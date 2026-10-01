Dan de baja a tres policías de Guanajuato tras agredir jóvenes universitarios

Un video grabado durante la noche muestra a elementos de la policía municipal sujetando y golpeando con jóvenes en la batea de una patrulla. Las imágenes documentan una intervención policial en Guanajuato que involucró a estudiantes universitarios.

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Tres policías municipales de Guanajuato Capital fueron dados de baja de manera definitiva tras concluir una investigación administrativa relacionada con hechos ocurridos con jóvenes de la comunidad universitaria, informó la presidenta municipal, Samantha Smith Gutiérrez.

La decisión representa el resultado del procedimiento iniciado por el gobierno municipal luego de que seis elementos fueran separados de sus funciones mientras se investigaba su actuación.

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Los elementos Gregorio N., Fabián N. y Juana N. quedaron fuera de manera permanente de la corporación, aunque no se señaló sobre denuncias penales por estos hechos.

En tanto, los otros tres policías involucrados permanecerán separados de sus funciones mientras continúa el procedimiento administrativo que determinará si incurrieron en alguna responsabilidad y, en su caso, las medidas que correspondan.

Smith Gutiérrez afirmó que desde el primer momento se ordenó investigar la actuación de cada uno de los seis elementos y aseguró que las decisiones tomadas se sustentan en los elementos acreditados durante el procedimiento administrativo.

Baja definitiva tras investigación administrativa

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La presidenta municipal también reconoció la gravedad de los testimonios que los jóvenes involucrados han hecho públicos y señaló que los señalamientos deberán ser investigados a fondo.

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Como parte de las acciones posteriores a los hechos, el gobierno municipal recabó la información, registros y material disponible serán preservados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

La alcaldesa señaló que la administración municipal mantendrá una postura de seguimiento al caso y que la aplicación de sanciones administrativas forma parte de las medidas adoptadas para determinar responsabilidades dentro de la corporación.

Revisarán protocolos de la Policía Municipal

Además de la separación definitiva de los tres elementos, el Gobierno Municipal anunció una revisión de los protocolos policiales relacionados con detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición.

También se contempla fortalecer la supervisión y capacitación de los elementos de seguridad municipal.

De acuerdo con la administración, estas medidas buscan identificar áreas de mejora y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Smith Gutiérrez señaló que la responsabilidad institucional no termina con la aplicación de las sanciones, por lo que será necesario revisar los procedimientos mediante los cuales los policías intervienen en situaciones que involucran a ciudadanos.

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Por su parte la Universidad de Guanajuato exigió que tras la evidencia y testimonios de las agresiones a sus estudiantes, los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y a la integridad de las personas involucradas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital ya sostuvo reuniones con autoridades de la Universidad y con familiares de los jóvenes involucrados.

El diálogo continuará, mientras el gobierno municipal mantiene el acercamiento con la comunidad estudiantil para atender sus demandas de seguridad y de justicia por estos hechos.

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Smith Gutiérrez dirigió un mensaje a los estudiantes y aseguró que la administración municipal dará seguimiento a “sus inquietudes”.

La alcaldesa reiteró que su compromiso es conducir la actuación del gobierno municipal “con responsabilidad, con firmeza y sin encubrir a nadie”.

Seguirá caso abierto

El caso permanece abierto para los otros tres policías, quienes continúan separados de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración municipal también anunció cambios y revisiones en materia de protocolos, supervisión y capacitación policial, como parte de las medidas adoptadas tras los hechos violentos que involucraron a jóvenes de la comunidad universitaria.

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