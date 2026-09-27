Más allá de las redes sociales: Marina Mammoliti explica qué hay detrás del aumento de ansiedad en las nuevas generaciones

La psicóloga y autora de Frena tu cabeza habló con Infobae México sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental y los múltiples factores que pueden favorecer la aparición de ansiedad y depresión. (Infobae)

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Hablar de salud mental, particularmente de ansiedad y depresión, se ha convertido en una conversación cada vez más frecuente entre jóvenes y adultos. Las redes sociales han contribuido a visibilizar estos padecimientos, pero también han abierto un debate sobre la calidad de la información que circula en internet y sobre los factores que pueden estar detrás del incremento de los problemas de salud mental.

Estos padecimientos se han convertido en una prioridad en la agenda de salud pública en México y a nivel internacional, especialmente después del alza de diagnósticos después de la pandemia de COVID-19.

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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), en el país cerca del 21.4 % de la población adulta joven presenta indicios de ansiedad y un 11.3 %muestra indicios de depresión en el grupo de 18 a 29 años.

En este contexto, la psicóloga Marina Mammoliti habló con Infobae México sobre el impacto de las redes sociales en las nuevas generaciones. La especialista, autora de Frena tu cabeza, explicó que las plataformas digitales forman parte de un fenómeno mucho más amplio y que no sería adecuado atribuirles por sí solas el aumento de los trastornos de salud mental.

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“Tenemos más ansiedad que generaciones anteriores, pero también creo que tenemos más palabras para nombrarlo después de la pandemia. Porque hubo la necesidad de salir a encontrar qué era lo que nos pasaba, encontrar respuestas y por ende también de tener conceptos para etiquetar o para nombrar lo que nos pasa. Sí creo que hoy hay como mucha más palabra. Las nuevas generaciones saben de qué se trata un eh ataque de pánico, saben de qué se trata un trastorno de ansiedad”

La psicóloga y autora de Frena tu cabeza habló con Infobae México sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental y los múltiples factores que pueden favorecer la aparición de ansiedad y depresión. (Infobae)

Aseguró que parte de las medidas que se deben tomar para prevenir estas afecciones es la implementación de una psicoeducación, donde las personas comprendan los mecanismos centrales de este desafío de salud mental y busquen información más allá de redes sociales. “Yo creo que no estamos ahí todavía”.

Aumentan las enfermedades de salud mental en jóvenes por redes sociales

La especialista declaró que es un fenómeno multicasual que actualmente se registre un aumento de hasta el 25%, según la OMS, en las tasas de depresión, ansiedad y otros padecimientos mentales, especialmente después de la pandemia. Asimismo, señaló que si bien las plataformas digitales son uno de los principales aspectos de su manifestación, podría no ser el más importante.

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“Tenemos que entender que la ansiedad es este mecanismo que se activa de manera innata, digamos, lo llevamos de manera innata, igual que cualquier otra emoción, que se activa cuando hay una amenaza del entorno que tenemos que resolver. Con lo cual, hay muchas amenazas hoy en el entorno en el que vivimos. Las redes sociales son una y son un gran disparador”

Mantener activas las notificaciones del celular las 24 horas del día se ha convertido en una práctica habitual en la sociedad actual, lo que puede generar un estado de alerta constante en quienes pasan mucho tiempo en redes sociales. Sumado a esto, la práctica del scrolling provoca una comparación inconsistente con otros usuarios de las plataformas, lo que puede derivar en experimentar un trastorno de salud mental.

“Vemos a personas que tienen cuerpos hiperhígrmónicos o vidas de novela, de película, tienen determinada cantidad de dinero, terminaba a dar acceso a cierta ropa, a viajes y demás. Todo eso son, podríamos llamarles microamenazas que lo que hace es que una y otra vez no podamos parar de sentirnos insuficientes”

Otros factores que que pueden influir en el desarrollo de estos padecimientos son: la inestabilidad económica, la cultura del apuro y el descanso.

“Hay muchos factores más que hacen a la subida de la ansiedad, pero pensemos que todos estos factores, que por eso digo que el la subida de la tasa de la ansiedad es un fenómeno multicausal y es complejo porque están todos estos factores y muchos más influyendo una y otra vez en este sistema de alerta que tenemos en los seres humanos que es super primitivo y que no estaba diseñado para tantas microamenazas constantes”

La psicóloga y autora de Frena tu cabeza habló con Infobae México sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental y los múltiples factores que pueden favorecer la aparición de ansiedad y depresión. (Infobae)

Consumo responsable del contenido digital

En los últimos años, el consumo de contenido sobre salud mental en internet ha democratizado la información, poniendo en duda qué publicaciones son verídicas y cuáles carecen de credibilidad. Ante esto nombre subrayó que es necesario desarrollar un pensamiento crítico en el material que se interactúa en los sitios web.

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La psicóloga-influencer Marina Mammoliti visitó México presentando su nuevo libro "Frena tu cabeza". (Infobae México/Jenifer Nava)

“No no tomemos cualquier reel que nos encontramos cualquier TikTok como la verdad, sino que filtremos si se quiere o elijamos seguir a personas que comunican de manera responsable y que sabemos que son o expertos en ese tema o que vienen que tienen un recorrido estudiando en el tema, pero diría eso quizás, como intentemos hacer como un primer filtro siempre, no creamos absolutamente todo lo que vemos en redes sociales como muy rápido, sino que seamos más selectivos, como quizás una una pausa antes de confiar ciegamente en un diagnóstico que vemos en TikTok”

La importancia de hablar de la salud mental en la época actual

Mammoliti es la creadora del exitoso podcast de salud mental “La fórmula podcast”, el cual a seis años de su lanzamiento cuenta con más de 300 episodios.

La especialista afirmó que al hablar de estos temas existe una gran responsabilidad con los escuchas, debido a que la información que se maneja puede llegar a ser muy delicada. A pesar de esto, siempre busca comunicar sobre temas que pueden ser sensibles, como el suicidio, debido a que es un asunto de gran importancia en la sociedad actual.

“Me parece apasionante hacerlo. Me parece necesario necesario también. Y me lo tomo con mucha responsabilidad. A ver, yo antes de lanzar un episodio, por ejemplo, lanzar el episodio de suicidio, a mí me llevó mucho tiempo de investigación y cada palabra que digo ahí eh está dicha con mucha responsabilidad y con mucha rigurosidad también”

Asimismo, con este programa busca desestigmatizar varios mitos, entre ellos la idea de sentirse feliz todo el tiempo. “Es mentira, es falsa esta idea de siempre me voy a sentir bien”.

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“Esta idea de que la salud mental no es sentirme bien, feliz y alegre todo el tiempo, sino justamente de poder sentir todos los climas emocionales, sentir envidia, tristeza, miedo, enojo, ir a poder sentirlos todas todas esas emociones, aunque sean superdesagradables y sí obviamente ir a buscar las herramientas para surfearlas de la mejor manera y que no nos compliquen la existencia”

La psicóloga-influencer Marina Mammoliti visitó México presentando su nuevo libro "Frena tu cabeza". (Infobae México/Jenifer Nava)

Del podcast al libro: una nueva faceta como autora

La autora contó que la experiencia de pasar de tener un podcast a ser escritora de “Frena tu cabeza” fue un proceso cargado de emociones, pero esta oportunidad también la entusiasmó desde el primer momento.

“La temática de la ansiedad eh era el algo que yo genuinamente quería explicar, transmitir, ayudar a las personas a regular eh no solo por una experiencia personal que desde donde parte mi libro, sino también porque es la problemática de salud mental más prevalente”

Dentro de sus momentos favoritos al redactar esta obra fue plasmar su propia historia, así como algunas anécdotas de sus pacientes, a través de un recorrido de ocho paradas que ella implementa durante sus sesiones de terapia para tratar estos padecimientos.

Entre las dificultades, reveló que terminar el libro también le permitió comprender distintos aspectos de su proceso terapéutico, entendiendo el por qué había sentido tanta ansiedad en momentos específicos de su vida y cómo había actuado para regularla.

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Marina Mammoliti aseguró que dentro de sus planes a futuro se encuentra escribir un segundo ejemplar con una temática sobre el apego, con la finalidad de hablar más de este tema y concientizar sobre sus riesgos.

“Porque tiene una gran implicancia en cómo vivimos nuestras relaciones y hoy sabemos que los mayores predictores de la felicidad del bienestar para los seres humanos es la calidad de los vínculos con otros. Así que ese es un gran tema y probablemente mi próximo libro va ya por ahí”

Frena tu cabeza fue presentado ante el público mexicano el pasado 23 de septiembre en la Librería Gandhi del Valle en la Ciudad de México.