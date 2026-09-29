Colombia

Participante de una carrera atlética en Antioquia murió luego de ingresar a un río: esto se sabe

El joven de 20 años fue encontrado el domingo en la tarde tras una búsqueda subacuática coordinada por los bomberos locales

Rodolfo Morales Quinchia falleció tras ingresar a un afluente durante la carrera El Paso del Arriero Trail Running en Alejandría, Antioquia - crédito Captura de video
Rodolfo Morales Quinchia falleció tras ingresar a un afluente durante la carrera El Paso del Arriero Trail Running en Alejandría, Antioquia - crédito Captura de video
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Hay conmoción en Antioquia tras conocerse la muerte de Rodolfo Morales Quinchia mientras participaba en una competencia de trail running en el oriente del departamento. El cuerpo del joven, de 20 años, fue recuperado el domingo 27 de septiembre en un afluente cercano a la cascada Velo de la Novia, en jurisdicción de Alejandría.

La emergencia ocurrió durante El Paso del Arriero Trail Running, una jornada con recorridos por escenarios naturales. Según informó el diario El Colombiano, los equipos de rescate requirieron apoyo especializado para efectuar la búsqueda subacuática y localizaron el cuerpo durante la tarde.

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El participante ingresó al afluente que atraviesa el sector de la cascada y no volvió a salir a la superficie, de acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades. Las circunstancias de la muerte aún están bajo investigación, por lo que no se han establecido responsabilidades ni una causa definitiva del hecho.

El joven vivía en la vereda Los Medios, en San Rafael, según informó Mi Oriente con base en el reporte de las autoridades locales. Tras conocerse la alerta, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Alejandría llegaron al lugar para coordinar las labores de búsqueda y rescate.

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El Comité Organizador de la competencia manifestó sus condolencias y dejó la determinación de responsabilidades en manos de las autoridades competentes - crédito elpaso_delarriero/IG
El Comité Organizador de la competencia manifestó sus condolencias y dejó la determinación de responsabilidades en manos de las autoridades competentes - crédito elpaso_delarriero/IG

¿Qué dijo el organizador del evento?

El comité confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido el lunes 28 de septiembre. “Lamentamos profundamente el acontecimiento ocurrido durante el desarrollo de nuestra actividad deportiva, en el cual falleció el joven Rodolfo Morales, participante del evento”, señaló la organización.

El pronunciamiento expresó condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas al corredor. También indicó que las circunstancias del caso serán “objeto de la investigación correspondiente por parte de las autoridades”.

La organización sostuvo que entregará la información requerida dentro de sus competencias y de acuerdo con la ley. El objetivo, indicó, es aportar al esclarecimiento de lo sucedido durante la actividad.

El comité remarcó que “corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades que puedan derivarse de los hechos ocurridos”. El mensaje no precisó detalles adicionales sobre el momento en que Morales ingresó al afluente.

El reglamento oficial de la prueba advertía sobre peligros inherentes como caídas, deshidratación y pasos de ríos que cada atleta asumía al inscribirse - crédito elpaso_delarriero/IG
El reglamento oficial de la prueba advertía sobre peligros inherentes como caídas, deshidratación y pasos de ríos que cada atleta asumía al inscribirse - crédito elpaso_delarriero/IG

Una asistente pidió revisar protocolos ante cruces y zonas de riesgo

Leidy Tatiana Cartagena Valderrama, una mujer que afirmó haber asistido para acompañar a tres amigos inscritos, publicó un mensaje en Facebook junto a una fotografía con Morales. “Lastimosamente, hoy solo dos de ellos regresaron a casa”, escribió.

Cartagena planteó que las actividades deportivas en escenarios naturales deben evaluar distintos riesgos y contar con protocolos de respuesta ante emergencias. Su publicación no atribuyó responsabilidades directas a una persona ni a una entidad.

La mujer relató que, según versiones de participantes, una persona entró al río durante la jornada y no regresó a la superficie. “Como han manifestado algunos participantes, durante el desarrollo de la actividad se observó que una persona ingresó al río y posteriormente no volvió a salir”, afirmó.

También pidió revisar la forma en que se manejó la emergencia y si debía suspenderse temporalmente la actividad. Entre los aspectos que mencionó estuvieron la seguridad de los “cruces en balsa”, la participación de personas que no saben nadar y un eventual “sobrecupo”.

Acompañantes de los competidores pidieron a la organización revisar los protocolos de seguridad, la respuesta ante emergencias y las condiciones de los cruces en balsa - crédito Leidy Tatiana Cartagena Valderrama/Facebook
Acompañantes de los competidores pidieron a la organización revisar los protocolos de seguridad, la respuesta ante emergencias y las condiciones de los cruces en balsa - crédito Leidy Tatiana Cartagena Valderrama/Facebook

Cartagena solicitó a la Alcaldía de Alejandría, a los organizadores, a los organismos de socorro y a los participantes fortalecer los protocolos y la comunicación entre los equipos. El comité, a su vez, reiteró que colaborará con las autoridades “en todo aquello que legalmente corresponda”.

En las redes sociales de Morales había registros de otras competencias deportivas. En una publicación de 2025 sobre la carrera Corre por el Agua, el joven escribió: “Más que una carrera, es compartir con amigos, aquellos que darán lo mejor y te motivan a dar lo mejor....Una experiencia más y de las más bonitas”.

La carrera incluía cruces por terrenos naturales y pasos de ríos

La competencia se desarrolló bajo un reglamento que contemplaba recorridos de dos, cinco, 10 y 15 kilómetros. Las pruebas de 10 y 15 kilómetros estaban habilitadas para personas entre 17 y 70 años.

Las demás categorías tenían rangos de edad distintos. Todas las salidas estaban programadas para las 6:00 a. m., según la información publicada en la página oficial del evento antes de la carrera.

El documento de inscripción advertía sobre riesgos propios del trail running. Entre ellos figuraban caídas, golpes, lesiones musculares, deshidratación, cambios repentinos del clima, barro, piedras, raíces y pendientes pronunciadas.

El reglamento también incluía pasos de ríos entre los factores de riesgo. Los participantes reconocían esas condiciones y aceptaban de forma voluntaria los riesgos asociados a la actividad deportiva.

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