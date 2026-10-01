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ASF alerta por suplantación de funcionarios: así operan los falsos gestores que buscan engañar a autoridades

La Auditoría Superior de la Federación pidió a autoridades estar alerta, ya se hicieron las demandas correspondientes

La Auditoría Superior de la Federación alertó de falsos gestores y suplantación de funcionarios
La Auditoría Superior de la Federación alertó de falsos gestores y suplantación de funcionarios
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó a las autoridades estatales y municipales sobre posibles casos de suplantación de funcionarios y gestores que pretenden realizar trámites o solicitar información en nombre de la institución.

A través de un comunicado dirigido a las y los titulares de las Entidades Estatales de Fiscalización, la ASF señaló que toda comunicación, solicitud, requerimiento o gestión relacionada con sus atribuciones constitucionales y legales debe realizarse exclusivamente mediante los canales institucionales y por servidoras y servidores públicos debidamente facultados.

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La institución advirtió que terceras personas han aprovechado el mayor alcance de la fiscalización superior para intentar establecer contacto con diversas autoridades y atribuirse falsamente una representación oficial de la ASF.

ASF niega tener gestores o intermediarios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su tercer informe de resultados ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter / @ASF_Mexico)
La ASF hace llamado a las autoridades estatales y municipales para que no sean sorprendidos (Foto: Twitter / @ASF_Mexico)

Ante esta situación, la Auditoría Superior de la Federación precisó que no cuenta con gestores, representantes, intermediarios ni terceras personas autorizadas para realizar trámites, solicitar información, concertar reuniones o efectuar actividades en su nombre.

La institución también aclaró que dentro de sus procedimientos no existen gestiones especiales, mecanismos extraordinarios ni esquemas de atención mediante particulares.

De acuerdo con la ASF, las auditorías, requerimientos de información, reuniones de trabajo y demás actuaciones institucionales se desarrollan conforme a las disposiciones legales, técnicas y administrativas correspondientes.

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Por ello, cualquier persona que se presente como intermediario o gestor de la Auditoría Superior de la Federación debe ser considerada con cautela y su procedencia debe verificarse directamente ante la institución.

Piden a municipios verificar solicitudes y llamadas

Tlalnepantla de Baz Portada
La ASF pidió estar alerta a los funcionarios y no sean sorprendidos (Jorge Contreras/Infobae México)

La ASF solicitó la colaboración de las Entidades Estatales de Fiscalización para replicar esta información entre autoridades, servidores públicos de gobiernos estatales, municipios, alcaldías, organismos públicos y demás entes sujetos a fiscalización.

El objetivo es prevenir posibles actos de suplantación, engaño o gestiones irregulares que puedan afectar a las instituciones públicas.

De manera particular, la Auditoría Superior de la Federación exhortó a las y los servidores públicos municipales y de otros entes públicos a verificar directamente cualquier mensaje, llamada, solicitud de información o gestión que genere dudas sobre su autenticidad.

La recomendación adquiere relevancia ante situaciones en las que terceros puedan intentar utilizar el nombre, funciones o atribuciones de la ASF para generar confianza entre funcionarios públicos y obtener información o establecer reuniones.

ASF inicia acciones legales contra personas involucradas

Primer plano del torso de una persona con chamarra azul marino que lleva un escudo bordado de la Fiscalía General de la República de México y un parche con las letras FGR.
La ASF ya hizo las denuncias correspondientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Auditoría Superior de la Federación informó que ya fueron iniciadas las acciones legales correspondientes para determinar y, en su caso, fincar las responsabilidades que resulten procedentes contra las personas involucradas en las acciones señaladas.

La institución no detalló en el comunicado cuántas personas estarían involucradas ni especificó los casos concretos en los que se habrían presentado estos intentos de suplantación.

La ASF insistió en que la comunicación institucional debe mantenerse por vías oficiales y con servidores públicos que cuenten con las facultades correspondientes.

El llamado ocurre en el contexto de una etapa en la que, según la propia institución, se ha ampliado de manera significativa el alcance de la fiscalización superior, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción.

ASF llama a fortalecer la coordinación institucional

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación destacó que la coordinación entre instituciones, la certeza en las comunicaciones y el respeto a la legalidad son elementos necesarios para fortalecer la fiscalización superior.

Ante cualquier contacto relacionado con auditorías, solicitudes de información o gestiones atribuidas a la ASF, las autoridades deberán comprobar su autenticidad mediante los canales oficiales de la Auditoría Superior de la Federación.

La institución reiteró así su llamado a evitar la intervención de particulares que se presenten como gestores o representantes y a reportar aquellas situaciones que puedan constituir una actuación irregular en su nombre.

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