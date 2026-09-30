Colombia

Abelardo de la Espriella habló de ‘los pendientes’ que Colombia tiene con las comunidades afro: “Entiendo la lucha contra los prejuicios”

El presidente hizo importantes compromisos el miércoles 30 de septiembre de 2026 desde la Casa de Nariño con representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Abelardo de la Espriella habló de la deuda histórica del país con sus comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sostuvo el miércoles 30 de septiembre una reunión de trabajo en la Casa de Nariño con representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el propósito de definir la hoja de ruta de los programas gubernamentales orientados a la inversión social y al desarrollo económico en sus territorios.

El espacio de concertación en la sede gubernamental se dio un día después de un encuentro similar entre el jefe de Estado y autoridades de los pueblos indígenas, en el que el mandatario ratificó que su administración garantizará el respeto a la consulta previa, la autonomía territorial y las costumbres ancestrales de las minorías étnicas.

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Durante su intervención ante los voceros afrodescendientes, De la Espriella afirmó que la ‘deuda histórica’ del Estado colombiano con estas comunidades no debe abordarse únicamente desde la perspectiva de la discriminación, sino reconociendo el aporte cultural, económico y social que han brindado a la conformación del país.

“El reconocimiento a nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras no es con discursos de compasión ni subsidios asistenciales: es con respeto, oportunidades reales y la reivindicación de todo lo que le han construido a la patria”, enfatizó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella presentó ante representantes de comunidades afrocolombianas los ejes de su denominada “Patria Milagro” para las regiones del Pacífico y el Caribe - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella presentó ante representantes de comunidades afrocolombianas los ejes de su denominada “Patria Milagro” para las regiones del Pacífico y el Caribe - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante el encuentro, el presidente De la Espriella señaló que ellos hacen parte de la llamada Patria Milagro; además, expuso los ejes estratégicos previstos para las regiones del Pacífico y del Caribe, precisando que la política oficial promoverá la creación de empresas locales, el fortalecimiento de la educación de alta calidad, el acceso a la propiedad privada y la generación de empleo formal en zonas urbanas y rurales.

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“Quiero que la Patria Milagro se sienta en el Chocó, Buenaventura, Tumaco, El Bordo, San Andrés y Providencia, en el Caribe, en el Pacífico y allí donde cada familia negra esté construyendo su vida y su futuro. En mi Gobierno se hablará también de la iniciativa empresarial, de la propiedad, del ahorro, de la educación, de la tecnología, de los buenos empleos”, expresó el mandatario en su discurso.

El presidente destacó que las comunidades étnicas asentadas en las áreas de influencia de los grandes proyectos de infraestructura y puertos no deben limitar su participación al suministro de mano de obra, sino integrarse como socias, proveedoras y propietarias de las cadenas productivas para incentivar la acumulación de patrimonio familiar.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente anunció controles sobre los recursos destinados a las comunidades afrocolombianas y advirtió que sancionará a quienes intenten apropiarse de esos fondos públicos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En materia de orden público, el jefe de Estado abordó la problemática de la inseguridad en la región del Pacífico, señalando que la presencia de las agrupaciones terroristas, los grupos dedicados al narcotráfico, el reclutamiento forzado y la extorsión constituyen formas contemporáneas de sometimiento que serán combatidas por la fuerza pública en todo el territorio nacional.

Frente a eso, mi determinación como presidente de la República es muy clara: estoy enfrentando sin matices a los terroristas, a los asesinos, a los extorsionistas, a los narcotraficantes y a los reclutadores. No puede haber un solo rincón de la patria en el que una banda terrorista sea la que decida quién trabaja, quién comercia, quién circula o quién puede quedarse en su propia casa”, aseveró el jefe de Gobierno.

Empresas, propiedad y empleo como ejes de desarrollo

Respecto a la fiscalización y transparencia en la ejecución del presupuesto asignado a estas poblaciones, el mandatario advirtió que inspeccionará directamente el uso de los fondos públicos para prevenir la intermediación de contratistas o la malversación de recursos por parte de terceros: “Me ocuparé de que cada recurso llegue a su destino y castigaré con rigor a los corruptos que pretendan lucrarse con las necesidades de la gente”.

“No voy a permitir que esa plata termine en manos de contratistas, intermediarios o funcionarios. Y mucho menos voy a aceptar que nadie utilice el nombre de una comunidad, su historia o su representación para enriquecerse”, puntualizó el presidente desde la Casa de Nariño.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
De la Espriella aseguró que vigilará directamente la ejecución de los recursos destinados a estas comunidades para evitar intermediación, corrupción o desvío de fondos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El jefe de Estado cerró esa intervención al reiterar el compromiso del Gobierno nacional de actuar como un canal directo de interlocución con los jóvenes, empresarios, creadores, docentes y trabajadores de las comunidades afrocolombianas, al promover el mérito y la igualdad ante la ley.

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