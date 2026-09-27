Colombia

Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

Quienes busquen la adjudicación total para estudios avanzados deben conseguir primero la aceptación oficial del centro de enseñanza superior antes de registrar su postulación digital

Ilustración en acuarela de una mujer con un cuaderno, la bandera de Colombia, el mapa de México y edificios frente a montañas.
La oferta de becas del Icetex en México está destinada a profesionales con ciudadanía colombiana que residan dentro o fuera del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El Icetex abrió el último plazo para que profesionales colombianos se postulen a becas de posgrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Las convocatorias cierran el 2 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. y contemplan financiación del 50% para una maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, además de una beca del 100% para un doctorado en Política Pública.

Las personas interesadas deben obtener primero la admisión definitiva de la institución mexicana y conservar la carta para cargarla durante el proceso. Para acceder a los enlaces de inscripción, deben hacer clic en los siguientes vínculos: Becas 50%; Becas 100%.

PUBLICIDAD

Las becas disponibles para estudiar en Monterrey

La primera convocatoria ofrece financiación de hasta el 50% para cursar la maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas. El programa pertenece al área de gobierno y tendrá una duración de dos años, comenzará en 2027 y finalizará en 2029.

La alianza ofrece financiación del 50% para la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas y del 100% para el Doctorado en Política Pública - crédito Icetex
La alianza ofrece financiación del 50% para la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas y del 100% para el Doctorado en Política Pública - crédito Icetex

El posgrado se dictará en Monterrey, en modalidad presencial y en español e inglés. Al finalizar, los estudiantes obtendrán un título oficial expedido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La segunda convocatoria está dirigida a estudios de doctorado en Política Pública. En este caso, la beca cubre el 100% del programa, que tendrá una duración de cinco años, con inicio en 2027 y finalización prevista para 2031.

PUBLICIDAD

El Tecnológico de Monterrey, con sede principal en la ciudad mexicana, ofrece programas de pregrado, posgrado y educación continua. La institución cuenta con formación en áreas como ingeniería, negocios, ciencias sociales, educación y tecnología, según la descripción de las convocatorias.

ABC para postularse a las convocatorias

A. Conseguir la admisión universitaria. La carta de admisión definitiva del Tecnológico de Monterrey es un requisito obligatorio para participar en la convocatoria de doctorado. El documento debe indicar de manera expresa el programa al que fue admitida la persona aspirante.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
La convocatoria de doctorado exige contar con una maestría convalidada y tener entre 21 y 64 años de edad al 2 de octubre de 2026 - crédito Icetex

Las candidaturas que no adjunten la carta expedida por la universidad serán excluidas del proceso. El Icetex precisó que no participa en las decisiones de admisión ni interviene en los requisitos académicos que establezca la institución mexicana.

Durante su proceso de selección, la universidad puede solicitar formularios de inscripción, certificados académicos, documentos de identidad, cartas de recomendación, ensayos, declaraciones de intención o pruebas estandarizadas. Cada facultad puede exigir documentos adicionales o etapas complementarias.

B. Verificar la edad y la formación. Tanto para el doctorado como para la maestría, las personas aspirantes deben tener entre 21 y 64 años al cierre de la convocatoria. El requisito se evaluará con la fecha de nacimiento frente al 2 de octubre de 2026 y no admite excepciones.

También deberán contar con una maestría terminada en una institución reconocida por la autoridad educativa correspondiente. Si el título fue obtenido fuera de Colombia, deberá estar registrado y convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional.

C. Revisar notas, experiencia y obligaciones. La convocatoria de doctorado exige un promedio acumulado mínimo de 4.0 sobre 5.0 en los estudios de maestría, sin aproximaciones. El dato deberá acreditarse con un certificado oficial de notas emitido por la institución donde se cursó el posgrado.

Grupo Éxito abre 1.431 vacantes para estudiantes Icetex en vacaciones de mitad de año - crédito Icetex
Ambos posgrados se cursarán en modalidad presencial en la ciudad de Monterrey a partir de 2027 - crédito Icetex

Además, los aspirantes deben demostrar al menos 24 meses de experiencia profesional, contados desde la obtención del título universitario. El Icetex indicó que dará preferencia a quienes acrediten trayectoria laboral.

Quienes tengan un crédito vigente con el Icetex o sean beneficiarios de fondos en administración no podrán estar en mora al cierre de la convocatoria. La entidad verificará esa condición directamente en sus sistemas y descartará de forma automática a las personas que presenten incumplimientos.

Diferencias entre la maestría y el doctorado

La beca parcial corresponde a la maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, mientras que la financiación total está prevista para el doctorado en Política Pública.

La maestría tendrá una duración de dos años y se cursará entre 2027 y 2029. El doctorado se extenderá durante cinco años, desde 2027 hasta 2031, ambos en Monterrey y bajo modalidad presencial.

Temas Relacionados

Becas IcetexBecas en MéxicoPosgrados para colombianosColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

La famosa publicó una serie de imágenes en las que se veía feliz junto a Toto Vega, al que rememoró en sus redes sociales tras cuatro años de su muerte, acto que provocó mensajes de apoyo de sus seguidores

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La baja del jefe financiero de la Teófilo Forero provocó pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, Álvaro Uribe Vélez y miembros de la esfera política del país sobre el homicidio del exprecandidato

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Sinuano Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo fallecido con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Deportes

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta