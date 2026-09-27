Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

La oferta de becas del Icetex en México está destinada a profesionales con ciudadanía colombiana que residan dentro o fuera del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Icetex abrió el último plazo para que profesionales colombianos se postulen a becas de posgrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Las convocatorias cierran el 2 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. y contemplan financiación del 50% para una maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, además de una beca del 100% para un doctorado en Política Pública.

Las personas interesadas deben obtener primero la admisión definitiva de la institución mexicana y conservar la carta para cargarla durante el proceso. Para acceder a los enlaces de inscripción, deben hacer clic en los siguientes vínculos: Becas 50%; Becas 100%.

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Las becas disponibles para estudiar en Monterrey

La primera convocatoria ofrece financiación de hasta el 50% para cursar la maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas. El programa pertenece al área de gobierno y tendrá una duración de dos años, comenzará en 2027 y finalizará en 2029.

La alianza ofrece financiación del 50% para la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas y del 100% para el Doctorado en Política Pública - crédito Icetex

El posgrado se dictará en Monterrey, en modalidad presencial y en español e inglés. Al finalizar, los estudiantes obtendrán un título oficial expedido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La segunda convocatoria está dirigida a estudios de doctorado en Política Pública. En este caso, la beca cubre el 100% del programa, que tendrá una duración de cinco años, con inicio en 2027 y finalización prevista para 2031.

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El Tecnológico de Monterrey, con sede principal en la ciudad mexicana, ofrece programas de pregrado, posgrado y educación continua. La institución cuenta con formación en áreas como ingeniería, negocios, ciencias sociales, educación y tecnología, según la descripción de las convocatorias.

ABC para postularse a las convocatorias

A. Conseguir la admisión universitaria. La carta de admisión definitiva del Tecnológico de Monterrey es un requisito obligatorio para participar en la convocatoria de doctorado. El documento debe indicar de manera expresa el programa al que fue admitida la persona aspirante.

La convocatoria de doctorado exige contar con una maestría convalidada y tener entre 21 y 64 años de edad al 2 de octubre de 2026 - crédito Icetex

Las candidaturas que no adjunten la carta expedida por la universidad serán excluidas del proceso. El Icetex precisó que no participa en las decisiones de admisión ni interviene en los requisitos académicos que establezca la institución mexicana.

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Durante su proceso de selección, la universidad puede solicitar formularios de inscripción, certificados académicos, documentos de identidad, cartas de recomendación, ensayos, declaraciones de intención o pruebas estandarizadas. Cada facultad puede exigir documentos adicionales o etapas complementarias.

B. Verificar la edad y la formación. Tanto para el doctorado como para la maestría, las personas aspirantes deben tener entre 21 y 64 años al cierre de la convocatoria. El requisito se evaluará con la fecha de nacimiento frente al 2 de octubre de 2026 y no admite excepciones.

También deberán contar con una maestría terminada en una institución reconocida por la autoridad educativa correspondiente. Si el título fue obtenido fuera de Colombia, deberá estar registrado y convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional.

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C. Revisar notas, experiencia y obligaciones. La convocatoria de doctorado exige un promedio acumulado mínimo de 4.0 sobre 5.0 en los estudios de maestría, sin aproximaciones. El dato deberá acreditarse con un certificado oficial de notas emitido por la institución donde se cursó el posgrado.

Ambos posgrados se cursarán en modalidad presencial en la ciudad de Monterrey a partir de 2027 - crédito Icetex

Además, los aspirantes deben demostrar al menos 24 meses de experiencia profesional, contados desde la obtención del título universitario. El Icetex indicó que dará preferencia a quienes acrediten trayectoria laboral.

Quienes tengan un crédito vigente con el Icetex o sean beneficiarios de fondos en administración no podrán estar en mora al cierre de la convocatoria. La entidad verificará esa condición directamente en sus sistemas y descartará de forma automática a las personas que presenten incumplimientos.

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Diferencias entre la maestría y el doctorado

La beca parcial corresponde a la maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, mientras que la financiación total está prevista para el doctorado en Política Pública.

La maestría tendrá una duración de dos años y se cursará entre 2027 y 2029. El doctorado se extenderá durante cinco años, desde 2027 hasta 2031, ambos en Monterrey y bajo modalidad presencial.