“El pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como López Obrador”: Sheinbaum destacó su impulso a la igualdad de género en la presidencia

Claudia Sheinbaum ofrece un discurso desde un presídium oficial instalado en el Zócalo de la Ciudad de México frente a una multitud reunida en la plaza. Durante el evento del Gobierno de México, Sheinbaum aborda temas sobre la representación política y la igualdad en el país. El acto cuenta con la presencia de asistentes en el estrado e interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que él impulsó la igualdad de género para dar paso a que una mujer asumiera la presidencia de México. Durante su cierre de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, la mandataria afirmó que la historia se ha ido construyendo con la fuerza del pueblo para defenderlo de personajes “traicioneros”.

De acuerdo con Sheinbaum, el pueblo de México debería “reflexionar” acerca de la importancia que tiene el mes patrio —septiembre–, ya que un pueblo que no tiene memoria “tampoco tiene brújula y el origen y la consumación de la independencia son muy relevantes para nuestra historia y nuestro destino como nación”.

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La jefa del Ejecutivo recordó que Santa Anna vendió territorio nacional a Estados Unidos, así como la dictadura de Porfirio Díaz, hechos a los que calificó de “episodios de traición” a México. Destacó que en ese momento, los conservadores “se equivocaron, no entendieron que este pueblo lleva en su ADN la dignidad de Hidalgo, la firmeza de Morelos, el patriotismo de Juárez y la entrega de revolucionarios como Madero, Carranza, Villa, Zapata y Lázaro Cárdenas. Aunque no lo entendieron, el pueblo se levanta con dirigentes extraordinarios como Andrés Manuel López Obrador”.

Según la presidenta, AMLO junto a Morena—partido político que fundó— inició una cuarta etapa en la historia de México y destacó que en 2018, el exfuncionario marcó un hito histórico al darle pasó a una mujer para asumir la presidencia del país.

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Sheinbaum defiende la soberanía de México ante declaraciones de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía y la independencia de México este 27 de septiembre de 2026 durante el cierre de su gira nacional en el Zócalo de la CDMX, donde afirmó que “solo el pueblo determina el destino de México” y rechazó cualquier intervención extranjera en el país.

El acto, denominado “Honestidad y resultados en Ciudad de México”, reunió a una multitud que coreó “¡Presidenta, presidenta!” y, al final del mensaje, “¡No estás sola!”. La mandataria usó las celebraciones patrias para vincular el origen popular de la Independencia con la defensa contemporánea del territorio nacional.

Sheinbaum sostuvo que el proceso independentista mexicano se distinguió de otros movimientos de América Latina porque surgió como una movilización popular masiva, con las banderas de libertad, justicia social y soberanía. Afirmó que en otras naciones las independencias fueron conducidas por militares criollos que “nunca hablaron de abolir la esclavitud y menos hablaron del pueblo”.

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