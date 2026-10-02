La decepción del príncipe Vincent de Dinamarca con Cristiano Ronaldo: “Es un poco egoísta”

El príncipe Vincent de Dinamarca y Cristiano Ronaldo en un foromontaje. (Insgragram detdanskekongehus / REUTERS)

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El príncipe Vincent de Dinamarca vivió una pequeña decepción futbolística que no dudó en compartir ante las cámaras. El hijo menor de los reyes Federico X y Mary acudió este jueves al estadio Parken de Copenhague para disfrutar del encuentro entre Dinamarca y Portugal, con la esperanza de ver en acción a uno de sus grandes ídolos: Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la precipitada salida del delantero de la concentración de su selección le impidió cumplir su deseo. Y el joven príncipe no se mordió la lengua al valorar su decisión.

“Tenía muchas ganas de que Ronaldo viniera al Parken y de verlo, pero entonces hizo ese movimiento”, explicó ante los medios que se acercaron a él durante el encuentro. A continuación, dejó clara su opinión sobre la ausencia del portugués, con una sinceridad que llamó la atención: “Diría que es justo que no juegue, pero es un poco egoísta por su parte. ¿Qué pasa con todos sus fans que han venido a verlo jugar?”. Una reflexión espontánea con la que el joven empatizó con los aficionados que habían acudido al estadio con la ilusión de ver a la estrella del fútbol mundial.

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La presencia de Vincent en las gradas no pasó inadvertida. Aunque asistió al partido como un aficionado más, su condición de miembro de la familia real danesa despertó el interés de los periodistas, que aprovecharon la ocasión para preguntarle tanto por el encuentro como por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

La marcha de Cristiano Ronaldo deja sin cumplir el deseo del príncipe

La decepción de Vincent tiene una explicación sencilla: el joven siente una especial admiración por el delantero portugués. Preguntado por sus preferencias futbolísticas, confirmó que Ronaldo ocupa un lugar destacado entre sus jugadores favoritos. También mencionó a Kylian Mbappé, aunque dejó claro que el portugués tiene un significado especial para él.

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Cristiano había abandonado la concentración de su selección apenas un día antes, después de conocer que no entraría en el once inicial para medirse a Dinamarca. La decisión se produjo en medio de las diferencias con el seleccionador portugués, Jorge Jesús, que en las últimas convocatorias había reducido el protagonismo del delantero.

El rey Federico y el príncipe Vincent de Dinamarca en una imagen de las redes sociales de la casa real danesa. (Insgragram detdanskekongehus)

Pese a la ausencia de su estrella, Portugal consiguió imponerse a Dinamarca por 2-4. Un resultado que demostró la capacidad del conjunto luso para competir sin su principal referente sobre el terreno de juego, aunque no sirvió para compensar la decepción de los aficionados que esperaban verlo en acción.

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El propio Cristiano Ronaldo se pronunció sobre su marcha a través de las redes sociales. Según explicó, tomó la decisión después de hablar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El futbolista no quiso detallar entonces los motivos concretos de su salida y aseguró que, llegado el momento, contaría “la verdad” sobre lo ocurrido.

Cristiano Ronaldo. (Europa Press)

Por ahora, el delantero no ha anunciado formalmente su retirada de la selección portuguesa, aunque su decisión ha abierto interrogantes sobre su futuro internacional y ha provocado reacciones entre sus seguidores.

El fútbol, una afición que comparte la familia real danesa

Más allá de la anécdota futbolística, la presencia de Vincent en el estadio volvió a mostrar la naturalidad con la que los hijos de los reyes daneses viven algunas de sus aficiones. Tanto él como su hermana, la princesa Josephine, han protagonizado en otras ocasiones momentos espontáneos ante las cámaras, alejados de la solemnidad que suele acompañar a los actos oficiales de la monarquía.

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En esta ocasión, el joven acudió al encuentro sin la compañía de sus padres. Federico X y Mary de Dinamarca se encontraban en Australia para asistir al funeral privado de John Donaldson, padre de la reina, fallecido recientemente. El matrimonio se desplazó al país para despedirse de él, mientras que el príncipe Christian, primogénito de los reyes, asumió las funciones de regente durante su ausencia.