responder

Irán evalúa una propuesta diplomática de Estados Unidos para detener la guerra transmitida por la mediación de Qatar. (EFE/ARCHIVO)
Irán evalúa una propuesta diplomática de Estados Unidos para detener la guerra transmitida por la mediación de Qatar. (EFE/ARCHIVO)
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El régimen de Irán evalúa una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en Medio Oriente transmitida a través de Qatar, mientras mantiene como prioridad la reapertura del estrecho de Ormuz y condiciona cualquier avance a medidas de Washington, según declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Ismail Bagaei.

El funcionario indicó que Teherán ya trasladó consideraciones preliminares a los mediadores cataríes, aunque continúa revisando los términos de la oferta presentada durante el retorno de una delegación iraní desde Nueva York.

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La propuesta estadounidense y las condiciones iraníes

Irán recibió la propuesta de Estados Unidos durante una breve escala de su delegación en Doha, el martes pasado, tras su viaje de Nueva York a Teherán. Bagaei afirmó que el Gobierno iraní hará nuevas revisiones antes de comunicar observaciones adicionales mediante los mediadores.

El portavoz Ismail Bagaei desmintió que Irán ofreciera la reanudación de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica a cambio de reducir sanciones. (EFE/ARCHIVO)
El portavoz Ismail Bagaei desmintió que Irán ofreciera la reanudación de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica a cambio de reducir sanciones. (EFE/ARCHIVO)

Teherán estudia una propuesta estadounidense canalizada por Qatar, pero condiciona cualquier entendimiento a acciones de Washington. Irán reclama la reapertura del estrecho de Ormuz, el fin del bloqueo naval, el levantamiento de sanciones, el cese de hostilidades en Oriente Medio y la liberación de fondos congelados.

“Realizaremos las revisiones necesarias y trasladaremos también nuestras observaciones adicionales a la otra parte”, afirmó Bagaei durante una rueda de prensa, sin divulgar los detalles de la oferta estadounidense.

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El portavoz rechazó las versiones que señalaban que Irán ofreció reanudar las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus instalaciones nucleares a cambio de una reducción de las sanciones económicas. “No entramos en una discusión sobre la cuestión nuclear a cambio de sanciones”, sostuvo.

Ormuz y el plan de siete días

Bagaei dijo que las autoridades iraníes comunicaron sus condiciones a Qatar en el marco del denominado plan de siete días. Según el diplomático, la reapertura del estrecho de Ormuz requiere “medidas concretas” de Estados Unidos, entre ellas el fin del bloqueo naval contra la República Islámica y el levantamiento de sanciones.

El régimen iraní condicionó cualquier entendimiento con Estados Unidos a la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval. (REUTERS/ARCHIVO)
El régimen iraní condicionó cualquier entendimiento con Estados Unidos a la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval. (REUTERS/ARCHIVO)

El plan, rechazado por el presidente estadounidense, Donald Trump, también exige el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio y la liberación de fondos iraníes congelados.

Esas condiciones figuraban en un memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos alcanzaron en junio bajo mediación de Pakistán. El acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, tras supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz y bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, defendió la vía diplomática para terminar la guerra y advirtió que no existe una solución militar al conflicto. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa sin avances, en medio de sanciones estadounidenses, un bloqueo naval y ataques ocasionales iraníes contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

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