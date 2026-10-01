La Granja VIP sorprende con 8 nominados y una nueva regla que cambia la competencia

Varios participantes del programa de telerrealidad La Granja VIP 2 permanecen sentados juntos durante la cuarta asamblea del concurso. (YouTube: La Granja VIP)

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La competencia en La Granja VIP 2 tomó un nuevo rumbo durante la noche del 30 de septiembre. La tradicional asamblea de nominación terminó con ocho participantes en riesgo de abandonar el reality, pero también dejó una advertencia de Adal Ramones que podría modificar la estrategia de los habitantes durante los próximos días.

Los nominados de esta semana son Bebeshita, Julio Camejo, Kenny, Fernando Lozada, Azalia, Natalia Alcocer, Kunno y Mane.

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La dinámica comenzó con los participantes otorgando un punto negativo a uno de sus compañeros. Esta vez, cada nominación tuvo un ingrediente adicional: los granjeros debían colocarse frente a la persona elegida para explicar su decisión.

Una gráfica anuncia a los ocho concursantes nominados durante la cuarta semana en la segunda temporada del programa de telerrealidad La Granja VIP. (Instagram: La Granja VIP)

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Al finalizar la asamblea, ocho habitantes quedaron expuestos ante el voto del público. Sin embargo, no todos podían recibir votos durante esta ronda.

Los participantes no tuvieron permitido nominar a Bebeshita, quien ya había sido colocada en la lista por el legado de Carlos Trejo, ni a su pareja, Julio Camejo. Tampoco podían votar por Fernando Lozada ni Kenny.

Además, Mono Osuna permaneció fuera de la votación al conservar, una semana más, el puesto de capataz.

Las restricciones hicieron que el margen para elegir se redujera y obligaron a los granjeros a dirigir sus puntos hacia otros compañeros.

Pablo confronta a Azalia y Kenny rompe en llanto

Uno de los enfrentamientos que más llamó la atención ocurrió cuando Pablo Montero nominó a Azalia. El cantante aseguró que no confía en ella y la señaló por considerar que ha sido injusta dentro de la convivencia.

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Entre los argumentos expuestos estuvo la acusación de que Azalia habría roto reglas y no habría cumplido adecuadamente con sus labores como peona.

Natalia Alcocer volvió a ser exhibida en la asamblea. (YouTube)

La carga emocional fue diferente en el caso de Kenny, quien no pudo contener el llanto al momento de nominar a Natalia Alcocer.

El momento evidenció que algunas de las diferencias acumuladas durante los días de convivencia ya comenzaron a trasladarse directamente a las nominaciones.

Acusan a Natalia Alcocer de recibir información del exterior

La asamblea también abrió un nuevo frente de polémica cuando Fernando Lozada acusó a Natalia Alcocer de recibir información proveniente del exterior.

El señalamiento provocó la intervención de Adal Ramones, quien explicó que recibir información desde fuera de la competencia constituye una situación que puede generar sanciones.

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El conductor advirtió sobre medidas severas contra los habitantes que tengan acceso a información externa mediante bocinas u otros mecanismos de comunicación.

La advertencia introduce una nueva variable en el juego, pues además de las alianzas y los conflictos personales, los participantes deberán enfrentar un control más estricto sobre cualquier contacto con información ajena al reality.

Con ocho nombres en la cuerda floja y una nueva advertencia sobre las comunicaciones externas, la nominación del 30 de septiembre dejó una competencia marcada por alianzas, reclamos y estrategias cada vez más tensas.

La tensión subió de nivel durante la más reciente gala de La Granja VIP tras un cruce entre Adal Ramones y Natalia Alcocer. (YouTube)

¿Dónde ver La Granja VIP México 2?

Puedes ver las transmisiones y galas de La Granja VIP a través del sitio oficial de TV Azteca.

Televisión

Televisión abierta: Transmisión en vivo por Azteca UNO (lunes a viernes a las 8:30 p.m. y galas los domingos a las 8:00 p.m.)

Transmisión 24/7

Disney+: Puedes contratar Disney+ para seguir la cobertura continua de la convivencia durante las 24 horas del día.